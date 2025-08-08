Frederic Vasseur (57 de ani) recunoaște că a subestimat situația lui Lewis Hamilton (40 de ani) și cere răbdare pentru a se adapta.

Fostul pilot britanic Martin Brundle (66 de ani) atrage atenția asupra formei septuplului campion mondial.

Începând cu sezonul 2025, Lewis Hamilton s-a mutat de la Mercedes la Ferrari, după două decenii petrecute la echipa germană.

Frederic Vasseur l-a subestimat pe Lewis Hamilton: „Schimbarea nu este ușoară”

De când a început aventura sa la Ferrari, rezultatele obținute de Lewis Hamilton nu au fost cele scontate. Din contră, a bifat o contraperformanță la Hungaroring.

Deși niciodată nu terminase în afara primilor 10 piloți, de data aceasta, britanicul a încheiat Marele Premiu al Ungariei pe locul 12.

Directorul echipei Ferrari, Fred Vasseur, care a semnat recent prelungirea contractului cu echipa italiană, a subliniat că pilotul are nevoie de timp pentru a se adapta.

„ La urma urmei, venea după o carieră de douăzeci de ani la Mercedes, iar schimbarea nu este uşoară. Atât Lewis, cât și eu am subestimat semnificația acestei schimbări, de la cultură la oameni.

Vreau să câştigăm cel puţin un Grand Prix în acest an. Trebuie să exploatăm la maximum atuurile noastre”, a declarat Frederic Vasseur, potrivit gazzetta.it.

Martin Brundle trage un semnal de alarmă asupra lui Lewis Hamilton

De la sosirea la Ferrari, rezultatele obținute de Lewis Hamilton au fost sub așteptările specialiștilor. Pilotul britanic nu a prins niciun podium, cu monopostul italian.

Prestațiile sale au fost analizate și de fostul pilot Martin Brundle. Acesta a subliniat că britanicul cu 7 titluri mondiale în palmares se află într-un colaps total.

„Nu-l văd rezistând încă două sezoane la Ferrari, sau în altă parte, astfel.

Pauza de vară este momentul perfect pentru ca Lewis să se recupereze. Este dureros să-l vezi pe acest mare campion în mijlocul atâtor probleme și trebuie să sperăm că va putea trece peste și că își va recăpăta forma, având în vedere talentul și experiența sa.

Este clar că se află într-o situație personală dificilă, iar în timpul cursei a terminat pe același loc 12, fără să dea semne de progres. A rămas în mașină după cursă și a fost din nou foarte deprimat în interviuri”, a spus Martin Brundle, conform marca.com.

Clasamentul piloților în pauza de vară

Loc Pilot Echipă Punctaj 1. Oscar Piastri McLaren 284 2. Lando Norris McLaren 275 3. Max Verstappen RedBull 187 4. George Russell Mercedes 172 5. Charles Leclerc Ferrari 151 6. Lewis Hamilton Ferrari 109 7. Andrea Antonelli Mercedes 64 8. Alex Albon Williams 54 9. Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 10. Esteban Ocon Haas 27

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport