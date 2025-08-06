Surpriză: mai slab cotat! Analiză GOLAZO.ro. FCSB e mult peste Drita ca valoare de piață, dar un jucător al campioanei e sub rivalul pe post kosovar

Drita, rivala FCSB în turul 3 preliminar de Europa League, are cotă mai bună decât Shkendija, însă depășită net de roș-albaștri.

FCSB - Drita se joacă joi seară, de la ora 21:30, în direct pe Pro TV și livetext pe GOLAZO.ro.

FCSB era clar peste Shkendija ca valoare de piață, de la aproape 50 de milioane de euro (49,9) la 5,5.

Campioana Ligii 1 avea o cotă a lotului de nouă ori mai mare decât a campioanei Macedoniei de Nord, potrivit Transfermarkt.

Cota mult superioară nu a ajutat-o pe teren: două înfrângeri, 0-1 (d) și 1-2 (a) în turul 2 preliminar de Champions League.

FCSB are un prim „11” de 5,25 ori peste Drita

Drita, campioana statului Kosovo, e peste Shkendija, 6,6 față de 5,5 milioane. FCSB rămâne mult și deasupra Dritei, de 7,6 ori.

La un prim „11” probabil, diferența e puțin mai mică.

22,175 milioane FCSB contra 4,225 milioane Drita. Roș-albaștrii, de 5,25 de ori mai valoroși.

Drita, la 0-2 cu FC Copenhaga, în deplasare, în prima manșă a turului 2 de Champions Foto: Imago

Cum ar arăta echipele probabile joi seară.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu (5 milioane de euro) - Crețu (0,175), Graovac (0,5), M. Popescu (1), Radunovic (1) - Șut (4,5), Chiricheș (0,3) - Miculescu (2,5), Cisotti (0,8), T. Popescu (1,4) - Bîrligea (5)

Târnovanu (5 milioane de euro) - Crețu (0,175), Graovac (0,5), M. Popescu (1), Radunovic (1) - Șut (4,5), Chiricheș (0,3) - Miculescu (2,5), Cisotti (0,8), T. Popescu (1,4) - Bîrligea (5) Drita (4-2-3-1): Maloku (0,125 milioane de euro) - Be. Krasniqi (0,125), Bejtulaj (0,5), Mesa (0,375), Ovouka (0,4) - Broja (0,55), Dabiqaj (0,6) - Abazaj (0,25), Bl. Krasniqi (0,35), Ajzeraj (0,5) - Manaj (0,45)

Un singur jucător de la FCSB e mai slab cotat decât rivalul pe post la Drita

Privind cele două echipe, vedem că 9 dintre cei 11 jucători FCSB îi depășesc valoric pe rivalii de pe posturile lor.

Șapte roș-albaștri au o cotă de minimum un milion de euro. La kosovari, niciunul nu trece de 600.000!

Unul singur e la egalitate cu adversarul direct, Graovac și Bejtulaj, ambii stoperi-dreapta fiind cotați la 0,5 milioane de euro.

Închizătorul kosovar Dabiqaj (în albastru) Foto: Imago

Și tot unul are o cotă mai mică decât a celui de la Drita. Chiricheș, închizător la FCSB, e evaluat astăzi la 0,3 milioane, în timp ce Dabiqaj are 0,6 milioane.

FCSB și Drita au o medie de vârstă aproape de 30 de ani

Ca medie de vârstă, cele două echipe sunt foarte apropiate, dar există o diferență totuși.

FCSB are 6 jucători în primul „11” de peste 30 de ani și o apărare cu o medie de 33 de ani. Însă ceilalți cinci au sub 27 de ani.

Drita are numai trei trecuți de 30 de ani, însă doar unul sub 27.

29,19 ani este media de vârstă a echipei probabile la FCSB. Drita are 29,27 ani

Ambele echipe au în primul „11” jucători majoritari localnici.

FCSB, opt români (plus un bosniac, un muntenegrean, un italian).

Drita, șase kosovari (doi albanezi, un nord-macedonean, un columbian, un congolez).

