- U-BT Cluj a pierdut din nou în fața lui Partizan Belgrad, scor 77-97, în ABA League.
Campioana României a fost dominată autoritar de formația sârbă, care a controlat partida încă din primele minute.
Partizan s-a desprins rapid pe tabelă, iar după doar 5 minute avea deja un avantaj de 15 puncte, scor 21-6. Sârbii au menținut ritmul și au continuat să se distanțeze până la jumătatea sfertului secund.
U-BT Cluj, învinsă de Partizan
Partizan a ajuns la un avantaj de 21 de puncte, scor 50-29, însă clujenii au avut o reacție impresionantă. În aproximativ două minute și jumătate, „studenții” au marcat 12 puncte consecutive și au redus diferența la doar 9 lungimi.
U-BT a continuat să recupereze teren, iar la pauză tabela indica 57-49, după ce ardelenii au redus ecartul la 8 puncte.
„Șepcile roșii” au început și repriza secundă cu entuziasm și s-au apropiat la doar 4 puncte. Partizan nu a permis însă mai mult, și-a recăpătat treptat avantajul și a încheiat partida cu o victorie confortabilă, scor 97-77.
Pentru U-BT Cluj, acesta este al treilea eșec consecutiv în fața lui Partizan Belgrad de la intrarea în ABA League.
Galerie foto (6 imagini)
Campioana României a ajuns la 3 înfrângeri în primele 5 partide ale competiției.
Urmează o nouă deplasare dificilă pentru clujeni, de această dată în EuroCup, unde vor întâlni Tenerife, liderul grupei.
U-BT se află într-o situație similară și în competiția europeană, cu doar 2 victorii după primele 5 runde.
Partida mutată în altă sală
Meciul nu s-a putut disputa în sala „Aleksandar Nikolic”, în care Partizan își dispută meciurile de pe teren propriu, fiind rezervată pentru un concert.
S-a mutat în sala „Ranko Zeravica”, însă meciul a fost programat foarte devreme, ora 13:00 (14:00 în România), pentru că peste numai 5 ore și jumătate în același loc urma să se desfășoare duelul dintre Mega Basket și Spartak Subotica.
Clasamentul grupei B din ABA League
- Partizan Belgrad - 10p
- Dubai - 8p*
- KK Bosna - 8p
- U-BT CLUJ - 7p
- Perspektiva Ilirja - 7p
- Zadar - 6p*
- Spartak Subotica - 6p*
- Vienna - 6p
- Mega Basket - 6p*
- Studentski Center - 5p
*au un meci mai puțin disputat
**primele 4 clasate se califică în runda următoare