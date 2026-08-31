„Nu mi se pare deloc o decizie bună” Gardoș pune degetul pe  greșeala lui Becali + Tiradă la adresa unui jucător: „Nu poți să faci asta la nivelul ăsta” +38 foto
Florin Gardoș (FOTO: captură Prima Sport)
Superliga

„Nu mi se pare deloc o decizie bună” Gardoș pune degetul pe greșeala lui Becali + Tiradă la adresa unui jucător: „Nu poți să faci asta la nivelul ăsta”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 21:51
  • Florin Gardoș (37 de ani), fost fundaș la FCSB, a criticat o decizie luată de Gigi Becali.
  • Jucătorul cu 14 selecții la naționala României a luat la țintă un jucător de la FCSB.
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La meciul cu Botoșani, FCSB a trecut la un sistem cu trei stoperi, la cererea patronului. A renunțat la tactică la pauză, când era 1-1 (s-a terminat 3-2), dar a fost reluată la 0-1 cu CFR Cluj și 1-3 cu UTA Arad.

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Florin Gardoș despre FCSB: „Schimbarea sistemului nu mi se pare deloc o decizie bună”

Gardoș consideră că modificarea nu va aduce rezultatele dorite de FCSB.

„E o echipă în suferință, asta e clar, din toate punctele de vedere. Toate problemele din ultima vreme se văd în joc. Schimbarea sistemului nu mi se pare deloc o decizie bună, nu mi se pare OK.

Ai câțiva fundași centrali acolo care, din punctul meu de vedere, nu sunt la un nivel extraordinar și schimbi sistemul ca să bagi mai mulți dintre ei”, a declarat Gardoș, potrivit sport.ro.

FOTO: FCSB - UTA 1-3, în etapa #7 din Liga 1

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Director sportiv la Chindia Târgoviște, Gardoș l-a criticat pe Dylan Batubinsika (30 de ani), fundaș central despre care spune că a greșit în repriza secundă a partidei cu UTA.

Batubinsika are adversar în spate, dă mingea în aut și nu se complică. Nu poți! Nu poți la nivelul ăsta! Fundaș central la Steaua București (n.r. - FCSB) să dai mingea în aut când ai adversar în spate… Asta mi se pare că spune ceva despre nivelul echipei”.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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