„Nu ne vom apăra!” Charalambous anunță că FCSB nu se va baricada în Kosovo: „Suntem un club mare, trebuie să reacționăm!”
Elias Charalambous FOTO: SportPictures
Europa League

„Nu ne vom apăra!” Charalambous anunță că FCSB nu se va baricada în Kosovo: „Suntem un club mare, trebuie să reacționăm!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 19:52
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 21:54
  • DRITA - FCSB. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre manșa retur din turul III preliminar al Europa League. În tur, „roș-albaștrii” s-au impus cu 3-2.
  • Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.
DRITA - FCSB. Elias Charalambous, despre returul cu Drita: „Nu ne vom apăra!”

„Așteptările noastre sunt că avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate. Știm cât am luptat în primul meci. Șansele sunt 50/50 și pentru joi. Am rezolvat ceva probleme, am primit ușor niște goluri, consider eu.

Avem pasiune, energie, avem în minte să înscriem. Nu ne vom apăra, este un meci foarte important pentru noi, e clar.

Echipa a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele. Ca marile cluburi. Putem face multe lucruri bune. Vom da de un adversar focusat pe meci, un adversar puternic”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă, conform gsp.ro.

Întrebat dacă a luat în calcul să aducă jucători din Kosovo, așa cum au procedat rivalele din Liga 1, antrenorul cipriot a respins ideea: „Nu am în minte asemenea lucruri. Da, mulți fotbaliști din Kosovo au venit în România, ceea ce demonstrează calitatea jucătorilor. Poate, după meci, sesizăm ceva și am putea vorbi despre cineva, până acum n-am făcut-o”.

Lotul deplasat de FCSB în Kosovo:

  • Portari: Lukas Zima, Ștefan Târnovanu
  • Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Baba Alhassa, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, David Kiki
  • Mijlocași: Adrian Șut, Juri Cisotti, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Mihai Toma, David Miculescu, Darius Olaru.
  • Atacanți: Dennis Politic, Octavian Popescu, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea.

Statistica a decis: FCSB, favorită înaintea returului cu drita

Campioana României a câștigat turul „dublei” împotriva celor de la Drita, iar nu doar rezultatul o arată pe FCSB drept favorită.

Șansele de calificare ale elevilor lui Charalambous sunt foarte mari, susțin statisticienii de la Football Meets Data. Aceștia consideră că FCSB are prim-planul în drumul spre play-off-ul Europa League.

În cazul în care previziunea statisticii se va adeveri, FCSB va întâlni, în play-off-ul Europa League, pe Aberdeen (Scoția). Manșa tur ar urma să se dispute pe 21 august, în Scoția, și returul peste o săptămână.

