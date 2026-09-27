România revine în fața fanilor Interes mare pentru returul cu Suedia » Câte bilete mai sunt disponibile

România se pregătește de returul cu Suedia din Liga Națiunilor, iar suporterii tricolorilor se mobilizează pentru meciul de pe Arena Națională.

Meciul este programat luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, la București, și va fi primul joc oficial pe teren propriu, cu spectatori, din actualul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.

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Tricolorii vor încerca să își ia revanșa după înfrângerea suferită în primul duel cu suedezii din această ediție a competiției. România a pierdut cu 2-1 la Solna, pe 25 septembrie.

Peste 40.000 de bilete procesate pentru returul cu Suedia

Cu mai bine de o săptămână înaintea partidei de la București, FRF a anunțat că au mai rămas mai puțin de 10.000 de bilete disponibile.

FRF a anunțat că pentru meciul România - Suedia au fost deja procesate peste 40.000 de bilete, iar pe Arena Națională se anunță o asistență importantă.

„Abia așteptăm să ne revedem și să luptăm împreună pe un stadion plin!”, a transmis echipa națională pe rețelele sociale.

Înaintea duelului cu suedezii, România va juca tot la București, pe 28 septembrie, cu Bosnia și Herțegovina, însă partida se va disputa fără spectatori, ca urmare a unei decizii a Comisiei de Disciplină a UEFA.

În meciul tur, România a fost învinsă de Suedia, scor 2-1. Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 20, Dennis Man a egalat pentru România în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a stabilit scorul final în minutul 43.

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