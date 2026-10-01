Genoa a ajuns la București FOTO: El Shaarawy și Baldanzi, printre vedetele care au venit în România să înfrunte Rapid

Genoa a ajuns joi seară la București pentru meciul amical cu Rapid.

Partida Rapid - Genoa e programată vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul din Giulești, live pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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Meciul de la București are și o semnificație aparte prin legătura dintre cele două cluburi, ambele fiind patronate de Dan Șucu.

Genoa a ajuns la București pentru duelul cu Rapid

Daniele De Rossi a convocat 22 de fotbaliști pentru deplasarea din România. Printre numele importante se află Stephan El Shaarawy, Tommaso Baldanzi, Morten Frendrup, Lorenzo Colombo, Vitinha și Hamed Traore.

Lotul italienilor este însă afectat de numeroase absențe. Nouă jucători sunt plecați la echipele naționale.

Formația italiană a publicat și imagini după sosirea în Capitală.

Lotul convocat de Genoa pentru amicalul cu Rapid:

Portari: Daniele Sommariva, Franz Stolz.

Daniele Sommariva, Franz Stolz. Fundași: Cody Drameh, Kingsley Ehizibue, Alessandro Fabbri, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Alessandro Marcandalli, Stefano Sabelli, Marcelo Vaz, Frederico Stradiotto.

Cody Drameh, Kingsley Ehizibue, Alessandro Fabbri, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Alessandro Marcandalli, Stefano Sabelli, Marcelo Vaz, Frederico Stradiotto. Mijlocași: Tommaso Baldanzi, Mattia Brizzolari, Dylan Judelson, Morten Frendrup, Mattia Mendolia, Hamed Traorè.

Tommaso Baldanzi, Mattia Brizzolari, Dylan Judelson, Morten Frendrup, Mattia Mendolia, Hamed Traorè. Atacanți: Lorenzo Colombo, Stephan El Shaarawy, Robinho Junior, Elia Spicuglia, Vitinha.

Antrenorul lui Genoa este Daniele De Rossi, fostul mare jucător al Romei, club pentru care a strâns peste 600 de apariții.

Genoa are un lot evaluat la aproximativ 170 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Printre cel mai bine cotați jucători se numără Hamed Hamed Traorè și Morten Frendrup, ambii la 15 milioane de euro.

Cele două cluburi se vor întâlni la 88 de ani după duelul din sferturile Cupei Europei Centrale, din 1938.

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