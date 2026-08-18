„Dumiter la națională? I-am promis ceva” Croitoru, despre ideea convocării atacantului său la lot + atracția FCSB

- Andrei Dumiter, 27 de ani, a fost MVP-ul Botoșaniului, cu „dublă” la 2-3 cu FCSB.
- Antrenorul Marius Croitoru a vorbit despre atacantul său și posibilitatea de a juca la națională.
- Tehnicianul a comentat și sistemul cu 3 stoperi al adversarilor și posibilitatea de a pregăti FCSB în viitor.
Andrei Dumiter a fost unul dintre cei mai buni jucători luni seară, la FCSB - Botoșani 3-2. Vârful în vârstă de 27 de ani al oaspeților (la FCSB între iulie 2021 și ianuarie 2023) a înscris două goluri pe „Arcul de Triumf”.
Croitoru: „Dumiter este în formă, marchează. Un atacant cu calități”
La sfârșit, antrenorul Marius Croitoru a fost întrebat cum vede o posibilă convocare a lui Dumiter la națională.
„I-am spus ceva lui Dumiter, totul s-a adeverit. Este în formă, marchează, e un atacant cu calități, forță, viteză, important pentru noi”, a declarat tehnicianul la conferință.
„Nu știu dacă bate la porțile naționalei, pentru că a fost și în această seară un vârf de națională pe teren (n.r. Bîrligea, tot „dublă”). Ce știu e că noi avem nevoie de el”.
Dacă ar fi să meargă Dumiter la națională, ar fi o confirmare a muncii noastre împreună. I-am promis ceva la sfârșit de campionat, după meciul cu FCSB, în baraj Marius Croitoru, antrenor Botoșani
Croitoru, despre tactica FCSB: „Nu am văzut echipă mare cu 3 fundași”
Croitoru s-a referit și la FCSB, și la sistemul cu 3 stoperi testat de Marius Baciu la confruntarea cu Botoșani.
„Toți jucătorii au clasă la FCSB, echipă de 15 milioane, cea mai puternică în România”.
Despre alegerea tactică a roș-albaștrilor pentru defensivă, a răspuns ironic: „E decizia lor. Nu am văzut echipă mare cu 3 fundași”.
Se gândește să antreneze FCSB în viitor? „Eu am jucat la Steaua, nu la FCSB”, a ținut el să precizeze.
Îți dorești să antrenezi echipa la care ai jucat. Dacă o să fie vreodată, o să aflați, nu o să țin secret Marius Croitoru, antrenor Botoșani