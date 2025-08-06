Gary Lineker revine pe TV Fostul mare atacant englez a semnat cu ITV pentru un show de divertisment » Ce este „The Box”
Gary Lineker și-a legat mult timp cariuera de BBC
Gary Lineker revine pe TV Fostul mare atacant englez a semnat cu ITV pentru un show de divertisment » Ce este „The Box”

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 11:07
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 11:07
  • Lineker fusese îndepărtat de BBC după ce a fost acuzat că a redistribuit pe Instagram o insultă antisemită.

Celebrul fost fotbalist și apoi prezentator sportiv Gary Lineker trece de la terenul de fotbal la lumea divertismentului, după cum anunță The Sun.

După o lungă carieră la BBC, de unde a plecat la finalul lunii mai după un scandal provocat de o postare antisemită pe Instagram, Lineker a semnat un contract important cu postul ITV pentru a găzdui un nou format de show, intitulat „The Box”.

Gary Lineker va prezenta un format norvegian

„The Box” va aduce 12 celebrități într-un cadru plin de provocări, unde fiecare participant va fi închis într-o cutie separată și va trebui apoi să ducă la bun sfârșit o serie de sarcini dificile și curajoase. Formatul, preluat din Norvegia, a înregistrat deja un succes uriaș în țara sa de origine.

Se pare că ITV dorea să-l atragă pe Gary Lineker de mult timp, iar acest format a fost considerat un vehicul ideal pentru personalitatea sa carismatică.

1,6 milioane
de euro pe an era salariul lui Lineker la BBC

Emisiunea lui Gary Lineker se va difuza în primăvară

Filmările pentru noul gameshow vor avea loc în toamnă, iar lansarea e programată pentru primăvara viitoare.

Gary Lineker este bine cunoscut pentru emisiunea „Match of the Day”, pe care o realiza de 26 de ani la BBC, unde era și cel mai bine plătit prezentator al postului TV public insular, dar noul său proiect la ITV demonstrează că fostul fotbalist rămâne una dintre cele mai influente personalități din televiziunea britanică, indiferent de genul de emisiune.

Gary Lineker, dat afară pentru că a ironizat sionismul

Cum a părăsit Lineker BBC? A fost acuzat că a redistribuit pe Instagram o insultă antisemită, în care sionismul era asemănat cu un șobolan.

A șters postarea, și-a cerut scuze, dar era deja prea târziu. Fostul fotbalist a comentat: „Recunosc eroarea făcută și supărarea cauzată. Încă o dată, vă spun cât de rău îmi pare! Plecarea mea e gestul cel mai responsabil”.

Da, israelienii au dreptul să se apere. Se pare însă că palestinienii nu au acest drept și aici apare greșeala. Palestinienii sunt ținuți într-o închisoare în aer liber în Gaza, iar israelienii bombardează această închisoare. Gary Lineker, pentru Daily Telegraph

Conceptul emisiunii The Box: Provocări în cutii misterioase

Emisiunea norvegiană The Box este un reality show inovator și captivant, care a debutat pe 9 ianuarie 2025 pe canalul TV 2 din Norvegia. Formatul a prins imediat la public, înregistrând peste un milion de vizualizări pentru primul episod, un succes remarcabil într-o țară cu o populație de puțin peste 5 milioane de locuitori.

12 celebrități sunt plasate în cutii individuale, fără a ști unde se află sau ce le așteaptă. Când ușa cutiei se deschide, participanții se află brusc în mijlocul unei provocări neașteptate. Aceștia trebuie să colaboreze și să își folosească abilitățile pentru a rezolva sarcinile, fără a primi informații prealabile.

La finalul fiecărui episod, cei doi concurenți cu cele mai slabe performanțe se confruntă într-un duel pentru a rămâne în competiție.

Succesul emisiunii în Norvegia a dus la achiziționarea drepturilor de difuzare în mai multe țări, inclusiv în Regatul Unit (ITV), Danemarca (TV2), Olanda (RTL), Finlanda (Nelonen) și Franța (TF1) .

Cine a fost Lineker ca fotbalist

Lineker era un atacant de temut Lineker era un atacant de temut
Lineker era un atacant de temut
  • A jucat pentru Leicester City, Everton, Barcelona, Tottenham Hotspur și Nagoya Grampus
  • A jucat pentru naționala Angliei între 1984 și 1992
  • A marcat 48 de goluri în 80 de meciuri pentru Anglia
  • A fost golgheterul Cupei Mondiale 1986, cu 6 goluri

Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

