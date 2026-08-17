Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie

Primul exemplar al modelului Ferrari Luce s-a vândut! Însă prețul plătit pentru primul automobil complet electric din istoria constructorului italian este neașteptat.

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Șasiul nr. 0 al mașinii care marchează începutul erei electrice pentru „căluțul cabrat” a fost vândut la licitație pentru nu mai puțin de 40 de milioane de dolari.

Automobilul a fost vândut în cadrul unei licitații organizate de RM Sotheby's în statul american California.

Ferrari Luce s-a vândut pentru 40 de milioane de dolari!

Licitația a început de la prețul de un milion de dolari, însă a ajuns la 10 milioane în doar câteva momente. La scurt timp după a fost stabilit prețul final: 40 de milioane de dolari. O sumă pe care puțini ar fi putut să-și imagineze că va fi atinsă.

După această licitație, modelul Luce a urcat direct pe locul trei în topul celor mai scumpe automobile Ferrari vândute vreodată. Totodată, a intrat și în topul celor mai scumpe 10 mașini din toate timpurile.

Sold: $40,000,000 USD



The 2026 Ferrari Luce ‘Tailor Made’ has sold at our Monterey auction.



Ferrari will donate all proceeds of this charity auction to benefit future educational initiatives through The Ferrari Foundation, a recognized 501(c)(3) public charity. #RMMonterey… pic.twitter.com/4FFMrc6HXO — RM Sotheby's (@rmsothebys) August 16, 2026

TOP 5 cele scumpe mașini din istorie vândute la licitație

Mercedes-Benz 300SLR Uhlenhaut Coupe (1955) - 143 de milioane de dolari Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen (1954) - 53,9 de milioane de dolari Ferrari 330 LM / 250 GTO (1962) - 48,4 milioane de dolari Ferrari 250 GTO (1962) - 48,4 milioane de dolari Ferrari Luce (2026) - 40 de milioane de dolari

Mai mult, Luce a devenit și cea mai scumpă mașină nouă din istorie, luând locul unui alt Ferrari, Daytona SP3 Tailor Made 599+1, care a fost scoasă la licitație în 2025. Sotheby’s a vândut-o pentru 26 de milioane de dolari.

Toate încasările vor fi donate Fundației Ferrari, care le va folosi pentru a finanța programe educaționale.

Luce, eșec răsunător! Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după lansarea primului model electric

Lansarea modelului Ferrari Luce își propunea să fie unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei.

Este, însă, un eșec răsunător și a devenit rapid subiect de ironii pe rețelele sociale, unde mulți fani au susținut că mașina nu arată deloc ca un Ferrari.

Constructorul italian încearcă să demonstreze că poate păstra performanța extremă și exclusivitatea chiar și într-o eră fără motoare termice.

Din punct de vedere tehnic, Ferrari Luce este unul dintre cele mai puternice modele produse vreodată constructorul italian: 1.035 CP, tracțiune integrală prin patru motoare electrice și performanțe comparabile cu cele ale hypercar-urilor moderne și are o autonomie de 530 km.

Luce este primul Ferrari cu 5 locuri și doar al doilea cu 4 uși, ceea ce sugerează că este destinat familiilor super-bogate, mai degrabă decât pasionaților de mașini sport.

Publicul însă n-a putut trece peste design. Silueta înaltă, proporțiile neobișnuite și partea frontală minimalistă au generat un val de comentarii acide online.

„Pare un Ferrari proiectat integral în airplane mode”, a scris un utilizator pe X, în timp ce alții au comparat mașina cu „un prăjitor de pâine de lux” sau chiar cu „un minivan creat de Apple”.

Admiratorii Ferrari au fost deranjați mai ales de pierderea identității vizuale a Ferrari: „un design care seamănă mai degrabă cu un gadget tech decât cu un supercar italian” e unul dintre comentarii.

Design-ul modelului Ferrari Luce, realizat de foști designeri Apple

Controversa a fost amplificată și de faptul că Ferrari nu a proiectat modelul prin propria divizie de design, Ferrari Centro Stile, coordonată de Flavio Manzoni.

Exteriorul și interiorul Ferrari Luce au fost realizate împreună cu agenția LoveFrom, fondată de fostul șef de design Apple, Jony Ive, și designerul industrial Marc Newson.

În interviurile acordate după prezentare, Flavio Manzoni a explicat că arhitectura electrică a permis o reinterpretare completă a proporțiilor tradiționale Ferrari. Potrivit acestuia, noua platformă a făcut posibilă mutarea habitaclului mai aproape de partea frontală și adoptarea unei forme aerodinamice diferite.

Criticii spun însă că Ferrari a căzut în aceeași capcană în care au intrat deja alți producători premium, precum Mercedes-Benz sau Jaguar, care au fost criticați pentru designurile „sterile” ale modelelor electrice.

590.000 de euro este prețul de pornire pentru Ferrari Luce

Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după lansarea Luce, primul electric din istorie

Potrivit datelor publicate marți, acțiunile Ferrari listate la Milano au scăzut cu aproximativ 8%, în timp ce titlurile tranzacționate în SUA au pierdut aproape 4% după prezentarea oficială a noului model electric.

Pe termen de 12 luni, acțiunea Ferrari este deja în scădere cu peste 32%.

Producătorul auto era evaluat la 56 de miliarde de euro înainte de lansare.

Obiectivul Ferrari este ca până în 2030 să aibă o gamă de 40% modele cu motor cu ardere internă, 40% hibride și 20% complet electrice.

Investitorii sunt preocupați inclusiv de costurile ridicate ale dezvoltării tehnologiei electrice și de riscul ca Ferrari să își piardă exclusivitatea și identitatea tradițională.

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