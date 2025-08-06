„Mai bine retrogradăm!” Fortuna Dusseldorf a renunțat la transferul unui israelian, după ce suporterii s-au revoltat: „Există dovezi!” » Ce au acuzat fanii

Fortuna Dusseldorf, club din liga a doua germană, a decis să nu-l mai transfere pe atacantul israelian Shon Weissman (29 de ani).

Criticile venite din partea suporterilor au pus presiune pe transfer, după ce fotbalistul a făcut mai multe comentarii despre războiul din Fâșia Gaza.

Decizia vine la doar câteva ore după ce presa a anunțat iminenta sosire a jucătorului, cunoscut pentru evoluțiile sale în naționala Israelului și la clubul spaniol Granada.

Fortuna Dusseldorf a renunțat la transferul lui Shon Weissman

Fanii au criticat mesajele controversate distribuite de Weissman pe rețelele sociale, imediat după atacul terorist comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 și izbucnirea războiului din Fâșia Gaza.

Conform presei din Israel, Weissman a scris la acel moment pe platforma X: „Care e motivul logic pentru care nu au fost deja aruncate bombe de 200 de tone peste Gaza?”.

El ar mai fi apreciat și ar fi distribuit postări care sugerau că „nu există nevinovați în Gaza” și făceau apel pentru „ștergerea Gazei de pe hartă”.

Mai mult, la o fotografie cu doi militanți palestinieni capturați, Weissman ar fi comentat: „De ce dracu' nu sunt împușcați direct în cap?”, conform haaretz.com.

This isn’t the 1930s. Shon Weissman wasn’t dropped for being Jewish. He was dropped because he defended the mass bombing of civilians in Gaza.

That’s not “politics,” it’s accountability.

Don’t support genocide and you won’t get boycotted. https://t.co/GRaVp3zyPP pic.twitter.com/3nRnpkJexd — Leyla Hamed (@leylahamed) August 5, 2025

Fortuna Dusseldorf a încercat să-l apere pe jucător, postând un mesaj pe rețelele sociale:

„Ce se întâmplă aici? Primesc notificări încontinuu. Să judecați niște oameni pe care nici măcar nu-i cunoașteți, doar pe baza unui articol de pe Wikipedia?!

Asta chiar nu seamănă cu valorile pe care le împărtășim noi aici… ”, a notat clubul pe „X”, fostul Twitter.

Was geht hier ab? Bekomme im Feierabend eine Benachrichtigung nach der anderen.

Grundsätzlich: Menschen, die man nicht kennt, anhand eines Wikipedia-Artikels bewerten?! Passt eigentlich nicht zu unserer Bubble… — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 4, 2025

Totuși, poziția luată de club nu a calmat spiritele. Mulți suporteri au reacționat dur, acuzând clubul că ignoră valorile de bază ale comunității:

„Există dovezi clare care susțin informațiile de pe Wikipedia. Mai bine retrogradăm în liga a treia decât să aducem un jucător care nu ne reprezintă”, a scris un fan.

Agentul lui Weissman a declarat că mesajele respective nu i-ar aparține fotbalistului, ci ar fi fost postate de un administrator de social media care gestiona conturile sale. Între timp, toate postările incriminatoare au fost șterse, conform sursei citate.

Deși agentul său neagă că fotbalistul ar fi făcut astfel de comentarii, în 2023, un procuror din Granada ar fi primit o plângere pentru instigare la ură, pe fondul acestor activități online.

6 goluri a marcat atacantul în cele 33 de meciuri jucate pentru Israel. Weissman a jucat și împotriva României, pe 9 septembrie 2023, într-un meci din grupa de calificare pentru Euro. Partida s-a încheiat 1-1

Pe fondul tensiunilor, clubul a revenit cu decizia de a nu finaliza transferul.

„Ne-am ocupat intens de cazul lui Shon Weissman, dar în final am decis să renunțăm la angajarea sa”, a anunțat Fortuna Dusseldorf.

INFO-TWEET ℹ️



Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen.#f95 | 🔴⚪ — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 5, 2025

Reacția lui Shon Weissman: „Un om își va susține țara indiferent de ce se întâmplă”

După pornirea scandalului legat de afirmațiile sale, Shon Weissman a negat că a promovat ura.

„Sunt fiul unei națiuni care încă jelește ororile din 7 octombrie. Acea zi neagră, în care familii întregi au fost ucise, răpite și brutalizate, rămâne o rană deschisă pentru mine, ca om, ca membru al unei familii israeliene și ca sportiv care își reprezintă țara.

Este atât posibil, cât și necesar, să te opui suferinței oamenilor nevinovați de ambele părți. Dar nu voi permite să fiu prezentat drept cineva care a promovat ura.

Dacă unora le e greu să accepte asta, ar trebui să privească din nou ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Deși accept toate criticile, mă doare că nu a fost luat în calcul întregul context.

Într-un moment de durere națională și personală, rămân fidel valorilor umanității, spiritului sportiv și respectului reciproc. La finalul zilei, un om își va susține întotdeauna țara, indiferent de ce se întâmplă.

Niciun străin nu va putea înțelege cu adevărat prin ce am trecut. Loialitatea nu este ceva ce poate fi pus sub semnul întrebării. Mai ales atunci când poporul tău încă își îngroapă morții”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Sunt profund recunoscător pentru sprijinul primit din partea celor care chiar mă cunosc și voi continua să port cu mândrie drapelul Israelului, oriunde voi juca Shon Weissman

Weissman ar fi urmat să ajungă la Fortuna pentru suma de 500.000 de euro, după ce fusese cumpărat de Granada, în 2023, pentru 3,5 milioane de euro.

În prima parte a anului 2024, el a fost împrumutat la Salernitana, în Serie B, iar ultimul său gol pentru Granada a fost înscris în decembrie, în Cupa Regelui.

Statisticile lui Weissman:

Real Valladolid - 92 de meciuri, 30 de goluri, șase pase decisive

Granada - 50 de meciuri, 6 goluri, două pase decisive

Maccabi Haifa - 41 de meciuri, nouă goluri, patru pase decisive

Wolfsberger AC - 40 de meciuri, 37 de goluri, opt pase decisive

Kiryat Shmona - 31 de meciuri, trei goluri, o pasă decisivă

Maccabi Netanya - 22 de meciuri, 12 goluri

Hapoel Acre - 18 meciuri

Salernitana - 11 meciuri, un gol

Fortuna Dusseldorf, care a terminat pe locul 6 în ediția trecută de , a început actualul sezon cu o înfrângere categorică, scor 1-5, în fața formației Arminia Bielefeld.

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11, despre bătaia cu stewarzii, pe tunel: „Veneam după un meci pierdut, am fost provocați!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport