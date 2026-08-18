„Dumiter la națională? I-am promis ceva” Croitoru, despre ideea convocării atacantului său la lot + atracția FCSB

Andrei Dumiter, 27 de ani, a fost MVP-ul Botoșaniului, cu „dublă” la 2-3 cu FCSB.

Antrenorul Marius Croitoru a vorbit despre atacantul său și posibilitatea de a juca la națională.

Tehnicianul a comentat și sistemul cu 3 stoperi al adversarilor și posibilitatea de a pregăti FCSB în viitor.

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Andrei Dumiter a fost unul dintre cei mai buni jucători luni seară, la FCSB - Botoșani 3-2. Vârful în vârstă de 27 de ani al oaspeților (la FCSB între iulie 2021 și ianuarie 2023) a înscris două goluri pe „Arcul de Triumf”.

Croitoru: „Dumiter este în formă, marchează. Un atacant cu calități”

La sfârșit, antrenorul Marius Croitoru a fost întrebat cum vede o posibilă convocare a lui Dumiter la națională.

„I-am spus ceva lui Dumiter, totul s-a adeverit. Este în formă, marchează, e un atacant cu calități, forță, viteză, important pentru noi”, a declarat tehnicianul la conferință.

„Nu știu dacă bate la porțile naționalei, pentru că a fost și în această seară un vârf de națională pe teren (n.r. Bîrligea, tot „dublă”). Ce știu e că noi avem nevoie de el”.

Dacă ar fi să meargă Dumiter la națională, ar fi o confirmare a muncii noastre împreună. I-am promis ceva la sfârșit de campionat, după meciul cu FCSB, în baraj Marius Croitoru, antrenor Botoșani

Croitoru, despre tactica FCSB: „Nu am văzut echipă mare cu 3 fundași”

Croitoru s-a referit și la FCSB, și la sistemul cu 3 stoperi testat de Marius Baciu la confruntarea cu Botoșani.

„Toți jucătorii au clasă la FCSB, echipă de 15 milioane, cea mai puternică în România”.

Marius Croitoru și Botoșani nu au nicio victorie în primele 5 etape: trei remize, două eșecuri, ambele la limită. Foto: Sport Pictures

Despre alegerea tactică a roș-albaștrilor pentru defensivă, a răspuns ironic: „E decizia lor. Nu am văzut echipă mare cu 3 fundași”.

Se gândește să antreneze FCSB în viitor? „Eu am jucat la Steaua, nu la FCSB”, a ținut el să precizeze.

Îți dorești să antrenezi echipa la care ai jucat. Dacă o să fie vreodată, o să aflați, nu o să țin secret Marius Croitoru, antrenor Botoșani

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