Francesco Totti (50 de ani) a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu și Inter Milano, după eșecul din etapa #2 a Ligii Campionilor.

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Campioana Italiei a pierdut în fața lui Club Brugge, scor 3-4 pe teren propriu, însă fostul jucător italian nu face o dramă din această înfrângere și merge în continuare pe mâna tehnicianului român.

Francesco Totti: „Cristi Chivu este un antrenor de mare clasă”

„Se poate pierde un meci atât în Europa, cât și în campionat. Problema este că, în Italia, dacă pierzi un meci, totul se amplifică.

Inter este o echipă mare, competitivă, care va ajunge până la capăt atât în Italia, cât și în Europa”, a spus Francesco Totti, potrivit fcinternews.it.

Întrebat cum îl vede pe Cristi Chivu ca antrenor, legenda celor de la AS Roma a transmis:

„Un antrenor de mare clasă. A demonstrat că este la înălțimea unei echipe mari. Am avut norocul să-l cunosc ca jucător, am împărtășit multe momente frumoase și cred că va realiza lucruri mari cu Inter”.

În ceea ce privește șansele ca o echipă din Serie A să câștige Liga Campionilor, Totti a răspuns: „Inter ar putea. Dacă totul merge bine, poate reuși”.

Situația „nerazzurrilor” s-a complicat în Liga Campionilor, întrucât nu a adunat niciun punct după primele două etape. În etapa #3, Inter va primi vizita celor de la Shakhtar, pe 21 octombrie, de la ora 22:00.

În Serie A, campioana Italiei ocupă poziția de lider, cu 16 puncte adunate după primele 6 etape, la egalitate cu Lazio.

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