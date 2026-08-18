„Trebuie să facă asta” Avertismentul lui Baciu pentru Tavi Popescu. Singurul lucru care nu-i place +83 foto
Tavi Popescu, în cursa finală, la sfârșitul căreia a pasat decisiv la golul lui Bîrligea, la 3-2 cu Botoșani. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Trebuie să facă asta” Avertismentul lui Baciu pentru Tavi Popescu. Singurul lucru care nu-i place

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 12:05
  • Antrenorul lui FCSB a spus ce așteaptă de la Tavi Popescu, furios după 3-2 cu Botoșani. 
  • Ce i-a cerut Marius Baciu extremei roș-albaștrilor. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tavi Popescu a răbufnit după FCSB - Botoșani 3-2. A intrat în ultimele zece minute și a fost decisiv, pasând la golul victoriei, dar a plecat furios la vestiare, când coechipierii sărbătoreau succesul cu fanii.

Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Citește și
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Citește mai mult
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani

N-a vrut inițial să vină la flash-interviu. A acceptat în cele din urmă și nu a ascuns cauza nervilor:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”.

Baciu: „Vreau mai multă continuitate, mai multă constanță în joc de la Tavi Popescu”

Marius Baciu a încercat să explice reacția lui Popescu: „O iau ca pe o descătușare. O să am o discuție cu el”.

Antrenorul a spus la conferință ce îi place la el, însă și ce așteaptă în plus.

Momentul în care Baciu a încercat să-l oprească pe Popescu, „L-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că o să-mi spună mai târziu”, a povestit antrenorul. Foto: Sport Pictures Momentul în care Baciu a încercat să-l oprească pe Popescu, „L-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că o să-mi spună mai târziu”, a povestit antrenorul. Foto: Sport Pictures
Momentul în care Baciu a încercat să-l oprească pe Popescu, „L-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că o să-mi spună mai târziu”, a povestit antrenorul. Foto: Sport Pictures

„A făcut diferența si la 4-3 cu Botoșani, în baraj, tot venind de pe bancă”.

Are nevoie de mai multe momente bune. Îl iubesc mult. Trebuie să gândească mai mult Marius Baciu, antrenor FCSB

„E un jucător foarte important, trebuie să fie conștient că are nevoie de mai multă constanță în joc.

Nu am ce să-i reproșez la antrenamente. Vreau mai multă continuitate, mai multă constanță în joc. Să fie si mai ambițios, o să aibă momentele lui”.

Acțiunea lui Tavi Popescu la golul de 3-2

Baciu, despre Dawa: „O greșeală de juniori, de copii”

Baciu era deranjat de erorile făcute de stoperi, mai ales cea a lui Dawa, din prima repriză, la 1-1, dar și cea a cuplului Batubinsika-Duarte, la 1-2.

„Prima a fost o greșeală de juniori, de copii. La al doilea gol primit, a fost o neînțelegere”. 

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (10).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (10).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+83 Foto
labels.photo-gallery

A acceptat că „putea fi și 2-3, puteam să și pierdem în final. Totuși, am avut un plus pe tot parcursul jocului. Noi ne-am făcut greu meciul. Sper să nu mai greșim. Le-am oferit ocazii adversarilor”.

Citește și

„Joacă, mă, fotbal, fii bărbat!”   Gigi Becali, ironii în lanț  la adresa lui Tavi Popescu, după ieșirea nervoasă din meciul cu Botoșani
Superliga
00:32
„Joacă, mă, fotbal, fii bărbat!” Gigi Becali, ironii în lanț la adresa lui Tavi Popescu, după ieșirea nervoasă din meciul cu Botoșani
Citește mai mult
„Joacă, mă, fotbal, fii bărbat!”   Gigi Becali, ironii în lanț  la adresa lui Tavi Popescu, după ieșirea nervoasă din meciul cu Botoșani
S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună:  ce gest a făcut după primul gol
Superliga
23:24
S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună: ce gest a făcut după primul gol
Citește mai mult
S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună:  ce gest a făcut după primul gol

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
Marius Baciu liga 1 botosani Octavian Popescu fcsb
Știrile zilei din sport
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Tenis
14:22
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:13
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Citește mai mult
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:45
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
16:01
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
15:21
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Tenis
13:08
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Citește mai mult
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
B365
04:46
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
Citește mai mult
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 33 rapid 41 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share