Scandal în Formula 1 Pilot înlocuit  în timpul sezonului, după un conflict cu echipa!

Esteban Ocon (30 de ani) nu va mai concura pentru Haas în actualul sezon de Formula 1, după tensiunile apărute între pilotul francez și conducerea echipei la Marele Premiu al Mexicului.

Americanii au confirmat despărțirea și au anunțat că Rafael Camara (21 de ani) îi va lua locul la următoarea cursă.

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Decizia vine cu doar patru etape înainte de încheierea campionatului, deși Ocon urma inițial să rămână la Haas până la finalul anului.

Francezul fusese deja înlocuit la Marele Premiu al Mexicului, desfășurat în weekendul trecut, când Ryo Hirakawa a concurat în locul său.

Esteban Ocon, îndepărtat de Haas după conflictul din Mexic

Tensiunile ar fi început în timpul antrenamentelor de la Mexico City, când Ocon a avut un schimb de replici prin radio cu inginera sa de cursă, Laura Muller, fiind nemulțumit de pneurile folosite și de programul stabilit de echipă.

Muller l-a anunțat pe Ocon că echipa a schimbat planul inițial și că urma să folosească pneuri de compoziție medie, în locul celor soft.

„Nu, nu. Eu vreau pneurile soft... Nu-mi faceți asta, haideți!”, a reacționat nervos pilotul francez prin radio.

Ulterior, au avut loc și alte discuții între pilot și reprezentanții Haas, conform planetf1.com.

Situația a dus la înlocuirea francezului cu Ryo Hirakawa, pilotul de rezervă al echipei, înaintea cursei din Mexic.

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend #F1 #MexicoGP https://t.co/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Japonezul a încheiat Marele Premiu pe locul 10, obținând un punct.

În zilele următoare, Haas și Ocon nu au reușit să ajungă la o înțelegere, iar echipa a decis să nu îl mai folosească pe francez în acest sezon.

Ocon a recunoscut că au existat neînțelegeri cu reprezentanții echipei, conform bbc.com.

În urma deciziei recente a echipei Haas, doresc să clarific unele informații și speculații apărute în presă. Aseară, o diferență de opinii a dus la o discuție între persoanele implicate. Recunosc că această discuție a avut loc, însă resping categoric orice informație sau acuzație potrivit căreia s-ar fi recurs la violență fizică pentru rezolvarea neînțelegerilor. Esteban Ocon, pilot F1

Haas confirmă despărțirea de Esteban Ocon: „Este în interesul echipei”

Ayao Komatsu, directorul echipei Haas, a explicat că hotărârea a fost luată după analizarea situației, dar a refuzat să ofere detalii despre discuțiile purtate cu pilotul francez.

„L-am informat pe Esteban Ocon că nu va mai reveni într-un monopost de curse al echipei TGR Haas F1 Team în acest sezon.

Astfel de decizii nu sunt luate niciodată cu ușurință, așa cum s-a întâmplat și în Mexic.

Însă, atât atunci, cât și acum, considerăm că aceasta este cea mai bună soluție pentru viitorul echipei.

Discuțiile care au avut loc între echipă și Esteban rămân o chestiune internă și vom continua să respectăm caracterul privat al situațiilor discutate în spatele ușilor închise”, a declarat Komatsu

Team Principal Ayao Komatsu on Esteban Ocon 🗣️ #HaasF1 #F1 https://t.co/CqSN2jvlqz — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 3, 2026

Rafael Camara debutează în Formula 1 la Marele Premiu al Braziliei

În locul lui Ocon, Haas îl va folosi pe brazilianul Rafael Camara, care va debuta în Formula 1 chiar în fața propriilor suporteri.

Marele Premiu de la Sao Paulo este programat în perioada 6-8 noiembrie, pe circuitul Interlagos.

În vârstă de 21 de ani, Camara este liderul clasamentului din Formula 2 și face parte din academia Ferrari din 2021.

BREAKING: Haas confirm Rafael Camara will make F1 debut at the Sao Paulo Grand Prix The 21-year-old is set to become the 34th driver from Brazil to race in F1 🇧🇷 #F1 https://t.co/EnwgQ8UgUa — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

Tânărul fusese deja anunțat drept unul dintre piloții titulari ai Haas pentru sezonul 2027, însă debutul său a fost mutat în urma situației apărute cu Ocon.

„L-am ales pe Rafael Camara să piloteze alături de Ollie Bearman la Marele Premiu de la São Paulo.

După prestația excelentă din sesiunea de teste desfășurată în august, îi cunoaștem calitățile și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu el la debutul său în Formula 1”, a explicat Komatsu.

Pilotul trebuie să încheie și sezonul de Formula 2, competiție în care conduce clasamentul, astfel că programul său pentru ultimele etape din Formula 1 nu a fost încă stabilit definitiv.

Viitor incert pentru Esteban Ocon

Despărțirea de Haas complică situația lui Esteban Ocon, care nu are deocamdată un loc confirmat pe grila de start pentru sezonul 2027.

Francezul urma oricum să părăsească echipa la finalul actualei stagiuni. Ocon a declarat anterior că nu intenționează să concureze într-un alt campionat, considerând că locul său este în Formula 1.

Ryo Hirakawa, cel care l-a înlocuit pe Ocon în Mexic, nu este disponibil pentru cursa din Brazilia din cauza angajamentelor sale în Campionatul Mondial de Anduranță, alături de Toyota.

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