„Trebuie să facă asta” Avertismentul lui Baciu pentru Tavi Popescu. Singurul lucru care nu-i place

Antrenorul lui FCSB a spus ce așteaptă de la Tavi Popescu, furios după 3-2 cu Botoșani.

Ce i-a cerut Marius Baciu extremei roș-albaștrilor.

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Tavi Popescu a răbufnit după FCSB - Botoșani 3-2. A intrat în ultimele zece minute și a fost decisiv, pasând la golul victoriei, dar a plecat furios la vestiare, când coechipierii sărbătoreau succesul cu fanii.

N-a vrut inițial să vină la flash-interviu. A acceptat în cele din urmă și nu a ascuns cauza nervilor:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”.

Baciu: „Vreau mai multă continuitate, mai multă constanță în joc de la Tavi Popescu”

Marius Baciu a încercat să explice reacția lui Popescu: „O iau ca pe o descătușare. O să am o discuție cu el”.

Antrenorul a spus la conferință ce îi place la el, însă și ce așteaptă în plus.

Momentul în care Baciu a încercat să-l oprească pe Popescu, „L-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că o să-mi spună mai târziu”, a povestit antrenorul. Foto: Sport Pictures

„A făcut diferența si la 4-3 cu Botoșani, în baraj, tot venind de pe bancă”.

Are nevoie de mai multe momente bune. Îl iubesc mult. Trebuie să gândească mai mult Marius Baciu, antrenor FCSB

„E un jucător foarte important, trebuie să fie conștient că are nevoie de mai multă constanță în joc.

Nu am ce să-i reproșez la antrenamente. Vreau mai multă continuitate, mai multă constanță în joc. Să fie si mai ambițios, o să aibă momentele lui”.

Acțiunea lui Tavi Popescu la golul de 3-2

Baciu, despre Dawa: „O greșeală de juniori, de copii”

Baciu era deranjat de erorile făcute de stoperi, mai ales cea a lui Dawa, din prima repriză, la 1-1, dar și cea a cuplului Batubinsika-Duarte, la 1-2.

„Prima a fost o greșeală de juniori, de copii. La al doilea gol primit, a fost o neînțelegere”.

A acceptat că „putea fi și 2-3, puteam să și pierdem în final. Totuși, am avut un plus pe tot parcursul jocului. Noi ne-am făcut greu meciul. Sper să nu mai greșim. Le-am oferit ocazii adversarilor”.

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