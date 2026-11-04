Moment neobișnuit cu LeBron! Ce a făcut starul lui Philadelphia 76ers după ce s-a ciocnit de un suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls +28 foto
LeBron James. Foto: Captură „X”, @BrickCenter_
Baschet

Moment neobișnuit cu LeBron! Ce a făcut starul lui Philadelphia 76ers după ce s-a ciocnit de un suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 14:41
  • LeBron James (41 de ani), starul lui Philadelphia 76ers, a fost protagonistul unui moment neobișnuit în timpul meciului câștigat cu Chicago Bulls, scor 126-107, în NBA.
  • Baschetbalistul american a băut din paharul cu vin al unui suporter, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.
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Totul s-a întâmplat pe 2 noiembrie, în sfertul al treilea al partidei disputate la Xfinity Mobile Arena din Philadelphia.

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LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls

LeBron a încercat să recupereze o minge, dar a ajuns în primul rând al tribunelor, unde s-a ciocnit de un spectator care ținea în mână un pahar cu vin roșu.

O parte din băutură s-a vărsat pe brațul baschetbalistului, care a luat apoi paharul suporterului, a gustat vinul și s-a întors pe teren pentru a continua meciul.

LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime
LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime

Galerie foto (28 imagini)

LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime LeBron James a băut din vinul unui suporter în timpul meciului cu Chicago Bulls. Foto: Captură @NBAonPrime
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Starul american este cunoscut pentru pasiunea sa pentru vin și a povestit în trecut că obișnuiește să bea câte un pahar aproape în fiecare zi.

După partidă, LeBron James a fost întrebat despre momentul surprins de camerele de televiziune și a explicat, amuzat, de ce a decis să guste băutura.

„M-am ciocnit de el și i-am vărsat puțin din vin. Am vrut să văd dacă merita să-mi ajungă pe braț și cât de bun era.

A fost acceptabil”, a declarat LeBron James, potrivit cbssports.com.

Reacția surprinzătoare a suporterului: „Am aruncat paharul la gunoi”

Suporterul implicat în incident se numește Troy Clemons și este un fan al lui Philadelphia 76ers de aproximativ patru decenii.

Bărbatul a povestit că se întorcea la locul său când LeBron a ajuns în tribună și s-a ciocnit de el.

Baschetbalistul și-a cerut scuze pentru incident înainte de a gusta din vin.

M-a îmbrățișat și mi-a spus că îi pare rău. A băut din pahar și apoi și-a văzut de treabă”, a povestit Clemons, conform foxnews.com.

Întrebat dacă intenționează să păstreze paharul din care băuse unul dintre cei mai cunoscuți baschetbaliști din lume, fanul a răspuns:

La urma urmei, este un om ca mine. Adică, este LeBron, dar am aruncat paharul la gunoi. Nu am nimic cu el, doar că mi-am luat o băutură nouă. Mă bucur că este aici. Nu mă interesează că s-a vărsat vinul pe mine. Troy Clemons, suporterul Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers, început excelent de sezon în NBA

Dincolo de momentul amuzant, LeBron James a contribuit la victoria clară obținută de Philadelphia în fața lui Chicago Bulls.

Baschetbalistul de 41 de ani a încheiat partida cu 15 puncte, 9 pase decisive și 7 recuperări, în cele 31 de minute petrecute pe teren.

Philadelphia a ajuns astfel la șapte victorii și o singură înfrângere în actualul sezon, ocupând primul loc în Conferința de Est la momentul partidei.

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