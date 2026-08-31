Mihai Stoica, managerul general al FCSB, își asumă o parte importantă din problemele recente ale echipei.

Oficialul a fost întrebat dacă ia în calcul să plece de la FCSB, după ce fanii i-au cerut demisia. Răspunsul său, în rândurile de mai jos.

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După golul de 3-1 marcat de UTA la Târgoviște, suporterii FCSB au cerut demisiile antrenorului Marius Baciu, managerului general Mihai Stoica și directorului sportiv Florin Cernat. Protestele au continuat după meci.

Mihai Stoica despre problemele de la FCSB: „Îmi asum o mare parte de vină”

Stoica recunoaște că nu mai reușește să gestioneze jucătorii așa cum o făcea în trecut. A dat trei exemple de jucători pe care n-a putut să-i disciplineze: Octavian Popescu, Siyabonga Ngezana și Daniel Bîrligea.

„Toată lumea e vinovată, și eu îmi asum o mare parte de vină. Nu mai sunt în stare să fac ceea ce făceam înainte. Nu sunt în stare să pun un jucător pe traiectoria normală. Am încercat, cu unii am reușit, cu toate că am avut foarte multe probleme în trecut, în atâția ani, cu jucători care o luase razna extrasportiv.

Acum l-am avut pe Octavian Popescu, a fost pariul meu anul ăsta. Părea că am șanse să câștig pariul, pentru că în pregătire fusese fenomenal.

Sezonul nu l-a început rău, dar uite ce se întâmplă acum. Joci 10 minute și ai un impact excelent asupra jocului și al rezultatului, ieși și spui că meriți mai mult, intri după aia și joci în nota echipei, dar dispari cu o zi înainte de meci.

OK, ești bolnav să zicem, vino încoace să te vedem, nu se poate să nu răspunzi la mesaje, la telefon. Chestia asta n-am reușit s-o rezolv.

N-am reușit să-l urc în autocar pe Ngezana. Clar că îmi reproșez. N-am putut, i-am zis «Ai 30.000 de euro amendă». A zis «OK, boss».

N-am reușit să-l fac, câte discuții am avut cu Daniel Bîrligea despre protestele lui continue la adresa arbitrajelor. Și bănuiesc că am destule argumente și știu să mă exprim.

Și părea că a înțeles «Da, da, da» și după aia «Ai 20.000 de euro amendă dacă mai comentezi deciziile arbitrilor». Și el comentează deciziile arbitrilor”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Nu găsesc PIN-ul de la generația asta. Nu găsesc. Nu știu câte cifre o avea. Pur și simplu. Mihai Stoica, manager FCSB

Pleacă Mihai Stoica de la FCSB? „Aș da dovadă de foarte mare lașitate”

Întrebat de Dan Udrea, moderatorul emisiunii „Fotbal Show” și redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro, dacă ia în calcul să plece de la FCSB, Stoica a afirmat că nu vrea să facă acest lucru într-un moment dificil.

Consideră că echipa are în continuare jucători valoroși și încearcă să-i apere pe cei criticați de Gigi Becali.

„De multe ori m-am gândit la varianta să plec de la echipă, cel mai aproape am fost în ziua meciului cu Dinamo din baraj.

Acum nu e un moment în care să pleci, aș da dovadă de foarte mare lașitate. La momentul ăsta, situația e alarmantă. Situația în clasament nu e, dar ce am jucat noi ieri, în special în a doua jumătate a meciului, trebuie să ne dea de gândit.

Au plecat jucători extrem de importanți, dar asta nu înseamnă că cei care au venit nu au valoare. Joao Paulo a demonstrat că are valoare. Și Ofri Arad a făcut-o, trebuie să intre în ritm. Miculescu vine după o perioadă foarte lungă (n.r. - de absență din cauza unei accidentări).

Eu ce să fac, am văzut lucrurile total diferit față de Gigi, și ieri și la meciul cu CFR. Mai ales referitor la Boutoutaou. A zis că e «frichi-frichi și nu dă o pasă de gol». N-a dat pasă de gol, a dat pasă lui Cisotti cu poarta goală, într-o acțiune individuală senzațională. Era poarta goală, doar să pună latul în poartă. Cum adică? Asta a făcut. E poarta goală, doar să pui latul.

Ăsta e un jucător care nu are realizări? Normal că dacă îl schimbi la pauză o să-i fie din ce în ce mai greu”, a mai spus oficialul FCSB.

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