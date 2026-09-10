Florin Lovin (44 de ani), fost mijlocaș al FCSB, a criticat dur modul în care este condus clubul.

Patronul echipei, Gigi Becali (68 de ani), se implică în alcătuirea echipei și în schimbări, iar patronul FCSB își critică frecvent jucătorii în aparițiile televizate.

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Fostul fotbalist consideră că jucătorii și antrenorii care acceptă să lucreze în actualul sistem poartă o parte importantă din responsabilitate.

Florin Lovin, despre situația FCSB-ului : „Gigi Becali nu mai are nicio vină”

Florin Lovin a evoluat la FCSB între 2004 și 2009, iar de-a lungul carierei a mai jucat la 1860 Munchen, Kapfenberg, Oțelul Galați, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu.

„Cred că zi de zi suntem mințiți grosolan. Fotbaliștii de la FCSB se mint că vin la FCSB și o să facă performanță. Antrenorul de la FCSB se minte singur că poate să ia vreo decizie.

Mă mai întreabă lumea despre ce se întâmplă la FCSB. E de notorietate faptul că eu am o problemă cu felul cum e condus FCSB-ul, cu Gigi Becali… A trecut atât de mult timp încât - pur și simplu - consider că astăzi, când vorbim, Gigi Becali nu mai are nicio vină!

Mi se pare că vina este în proporție covârșitoare a jucătorilor și a antrenorilor!”, a spus Lovin, conform gsp.ro.

Plecăm de la ideea că dacă ai venit la FCSB, știi ce se întâmplă. Deci nu poți să spui: «Am venit la FCSB și s-a luat patronul de mine, nu știam…» Florin Lovin, fost fotbalist

Lovin l-a dat ca exemplu pe Dennis Politic, transferat de FCSB de la Dinamo în vara lui 2025, într-o mutare pentru care Gigi Becali a plătit aproximativ un milion de euro și l-a cedat pe Alexandru Musi la formația alb-roșie.

„Hai să luăm un exemplu, nu mi-e frică să zic, Politic - omul ăla era cel mai bun mijlocaș de bandă din România! Deci mătura unu contra unu, te lua... Era în primii 3, 5 pe postul lui. Vine și te distruge! Tu știai că vine și te distruge.

Dar ai preferat să pleci de la Dinamo, unde erai rege, căpitan, iubit de toată lumea, pe 7.000 pe lună, și să vii la FCSB pe 15.000, să te terfelești! Știai, n-aveai cum să nu știi!

Eu mă îndoiesc că cineva mai trăiește cu speranța că «mă duc acolo, rup norii și plec la o echipă»… Că nu există niciun exemplu recent. Bîrligea a făcut un pas înainte, împrumut la Frosinone?!

În primul rând, trebuie să te respecți pe tine însuți, să-ți faci treaba 100%. Odată ce ți-ai asumat să te duci acolo, trebuie să scoți maximum din fiecare antrenament”, a spus acesta.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, cel mai recent meci jucat

Politic nu a reușit să se impună la FCSB, iar Becali a criticat în repetate rânduri transferul său.

Patronul roș-albaștrilor spunea recent că mutarea de la Dinamo a fost una dintre cele mai mari greșeli făcute de club.

Lovin îl critică pe Marius Baciu: „Dacă tu 10 ani n-ai antrenat pe nimeni, cum să vii la nivelul ăsta ca antrenor?”

Lovin a vorbit și despre perioada sa ca jucător la FCSB, când echipa a trecut prin mai multe schimbări pe banca tehnică.

„Tu închipuie-ți: eu am jucat la Steaua 150 de meciuri cu 5 antrenori diferiți. Niciunul nu m-a plăcut! Băi, dar niciunul! Toți voiau să mă dea afară! Veneau la echipă, voiau să mă dea afară.

Am jucat toate meciurile cu toți! De ce crezi? Pentru că pe mine mă intriga: «Cum, vine ăsta, nu mă place? Lasă că îi arăt eu!». Antrenament de antrenament, dădeam tot, ascultam ce le spune celorlalți de pe postul meu.

Azi așa, mâine așa, poimâine la fel, și antrenorul zicea: «Bă, uite, ăsta face, deși nu-i spun! Celorlalți le spun și nu fac. Ia să-i dau o șansă!». Am fost pregătit!…”, a mai spus Lovin.

De asta zic că e vina jucătorilor, că îi văd într-o stare de-asta, fiecare e supărat Aici e vina cea mai mare a antrenorului - ca să funcționezi ca jucător la nivel maxim, ai nevoie de un antrenor care să știe să vorbească cu tine, să știe să-ți dea argumente când nu te bagă, când treci printr-o perioadă mai proastă. Cu discuții individuale. Florin Lovin, fost fotbalist

Lovin l-a criticat și pe Marius Baciu, cu care a lucrat pentru scurt timp la Concordia Chiajna.

„Pe Marius Baciu l-am avut antrenor (n.r. - la Chiajna). După două zile, am renunțat, și am renunțat și la 17.000 de euro, doar ca să nu mai fiu acolo! Are un stil… Eu am spus că nu va reuși de când a fost instalat!

Dacă tu 10 ani n-ai antrenat pe nimeni, cum să vii la nivelul ăsta antrenor?! De unde să ai un bagaj de cunoștințe, dacă tu n-ai antrenat nicăieri?! Apare un post, de director la spital.

Când aplici acolo, te duci și spui ce ai făcut în ultimii 5 ani. «Păi, am fost director acolo, am fost acolo…». Și tu îl alegi pe ăla care vine și spune «N-am nici Bacalaureatul»! Cum vrei să funcționeze spitalul ăla?!”, a mai declarat Florin Lovin.

În vremurile astea, lucrurile sunt scăpate de sub control. Înainte nu era chiar așa, eu am jucat 5 ani la Steaua. Nu spunea patronul din tribună cine intră, nu făcea tactica la televizor. Voi credeți că îi făcea echipa lui Olăroiu? Îi făcea echipa lui Hagi? Lui Protasov? Nici nu vorbeau cu el! Lui Zenga? Bergodi l-a dat afară din vestiar! Ce vedem acum este o monstruozitate! Florin Lovin, fost fotbalist

Mesajul lui Florin Lovin pentru antrenorii care acceptă să lucreze la FCSB

Florin Lovin a explicat și cum crede că ar trebui să procedeze un antrenor care acceptă să lucreze la FCSB.

„La FCSB, în momentul când vine un antrenor, pentru mine asta trebuie să facă, o ședință în care să spună: «Băieți, printr-o conjunctură am ajuns antrenorul vostru.

Noi suntem aici să vă antrenăm, să încercăm să fiți toți 25 la un nivel asemănător. Nu noi facem echipa, nu noi facem schimbările».

Și atunci, tu, antrenor, vii și la televiziuni - același lucru îl spui, din prima conferință: «Domnilor, eu sunt aici, iubesc meseria de antrenor, vreau să mă pun în slujba echipei, să fac tot ce pot.

Deciziile legate de echipă, de schimbări, nu le iau eu, se fac din tribună sau de acasă, din canapea. Pentru mine este o provocare să-i fac pe băieții ăștia să mă placă, să joace și pentru mine, să fie bine antrenați». Dar trebuie să ai și capacitate, trebuie să și livrezi, e un pachet”, a mai spus Lovin.

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