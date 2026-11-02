„Devin un câine foarte rău” Florin Răducioiu, mesaj dur după revenirea la Dinamo » Ce le transmite celor care îl contestă +3 foto
Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București
Superliga

„Devin un câine foarte rău” Florin Răducioiu, mesaj dur după revenirea la Dinamo » Ce le transmite celor care îl contestă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 18:42
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 19:03
  • Florin Răducioiu (56 de ani) a vorbit despre revenirea sa la Dinamo, după ce clubul a anunțat numirea fostului internațional în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale.
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Acesta a încercat să lămurească neînțelegerile cu o parte a suporterilor, care i-au reproșat declarațiile făcute în 2022, după retrogradarea echipei.

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Florin Răducioiu, explicații pentru suporterii lui Dinamo: „Am făcut o declarație lipsită de inspirație”

„Vreau să lămurim ce s-a scris în mediul online și în presă în legătură cu acea declarație nefericită. Eu am făcut acea declarație lipsită de inspirație.

Aș vrea să nu uităm contextul în care eu am venit la Dinamo, într-un moment foarte complicat, în care suporterii au fost mai mult decât niciodată aproape de club, investitorii plecaseră de lângă club. Se definea un scenariu foarte sumbru.

Mă bucur că nu am avut dreptate și că Dinamo, după foarte puțini ani, e un club performant, într-o situație financiară stabilă.

Este pe primul loc în clasament, poate câștiga campionatul și, de ce nu, să participe în cupele europene la anul”, a declarat Răducioiu în cadrul emisiunii „Dinamo la raport”.

Ce fac oamenii ăştia, ce au făcut într-un an şi jumătate de insolvenţă? Ce au făcut? Cum au gestionat? Nu sunt competent în această discuţie, vorbesc ca suporter, mi se pare mai aproape de faliment. Atunci o lăsaţi să intre în faliment şi gata. E bolnav terminal Dinamo. Mi-aş dori să se înceapă cu o nouă echipă, s-a făcut mai mult rău decât bine. Florin Răducioiu, în 2022, conform orangesport.ro

Fostul internațional a explicat și împrejurările în care a decis să dea clubul în judecată, după despărțirea din 2022.

„Aș vrea să subliniez faptul că eu am dat în judecată clubul Dinamo. Eram foarte supărat, dar am făcut-o pe un fond de foarte mare dezamăgire.

Nu am fost întrebat. Aș fi vrut mai multă implicare din partea celor care conduceau atunci clubul, să-mi dea posibilitatea să îmi spun și eu părerea și să încercăm să reconstruim clubul după acea mare durere.

Vreau să înțeleagă suporterii dinamoviști, nu pot să fiu plăcut de toată lumea. Nu am timp sau răbdare să bag în seamă anumite lucruri care se spun în online.

Mă voi concentra pe ceea ce voi face și o să vorbim pentru a pune umărul la creșterea acestui club”, a explicat fostul atacant.

Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București
Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

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Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București
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Ce va face Florin Răducioiu la Dinamo: „Am foarte mulți prieteni în cluburi din Europa”

Răducioiu a oferit și detalii despre responsabilitățile pe care le va avea în noua funcție.

„Este o provocare. Eu am experiență în ceea ce privește dezvoltarea unei academii, a copiilor de la 8-10 ani până când ajung la un contract profesionist.

Am această capacitate de a interacționa cu copiii, am această empatie. Voi aduce un mod diferit de a vorbi cu antrenorii.

Abia am venit, trebuie să analizez înainte să iau decizii sau să aduc ceva nou.

Am foarte mulți prieteni cu care am jucat, am păstrat legătura cu ei, au poziții-cheie în anumite cluburi din Europa. Asta i-ar putea folosi lui Dinamo”, a spus Răducioiu.

33 de puncte
a acumulat Dinamo în cele 14 meciuri disputate în Superliga. „Câinii” ocupă primul loc în clasament, la un punct în fața Universității Craiova

Fostul internațional a precizat că va încerca să ajute clubul și în atragerea unor noi parteneriate.

„Voi încerca, prin credibilitatea mea, să ajut clubul pentru a găsi noi parteneriate, sponsori și altele.

Voi fi prezent la meciurile echipei mari, dar nu vom avea nicio legătură. E ceva total diferit de ceea ce voi face.

Dacă mi se va cere părerea sau trebuie să interacționăm cu niște agenți importanți, o pot face. Nu e zona mea de atribuții, dar dacă voi fi întrebat, o voi face”, a adăugat acesta.

Nu vreau să-i dezamăgesc pe oamenii care m-au adus aici, pe toți cei care înseamnă planeta Dinamo. Nu vreau să am remușcări. Sunt un tip curat. Mi s-a spus că nu am venit la meciurile lui Dinamo. Nu aveam cum să vin, am fost foarte ocupat cu televiziunea. Nici în cariera de jucător nu am vrut să-l dezamăgesc pe Mircea Lucescu, pe Fabio Capello. Florin Răducioiu, fost internațional român

Răducioiu, mesaj ferm pentru contestatari: „Devin un câine foarte rău!”

În finalul declarațiilor, fostul internațional a vorbit despre criticile primite în ultimele zile.

„Știu să apăr interesele clubului ca niciodată. Este o oportunitate și pentru mine, o provocare importantă.

Mă voi bate până la moarte cu cineva care îmi pătează aceste culori. Am oameni care mă denigrează, dar sunt unul dintre puținii dinamoviști din acest club crescuți în acea curte.

Am greșit și eu, e uman. Aici nu poate nimeni să mă atingă, pentru că devin un câine chiar foarte rău și chiar pot să fac rău din multe puncte de vedere”, a afirmat Răducioiu.

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