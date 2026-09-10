Rybakina, noul #1 mondial VIDEO.  A devenit al 30-lea lider WTA din istorie după calificarea în semifinalele US Open
Tenis

Rybakina, noul #1 mondial VIDEO. A devenit al 30-lea lider WTA din istorie după calificarea în semifinalele US Open

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 15:54
  • Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) s-a calificat pentru prima dată în semifinalele US Open, după ce a întors meciul cu Qinwen Zheng (23 de ani, #121 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-4.
  • Victoria o va propulsa în premieră pe primul loc în clasamentul mondial care va fi publicat luni, indiferent de ultimele rezultate de la New York.
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Zheng a început mai bine partida și a reușit să se desprindă la 4-3, moment în care a obținut break-ul. Rybakina a forțat imediat în game-ul următor și a avut cinci mingi de break, în timp ce a salvat și trei mingi de set. N-a fost suficient însă, iar jucătoarea din China s-a impus cu 6-3.

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Rybakina, noul #1 mondial WTA

Rybakina a dominat autoritar actul al doilea și nu i-a lăsat prea multe șanse adversarei sale. A câștigat cu 6-1 și a trimis partida în decisiv.

Ultimul set a fost mult mai echilibrat. La 4-3, Zheng a avut o minge de break pe care n-a reușit să o fructifice. Imediat, Rybakina a profitat de ezitările sale și a obținut break-ul, chiar dacă jucătoarea din China revenise de la 0-40.

Elena a gestionat perfect finalul și a câștigat decisivul cu 6-4, calificându-se astfel pentru prima dată în semifinalele de la Flushing Meadows.

În cele șapte participări anterioare la US Open, Rybakina obținuse doar opt victorii la turneul de la New York.

Rybakina, al 30-lea lider WTA din istorie

Succesul cu Zheng îi aduce Elenei Rybakina și cea mai importantă performanță din carieră în clasamentul mondial. Kazaha va urca pentru prima dată pe locul 1 WTA.

Indiferent de ce se va întâmpla în ultimele trei meciuri ale turneului, Rybakina va fi noul lider mondial în ierarhia care va fi publicată luni.

Rybakina va deveni astfel doar a 30-a jucătoare care ajunge pe primul loc de la introducerea clasamentului WTA. În același timp, Kazahstanul va deveni a 16-a țară care oferă un lider mondial.

Rybakina este născută la Moscova, în Rusia, țară pe care a reprezentat-o până în 2018, înainte de a alege Kazahstanul.

2 titluri
de Grand Slam are Rybakina în palmares: Australian Open (2026) și Wimbledon (2022)

Semifinale de vis la US Open

Pentru un loc în a patra finală de Grand Slam a carierei, Elena Rybakina o va înfrunta pe Coco Gauff.

Americanca a trecut în sferturi de Mirra Andreeva, revenind și ea după pierderea primului set, scor 2-6, 7-6(7) și 6-2.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Aryna Sabalenka și Jessica Pegula, americanca fiind cea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în optimi.

Semifinalele feminine sunt programate în această noapte, după ora 2:00, și vor fi transmise în direct de Eurosport.

Cele 30 de numere 1 WTA din Era Open, printre care se numără și Simona Halep

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