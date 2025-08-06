Ironii la adresa FCSB? Presa din Macedonia de Nord, după eșecul celor de la Shkendija cu Qarabag: „E clar că nu e Steaua”

Shkendija a pierdut la limită primul duel cu Qarabag din turul trei preliminar din Liga Campionilor, scor 0-1.

Presa din Macedonia de Nord a vorbit apoi despre adversarul pe care îl vede peste FCSB din punct de vedere al valorii.

La finalul partidei de la Skopje, jurnaliștii macedonenii au transmis o ironie la adresa celor de la FCSB, după ce Shkendija i-a eliminat în turul anterior.

Presa din Macedonia de Nord, ironie la adresa FCSB

Formația din Tetovo a făcut din nou o partidă bună, în care și-a creat ocazii, însă de această dată nu s-a putut impune în fața adversarului.

„Shkendija a fost învinsă de Qarabag cu scorul de 0-1 în primul meci al turului 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Era clar că Qarabag nu este TNS sau Steaua (n.r. - FCSB), dar experiența, curajul și riscul mai mare asumat de azeri le-au adus victoria”, a scris publicația sportsport.mk.

Acum, Shkendija este nevoită să încerce o nouă „minune” la Baku, săptămâna viitoare.

Câștigătoarea dintre cele două formații va juca în play-off-ul Ligii Campionilor cu învingătoarea „dublei” dintre Ferencvaros și Ludogorets.

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11, despre bătaia cu stewarzii, pe tunel: „Veneam după un meci pierdut, am fost provocați!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport