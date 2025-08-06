Surpriză: mai slab cotat! Analiză GOLAZO.ro. FCSB e mult peste Drita ca valoare de piață, dar un jucător al campioanei e sub rivalul pe post kosovar

- Drita, rivala FCSB în turul 3 preliminar de Europa League, are cotă mai bună decât Shkendija, însă depășită net de roș-albaștri.
- FCSB - Drita se joacă joi seară, de la ora 21:30, în direct pe Pro TV și livetext pe GOLAZO.ro.
FCSB era clar peste Shkendija ca valoare de piață, de la aproape 50 de milioane de euro (49,9) la 5,5.
Campioana Ligii 1 avea o cotă a lotului de nouă ori mai mare decât a campioanei Macedoniei de Nord, potrivit Transfermarkt.
Cota mult superioară nu a ajutat-o pe teren: două înfrângeri, 0-1 (d) și 1-2 (a) în turul 2 preliminar de Champions League.
FCSB are un prim „11” de 5,25 ori peste Drita
Drita, campioana statului Kosovo, e peste Shkendija, 6,6 față de 5,5 milioane. FCSB rămâne mult și deasupra Dritei, de 7,6 ori.
La un prim „11” probabil, diferența e puțin mai mică.
- 22,175 milioane FCSB contra 4,225 milioane Drita. Roș-albaștrii, de 5,25 de ori mai valoroși.
Cum ar arăta echipele probabile joi seară.
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu (5 milioane de euro) - Crețu (0,175), Graovac (0,5), M. Popescu (1), Radunovic (1) - Șut (4,5), Chiricheș (0,3) - Miculescu (2,5), Cisotti (0,8), T. Popescu (1,4) - Bîrligea (5)
- Drita (4-2-3-1): Maloku (0,125 milioane de euro) - Be. Krasniqi (0,125), Bejtulaj (0,5), Mesa (0,375), Ovouka (0,4) - Broja (0,55), Dabiqaj (0,6) - Abazaj (0,25), Bl. Krasniqi (0,35), Ajzeraj (0,5) - Manaj (0,45)
Un singur jucător de la FCSB e mai slab cotat decât rivalul pe post la Drita
Privind cele două echipe, vedem că 9 dintre cei 11 jucători FCSB îi depășesc valoric pe rivalii de pe posturile lor.
Șapte roș-albaștri au o cotă de minimum un milion de euro. La kosovari, niciunul nu trece de 600.000!
Unul singur e la egalitate cu adversarul direct, Graovac și Bejtulaj, ambii stoperi-dreapta fiind cotați la 0,5 milioane de euro.
Și tot unul are o cotă mai mică decât a celui de la Drita. Chiricheș, închizător la FCSB, e evaluat astăzi la 0,3 milioane, în timp ce Dabiqaj are 0,6 milioane.
FCSB și Drita au o medie de vârstă aproape de 30 de ani
Ca medie de vârstă, cele două echipe sunt foarte apropiate, dar există o diferență totuși.
- FCSB are 6 jucători în primul „11” de peste 30 de ani și o apărare cu o medie de 33 de ani. Însă ceilalți cinci au sub 27 de ani.
- Drita are numai trei trecuți de 30 de ani, însă doar unul sub 27.
Ambele echipe au în primul „11” jucători majoritari localnici.
- FCSB, opt români (plus un bosniac, un muntenegrean, un italian).
- Drita, șase kosovari (doi albanezi, un nord-macedonean, un columbian, un congolez).