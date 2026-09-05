Sfaturi de la „Bursuc” De ce l-a sunat Gigi Becali pe Dan Petrescu înainte de Dinamo - FCSB

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a apelat la Dan Petrescu (58 de ani) înainte de derby-ul cu Dinamo.

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Gigi Becali a apelat la experiența lui Dan Petrescu înainte de Derby de România. Patronul FCSB voia să afle care e postul în care kosovarul dă cel mai bun randament pentru a construi tactica în jurul său.

Becali vrea să afle de la Petrescu unde e mai bun Korenica

„Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu unde este mai bun Korenica: atacant în stânga sau inter.

El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga”, spunea Gigi Becali la Fanatik în urmă cu două zile.

Dan Petrescu l-a antrenat pe Korenica la CFR Cluj mai bine de un sezon, înainte să își dea demisia în august 2025, după înfrângerea rușinoasă cu Hacken, 2-7, din preliminariile Conference League.

Korenica poate debuta în Derby de România

Rezultatul discuției dintre „Bursuc” și Gigi Becali se va vedea diseară, când Korenica poate bifa primele sale minute în tricoul „roș-albaștrilor”.

N-ar fi exclus ca mijlocașul să fie titular, acesta fiind 100% apt din punct de vedere fizic.

Kosovarul este singurul dintre cele 3 transferuri anunțate de Becali în ultima săptămână care va poate juca în Derby de România.

Muhar nu a semnat încă, în timp ce Denis Drăguș, prezentat deja, nu va evolua din cauza unei răceli.

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