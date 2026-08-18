Trece din apărarea Barcelonei în apărarea siciliană Gerard Pique intră în afaceri într-un sport total diferit și pariază pe un nou tip de abordare
Pique trece de la vuietul tribunelor din fotbal la liniștea din sala de șah / IMAGO
Special

Trece din apărarea Barcelonei în apărarea siciliană Gerard Pique intră în afaceri într-un sport total diferit și pariază pe un nou tip de abordare

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 10:54
  • Spaniolul a devenit acționar al Fyers American Gambits, echipă din Global Chess League
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Gerard Pique nu s-a mulțumit niciodată să rămână un simplu fost fotbalist. După retragerea din fotbal, spaniolul nu a dispărut din industria sportului.

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Prin Kosmos, compania pe care a fondat-o fostul partener al Shakirei, acesta a încercat să facă sportul cât mai atractiv pentru publicul obișnuit cu YouTube, TikTok, streaming și gaming.

Acum, fostul fundaș al Barcelonei și campion mondial cu Spania își îndreaptă atenția către o nouă provocare: șahul.

Se încearcă acapararea unui public tânăr

Spaniolul a devenit acționar al Fyers American Gambits, o echipă indiană ce evoluează în Global Chess League (GCL), prima ligă profesionistă de șah structurată pe modelul marilor competiții sportive americane.

GCL, susținută de giganții tehnologici indieni Tech Mahindra și FIDE, a căutat să lărgească atractivitatea acestui sport prin formate mai scurte, concepute pentru televiziune și publicul digital.

Anunțul făcut în cadrul unei conferințe de presă la Bengaluru (India) a parafat intrarea lui Pique într-o listă tot mai selectă de figuri din sportul mondial care pariază pe sportul minții.

Rețeta succesului: șahul promovat ca produs de divertisment

Interesul lui Pique pentru șah nu este o mișcare făcută doar dintr-o pasiune secretă, ci o idee de business interesantă. Sportul minții trece printr-o explozie fără precedent de popularitate la nivel global, generată de platformele de streaming, dar și de promovarea formatelor scurte - blitz și rapid.

Prin alăturarea la echipa American Gambits, unde colaborează cu alte nume mari din lumea sportului, precum legendarul jucător indian de cricket Ravichandran Ashwin, Pique încearcă să aducă expertiza sa în crearea de spectacol media și atragerea publicului tânăr.

Moda sportivilor-investitori: de la Haaland la Pique

Mișcarea pare una stranie: dacă fotbalul, de unde provine Pique, înseamnă viteză, contact și zeci de mii de oameni zgomotoși în tribune, șahul pare la polul opus. Înseamnă liniște, multă răbdare și o tablă de 64 de pătrățele.

Însă investiția fostului apărător spaniol pare să confirme un trend din ce în ce mai pronunțat: transformarea șahului dintr-o disciplină de nișă într-o activitate comercială importantă.

Fotbaliști mari, precum Erling Haaland, implicat în Norway Chess și în noul circuit mondial susținut de Federația Internațională de Șah, sau figuri reprezentative din fotbalul american și din cricket au făcut pași similari în ultima perioadă, investind în echipe profesioniste de șah.

În plus, Mohamed Salah este cunoscut pentru pasiunea sa pentru partidele de șah rapid, iar Novak Djokovic, Boris Becker și alți sportivi au vorbit despre șah ca despre un excelent exercițiu pentru concentrare și luarea deciziilor. Până și Pep Guardiola a făcut, în repetate rânduri, comparații între fotbal și șah.

Șahul m-a fascinat mereu prin profunzimea sa tactică și prin capacitatea de a conecta milioane de oameni de pe toate continentele. Global Chess League face exact ce avea nevoie acest sport: îl transpune într-un format modern, comercial și atractiv pentru noile generații Gerard Pique, fost fundaș FC Barcelona

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