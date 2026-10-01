Genoa a ajuns la București FOTO:   El Shaarawy și Baldanzi, printre vedetele care au venit în România să înfrunte Rapid +5 foto
Stephan El Shaarawy. Foto: Facebook, @Genoa CFC
Superliga

Genoa a ajuns la București FOTO: El Shaarawy și Baldanzi, printre vedetele care au venit în România să înfrunte Rapid

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 23:46
  • Genoa a ajuns joi seară la București pentru meciul amical cu Rapid.
  • Partida Rapid - Genoa e programată vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul din Giulești, live pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul de la București are și o semnificație aparte prin legătura dintre cele două cluburi, ambele fiind patronate de Dan Șucu.

„Am vorbit de pomană” VIDEO. Gică Hagi a râs la conferință de propria eroare: „Nu mai zic că vreau să câștigăm grupa”. Cu ce a rămas
Citește și
„Am vorbit de pomană” VIDEO. Gică Hagi a râs la conferință de propria eroare: „Nu mai zic că vreau să câștigăm grupa”. Cu ce a rămas
Citește mai mult
„Am vorbit de pomană” VIDEO. Gică Hagi a râs la conferință de propria eroare: „Nu mai zic că vreau să câștigăm grupa”. Cu ce a rămas

Genoa a ajuns la București pentru duelul cu Rapid

Daniele De Rossi a convocat 22 de fotbaliști pentru deplasarea din România. Printre numele importante se află Stephan El Shaarawy, Tommaso Baldanzi, Morten Frendrup, Lorenzo Colombo, Vitinha și Hamed Traore.

Lotul italienilor este însă afectat de numeroase absențe. Nouă jucători sunt plecați la echipele naționale.

Formația italiană a publicat și imagini după sosirea în Capitală.

Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC
Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC

Galerie foto (5 imagini)

Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC
+5 Foto
labels.photo-gallery

Lotul convocat de Genoa pentru amicalul cu Rapid:

  • Portari: Daniele Sommariva, Franz Stolz.
  • Fundași: Cody Drameh, Kingsley Ehizibue, Alessandro Fabbri, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Alessandro Marcandalli, Stefano Sabelli, Marcelo Vaz, Frederico Stradiotto.
  • Mijlocași: Tommaso Baldanzi, Mattia Brizzolari, Dylan Judelson, Morten Frendrup, Mattia Mendolia, Hamed Traorè.
  • Atacanți: Lorenzo Colombo, Stephan El Shaarawy, Robinho Junior, Elia Spicuglia, Vitinha.

Antrenorul lui Genoa este Daniele De Rossi, fostul mare jucător al Romei, club pentru care a strâns peste 600 de apariții.

Genoa are un lot evaluat la aproximativ 170 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Printre cel mai bine cotați jucători se numără Hamed Hamed Traorè și Morten Frendrup, ambii la 15 milioane de euro.

Cele două cluburi se vor întâlni la 88 de ani după duelul din sferturile Cupei Europei Centrale, din 1938.

Citește și

Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
amical genoa liga 1 rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
18:06
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
17:45
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
18:10
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Top stiri
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Gimnastica
15:59
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Citește mai mult
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Campionate
13:52
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Citește mai mult
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Superliga
09:34
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Citește mai mult
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
07:19
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 15 rapid 8 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share