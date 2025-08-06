„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj
Marius Șumudică FOTO - captură de ecran: DigiSport1
„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 10:11
  • Marius Șumudică (54 de ani) îi sfătuiește pe conducătorii lui CFR Cluj să îl transfere pe Ricardinho (31 de ani), fundaș dreapta la Petrolul Ploiești.

CFR Cluj luptă pentru calificarea în faza grupei din Europa League.

Marius Șumudică, sfat pentru CFR Cluj: „Luați-l mâine”

Fostul tehnician al lui Rapid crede că decizia conducerii lui CFR Cluj, de a nu-l achiziționa pe Ricardinho, este o greșeală.

Marius Șumudică crede că fundașul dreapta de la Petrolul este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul intern.

Dacă puteți, luați-l mâine! Mâine! Este unul dintre cei mai buni fundași dreapta din campionatul României”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Ricardinho se află, în acest moment, la al doilea angajament în fotbalul românesc. Înainte de a evolua pentru „lupii galbeni”, portughezul a jucat la FC Voluntari.

650.000 euro
este cota de piață a lui Ricardinho, potrivit Transfermarkt

CFR Cluj nu mai are loc de Ricardinho în lotul pentru Superliga

Deși Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a remarcat calitatea fotbalistului de la Petrolul Ploiești, oficialul a precizat că formația pe care o conduce se află în imposibilitatea de a-l achiziționa.

Motivul pentru care mutarea portughezului în Gruia nu se poate materializa ar fi faptul că trupa pregătită de Dan Petrescu nu mai are niciun loc liber în lotul pentru Superliga.

„E bun, e bun! Nu ascundem faptul că suntem mulțumiți de evoluțiile lui Bosec în aceste două meciuri cu Lugano. Nu putem să îl luăm pentru că nu are loc pe listă”, a declarat Cristi Balaj, conform sursei menționate anterior.

Astfel, dacă CFR Cluj ar semna cu Ricardinho, lusitanul ar putea evolua numai în Cupa României și în competițiile europene.

CFR Cluj, activă pe piața transferurilor

Trupa din Gruia a realizat nu mai puțin de 13 transferuri în această perioadă de mercato. 11 jucători care au semnat în această vară cu CFR Cluj au sosit liberi de contract.

Transferul lui Tiadane Keita a valorat 400.000 de euro, iar mutarea lui Mohammed Badamosi a costat 200.000 de euro pe conducătorii trupei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

Acestea sunt transferurile reușite, în această perioadă de transferuri, de „feroviari”:

  • Kenneth Omeruo, 31 de ani, ultima dată la Kasimpașa.
  • Ștefan Senciuc, 18 ani, ultima dată la Veneziua U19.
  • Lorenzo Bilboc, 19 ani, ultima dată la Juventus U20.
  • Tudor Cociș, 21 de ani, ultima dată la Sănătatea Cluj.
  • Daniel Dumbrăvanu, 23 de ani, ultima dată la Lucchese.
  • Alessandro Micai, 31 de ani, ultima dată la Cosenza.
  • Marko Gjorgjievski, 25 de ani, ultima dată la Sileks.
  • Drilon Islami, 24 de ani, ultima dată la FC Priștina.
  • Antonio Bosec, 27 de ani, ultima dată la Slaven Belupo.
  • Andrei Cordea, 26 de ani, ultima dată la Al-Tai.
  • Karlo Muhar, 29 de ani, ultima dată la Al-Orobah.
  • Mohammed Badamosi, 26 de ani, ultima dată la Cukaricki.
  • Tiadane Keita, 28 de ani, ultima dată la Petrolul Ploiești.

