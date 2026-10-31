Ancheta continuă Prima măsură luată după scandalul uriaș provocat de pariurile suspecte de la Balonul de Aur +43 foto
Foto: Imago
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Ancheta continuă Prima măsură luată după scandalul uriaș provocat de pariurile suspecte de la Balonul de Aur

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 20:37
  • Grupul Amaury, proprietarul publicației L'Equipe și al France Football, care acordă anual Balonul de Aur, a anunțat că a depus o plângere și că e în desfășurare o investigație care vizează scandalul început după decernarea trofeului.
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După ce Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen, a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur, France Football, organizatoarea evenimentului, a început o anchetă privind o serie de pariuri suspecte.

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Grupul Amaury a depus o plângere după apariția unor suspiciuni privind scurgerea de informații

După decernarea trofeului, mai mulți utilizatori ar fi plasat pariuri pe Polymarket, o platformă pentru predicții bazată pe criptomonede. Miza totală depășește 236.000 de euro.

Toate pariurile s-au bazat pe aceeași predicție: ordinea primilor 5 fotbaliști clasați la Balonul de Aur, care au fost numiți cu precizie de 100%.

După identificarea acestor pariuri suspecte, grupul Amaury a anunțat în cadrul unui comunicat că a depus o plângere în urma acuzațiilor privind scurgerea de informații în ceea ce privește clasamentul final.

„Balonul de Aur este cel mai prestigios trofeu din lume pentru un fotbalist. Integritatea Balonului de Aur reprezintă o prioritate absolută. Dorim să reamintim că trofeul îi este acordat câștigătorului în urma unui vot independent.

Tratăm cu maximă seriozitate acuzațiile privind scurgerea informațiilor privind rezultatele și posibilele pariuri frauduloase. Sunt în desfășurare investigații pentru verificarea faptelor și stabilirea eventualelor responsabilități.

A fost depusă o plângere. Întrucât investigațiile sunt în curs, nu putem oferi, în acest moment, alte detalii”, a transmis grupul, citat de L'Equipe.

Pariurile ar fi fost plasate de pe 12 conturi Polymarket, iar Raphaël Pautard, cofondatorul Upside, susține că aceste conturi au fost create în perioada 1-20 octombrie, iar pe 6 dintre ele nu fusese plasat vreun alt pariu.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2026:

  1. Harry Kane
  2. Kylian Mbappe
  3. Lamine Yamal
  4. Rodri
  5. Lionel Messi
  6. Khvicha Kvaratskhelia
  7. Ousmane Dembele
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Fabian Ruiz

În ceea ce privește numărul persoanelor care cunoșteau clasamentul înaintea decernării, acesta ar fi fost foarte restrâns.

„Cum păstrăm ascunsă identitatea câștigătorului? Cred că un secret bine păstrat este unul care este împărtășit cu cât mai puțini oameni posibil”, a declarat, săptămâna trecută Pascal Ferré, fost jurnalist al publicației France Football.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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