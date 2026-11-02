U-BT Cluj, învinsă de Partizan FOTO. Campioana României n-a putut provoca surpriza. De ce a fost mutat meciul în altă sală +6 foto
Baschet

U-BT Cluj, învinsă de Partizan FOTO. Campioana României n-a putut provoca surpriza. De ce a fost mutat meciul în altă sală

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 17:54
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 18:08
  • U-BT Cluj a pierdut din nou în fața lui Partizan Belgrad, scor 77-97, în ABA League.
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Campioana României a fost dominată autoritar de formația sârbă, care a controlat partida încă din primele minute.

Partizan s-a desprins rapid pe tabelă, iar după doar 5 minute avea deja un avantaj de 15 puncte, scor 21-6. Sârbii au menținut ritmul și au continuat să se distanțeze până la jumătatea sfertului secund.

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U-BT Cluj, învinsă de Partizan

Partizan a ajuns la un avantaj de 21 de puncte, scor 50-29, însă clujenii au avut o reacție impresionantă. În aproximativ două minute și jumătate, „studenții” au marcat 12 puncte consecutive și au redus diferența la doar 9 lungimi.

U-BT a continuat să recupereze teren, iar la pauză tabela indica 57-49, după ce ardelenii au redus ecartul la 8 puncte.

„Șepcile roșii” au început și repriza secundă cu entuziasm și s-au apropiat la doar 4 puncte. Partizan nu a permis însă mai mult, și-a recăpătat treptat avantajul și a încheiat partida cu o victorie confortabilă, scor 97-77.

Pentru U-BT Cluj, acesta este al treilea eșec consecutiv în fața lui Partizan Belgrad de la intrarea în ABA League.

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Campioana României a ajuns la 3 înfrângeri în primele 5 partide ale competiției.

Urmează o nouă deplasare dificilă pentru clujeni, de această dată în EuroCup, unde vor întâlni Tenerife, liderul grupei.

U-BT se află într-o situație similară și în competiția europeană, cu doar 2 victorii după primele 5 runde.

Partida mutată în altă sală

Meciul nu s-a putut disputa în sala „Aleksandar Nikolic”, în care Partizan își dispută meciurile de pe teren propriu, fiind rezervată pentru un concert.

S-a mutat în sala „Ranko Zeravica”, însă meciul a fost programat foarte devreme, ora 13:00 (14:00 în România), pentru că peste numai 5 ore și jumătate în același loc urma să se desfășoare duelul dintre Mega Basket și Spartak Subotica.

Clasamentul grupei B din ABA League

  1. Partizan Belgrad - 10p
  2. Dubai - 8p*
  3. KK Bosna - 8p
  4. U-BT CLUJ - 7p
  5. Perspektiva Ilirja - 7p
  6. Zadar - 6p*
  7. Spartak Subotica - 6p*
  8. Vienna - 6p
  9. Mega Basket - 6p*
  10. Studentski Center - 5p

*au un meci mai puțin disputat
**primele 4 clasate se califică în runda următoare

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