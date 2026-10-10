Ordine în defensivă și atac pe benzi ANALIZĂ. Cum a arătat „noua” FCSB în meciul cu Oțelul, primul cu Reghecampf pe bancă de la revenire

Mai multă siguranță defensivă, extreme împinse lângă Garita/Stoian și un gol construit dintr-o schemă care amintește de primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf.

FCSB a arătat împotriva Oțelului câteva repere clare ale jocului cerut de noul antrenor.

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Prima schimbare vizibilă a fost organizarea defensivă. Fundașii centrali și mijlocașii din fața lor au păstrat distanțe mici, reducând spațiile în care Oțelul putea să primească și să construiască.

Distanțe mici, mai multă siguranță

FCSB a fost mai compactă, iar adversarii au încheiat prima repriză fără șut pe poartă și cu numai trei încercări în total. Situația nu s-a schimbat mult după pauză. Ce-i drept, atunci se analizează diferit, în condițiile în care gălățenii au fost în 10 aproape toată repriza secundă.

Cifrele susțin impresia de siguranță, dar explicația stă și în apropierea dintre linii. Stoperii au avut protecție, iar mijlocașii defensivi au stat apropiați, fără să lase în urmă spații mari, cum era în trecut.

Korenica și Miculescu, aproape de Garita

În atac, Korenica și Miculescu au urcat foarte mult, ajungând frecvent în linie cu Garita. FCSB a ocupat, astfel, ultima linie adversă cu trei jucători, în timp ce Cisotti s-a deplasat în ambele părți pentru a completa combinațiile și a oferi o soluție de pasă pentru fundașii de bandă.

Italianul a făcut legătura între mijloc și atac, cu libertatea de a se apropia de zona în care se afla mingea, implicit în benzi. Poziționarea lui a ajutat echipa să susțină atacurile în benzi și să multiplice soluțiile în ofensivă.

Benzile, principala cale spre poartă

FCSB a căutat insistent flancurile și a trimis multe centrări. Cu extremele avansate și Cisotti venind în sprijin, jocul s-a concentrat în lateral, de unde echipa a încercat să găsească jucătorii din careu.

A fost una dintre cele mai clare direcții ale serii. Construcție în benzi, centrări repetate, dar puține finalizări periculoase, totuși. Eficiența acestui joc va depinde mereu de precizia centrărilor, dar și de felul în care atacanții ocupă careul. Cu Oțelul au fost probleme la finalizare.

O schemă de acum 13 ani

Golul aduce aminte și de primul mandat al lui Reghecampf. Cisotti a executat scurt pentru Korenica, acesta a continuat spre Vali Crețu, la colțul careului, iar fundașul a centrat cu efect exterior.

O succesiune care amintește de schema în care în urmă cu 13 ani apăreau Latovlevici sau Georgievski. Acum, Crețu a fost omul responsabil pentru centrare, după două pase care au schimbat unghiul fazei și au pregătit mingea trimisă în careu.

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