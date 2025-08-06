Surpriză: mai slab cotat! Analiză GOLAZO.ro. FCSB e mult peste Drita ca valoare de piață, dar un jucător al campioanei e sub rivalul pe post kosovar
Vlad Chiricheș, în meciul cu Shkendija, de la Skopje Foto: Imago
Surpriză: mai slab cotat! Analiză GOLAZO.ro. FCSB e mult peste Drita ca valoare de piață, dar un jucător al campioanei e sub rivalul pe post kosovar

Theodor Jumătate
Publicat: 06.08.2025, ora 12:31
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 12:31
  • Drita, rivala FCSB în turul 3 preliminar de Europa League, are cotă mai bună decât Shkendija, însă depășită net de roș-albaștri. 
  • FCSB - Drita se joacă joi seară, de la ora 21:30, în direct pe Pro TV și livetext pe GOLAZO.ro

FCSB era clar peste Shkendija ca valoare de piață, de la aproape 50 de milioane de euro (49,9) la 5,5.

Campioana Ligii 1 avea o cotă a lotului de nouă ori mai mare decât a campioanei Macedoniei de Nord, potrivit Transfermarkt.

Cota mult superioară nu a ajutat-o pe teren: două înfrângeri, 0-1 (d) și 1-2 (a) în turul 2 preliminar de Champions League.

FCSB are un prim „11” de 5,25 ori peste Drita

Drita, campioana statului Kosovo, e peste Shkendija, 6,6 față de 5,5 milioane. FCSB rămâne mult și deasupra Dritei, de 7,6 ori.

La un prim „11” probabil, diferența e puțin mai mică.

  • 22,175 milioane FCSB contra 4,225 milioane Drita. Roș-albaștrii, de 5,25 de ori mai valoroși. 
Drita, la 0-2 cu FC Copenhaga, în deplasare, în prima manșă a turului 2 de Champions Foto: Imago Drita, la 0-2 cu FC Copenhaga, în deplasare, în prima manșă a turului 2 de Champions Foto: Imago
Drita, la 0-2 cu FC Copenhaga, în deplasare, în prima manșă a turului 2 de Champions Foto: Imago

Cum ar arăta echipele probabile joi seară.

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu (5 milioane de euro) - Crețu (0,175), Graovac (0,5), M. Popescu (1), Radunovic (1) - Șut (4,5), Chiricheș (0,3) - Miculescu (2,5), Cisotti (0,8), T. Popescu (1,4) - Bîrligea (5)
  • Drita (4-2-3-1): Maloku (0,125 milioane de euro) - Be. Krasniqi (0,125), Bejtulaj (0,5), Mesa (0,375), Ovouka (0,4) - Broja (0,55), Dabiqaj (0,6) - Abazaj (0,25), Bl. Krasniqi (0,35), Ajzeraj (0,5) - Manaj (0,45)

Un singur jucător de la FCSB e mai slab cotat decât rivalul pe post la Drita

Privind cele două echipe, vedem că 9 dintre cei 11 jucători FCSB îi depășesc valoric pe rivalii de pe posturile lor.

Șapte roș-albaștri au o cotă de minimum un milion de euro. La kosovari, niciunul nu trece de 600.000!

Unul singur e la egalitate cu adversarul direct, Graovac și Bejtulaj, ambii stoperi-dreapta fiind cotați la 0,5 milioane de euro.

Închizătorul kosovar Dabiqaj (în albastru) Foto: Imago Închizătorul kosovar Dabiqaj (în albastru) Foto: Imago
Închizătorul kosovar Dabiqaj (în albastru) Foto: Imago

Și tot unul are o cotă mai mică decât a celui de la Drita. Chiricheș, închizător la FCSB, e evaluat astăzi la 0,3 milioane, în timp ce Dabiqaj are 0,6 milioane.

FCSB și Drita au o medie de vârstă aproape de 30 de ani

Ca medie de vârstă, cele două echipe sunt foarte apropiate, dar există o diferență totuși.

  • FCSB are 6 jucători în primul „11” de peste 30 de ani și o apărare cu o medie de 33 de ani. Însă ceilalți cinci au sub 27 de ani. 
  • Drita are numai trei trecuți de 30 de ani, însă doar unul sub 27.
29,19 ani este media
de vârstă a echipei probabile la FCSB. Drita are 29,27 ani

Ambele echipe au în primul „11” jucători majoritari localnici.

  • FCSB, opt români (plus un bosniac, un muntenegrean, un italian). 
  • Drita, șase kosovari (doi albanezi, un nord-macedonean, un columbian, un congolez). 

