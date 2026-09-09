„N-o să mai fac în viața mea asta” Becali regretă enorm transferul care l-a costat  două milioane de euro: „Cea mai mare țeapă”. Încă e în lotul FCSB! +38 foto
Jucători FCSB. Foto: Sport Pictures
Superliga

„N-o să mai fac în viața mea asta” Becali regretă enorm transferul care l-a costat două milioane de euro: „Cea mai mare țeapă”. Încă e în lotul FCSB!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 20:30
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 20:30
  • Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani), jucătorul transferat de la Dinamo în vara anului trecut.
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Fostul fotbalist al „câinilor” a fost dorit insistent de patronul de la FCSB, însă evoluțiile sale, presărate și cu accidentări, nu a fost cele dorite de finanțator.

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Gigi Becali: „Am luat cea mai mare țeapă din viața mea”

Politic a revenit în această vară după împrumutul de la Hermannstadt, însă în continuare nu se ridică la nivelul așteptărilor finanțatorului echipei.

„La fotbal trebuie statistică. Oamenii întrebă câte goluri a marcat, dacă e atacant. Cifrele sunt foarte importante.

Hai să-ți spun ceva! N-am ținut cont și niciodată în viața mea nu o să mai fac asta. Ce-am făcut cu Politic. Eu n-am întrebat de cifre. Stai, mă, puțin... bun, driblează, ce face, dar hai să vedem ce cifre are. Eu trebuia să întreb de cifre.

Am luat cea mai mare țeapă din viața mea cu el. De atunci întreb mereu de cifre”, a spus Gigi Becali la Voyo Sport, potrivit sport.ro.

Politic a ajuns la FCSB în vara lui 2025, după ce Gigi Becali a plătit pentru transferul său 970.000 de euro, oferindu-l la schimb și pe Alexandru Musi, jucător care s-a integrat rapid la Dinamo și care avea o valoare de piață de 900.000 de euro la momentul respectiv.

În total, fotbalistul a bifat 30 de apariții la FCSB, reușind 4 goluri într-un total de doar 823 de minute, adică o medie de 27 de minute pe meci.

FOTO. FCSB - UTA 1-3

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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