„Nu va rezista!"  Un fost pilot de Formula 1 atrage atenția asupra problemelor lui Lewis Hamilton la Ferrari: „E dureros să-l vezi așa"
„Nu va rezista!” Un fost pilot de Formula 1 atrage atenția asupra problemelor lui Lewis Hamilton la Ferrari: „E dureros să-l vezi așa”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 13:16
  • Martin Brundle (66 de ani), fost pilot la Williams și McLaren, a vorbit despre situația în care se află pilotul Ferrari, Lewis Hamilton (40 de ani).
  • Hamilton a încheiat Marele Premiu din Ungaria pe poziția 12.

După Grand Prix-ul Ungariei de weekendul trecut, Formula 1 a intrat în pauza de vară, iar acesta ar putea fi un prilej pentru Ferrari să se reorganizeze.

Martin Brundle: „Hamilton nu va rezista două sezoane astfel”

Brundle crede că Hamilton nu poate păstra ritmul impus de actuala competiție, dacă va continua în această formă.

Pilotul britanic, de 7 ori campion mondial, nu a reușit să prindă niciun podium la volanul monopostului Ferrari.

„Nu-l văd rezistând încă două sezoane la Ferrari, sau în altă parte, astfel.

Pauza de vară este momentul perfect pentru ca Lewis să se recupereze. Este dureros să-l vezi pe acest mare campion în mijlocul atâtor probleme și trebuie să sperăm că va putea trece peste și că își va recăpăta forma, având în vedere talentul și experiența sa.

Este clar că se află într-o situație personală dificilă, iar în timpul cursei a terminat pe același loc 12, fără să dea semne de progres. A rămas în mașină după cursă și a fost din nou foarte deprimat în interviuri”, a spus Martin Brundle, potrivit marca.com.

În clasamentul piloților, Hamilton se află pe locul 6, cu 109 puncte, după 14 curse.

