„Nu am pentru ce să-mi cer scuze” Alexandru Musi a reacționat după ce a fost jignit de suporterii FCSB: „Niciodată!”

Alexandru Musi (21 de ani) a reacționat după jignirile care i-au fost aduse de fanii de la FCSB, după ce s-a bucurat la reușita din derby, scor 4-3 pentru Dinamo.

Jucătorul lui alb-roșiilor spune că nu a greșit cu nimic față de suporteri și nu le-a adus injurii acestora sau fostului său club.

Peluza Nord FCSB a postat, luni, un mesaj jignitor la adresa lui Musi pe rețelele de socializare, iar atacantul a reacționat.

Alexandru Musi: „Nu am pentru ce să îmi prezint scuze”

„Eu m-am dus în colțul opus, unde nu era nimeni, și m-am bucurat. Nu am făcut-o în fața suporterilor de la FCSB. Chiar am vrut să lămuresc treaba asta. Nu m-am bucurat în fața suporterilor de la FCSB și nu o să o fac niciodată.

Nu am pentru ce să îmi prezint scuze. Eu mereu am spus că voi respecta FCSB-ul. Am jucat acolo, am crescut acolo. Am avut și meciuri bune, și mai puțin bune. Am spus de multe ori că respect mult clubul și nu o să înjur vreodată FCSB-ul.

Eu nu am înjurat, nu am dat din buze. Nu am înjurat vreodată FCSB-ul. Dacă te cheamă galeria, trebuie să mergi, dar una e să mergi la galerie și alta e să înjuri. Niciodată nu o să-i înjur pe cei de la FCSB”, a declarat Musi, potrivit fanatik.ro.

Musi a fost marcatorul primului gol al „câinilor” în meciul cu fosta sa echipă, scor 4-3, aflându-se deja la a doua reușită în tricoul alb-roșu.

VIDEO Golul marcat de Musi în Dinamo - FCSB 4-3

