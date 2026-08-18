Membru CCA, afacere cu ambulanțe   Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
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Membru CCA, afacere cu ambulanțe Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 11:30
  • Octavian Șovre, membru în cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), este asociat într-o firmă de servicii medicale care a avut contracte cu UTA Arad și FC Bihor.
  • Fostul asistent FIFA este și observator de arbitri.
  • GOLAZO.ro a solicitat puncte de vedere atât lui Octavian Șovre, cât și Comisiei Centrale a Arbitrilor, prin Federația Română de Fotbal (FRF), cu privire la situația prezentată. Răspunsurile vor fi publicate în momentul în care vor fi transmise.
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Octavian Șovre, membru CCA, afaceri cu cluburi de fotbal

Șeful arbitrajului românesc are acum pe masă un nou subiect sensibil: un oficial al Comisiei este asociat într-o firmă care a avut contracte cu cluburi de fotbal.

Este vorba despre Octavian Șovre (53 de ani), fost arbitru internațional din Oradea și în prezent observator în cadrul CCA.

Potrivit termene.ro, Șovre deține 50% din Recovery Praxismed SRL, societate specializată în servicii de asistență medicală și închiriere de ambulanțe.

Firma a avut relații comerciale cu FC Bihor Oradea, formație din Liga 2, și UTA Arad, club din SuperLiga.

Octavian Șovre, asociat în proporție de 50% în Recovery Praxismed Octavian Șovre, asociat în proporție de 50% în Recovery Praxismed
Octavian Șovre, asociat în proporție de 50% în Recovery Praxismed

Contracte cu UTA: 500 de euro pe meci

Una dintre relațiile comerciale ale firmei în care este asociat Octavian Șovre este cu UTA Arad, club din SuperLiga.

Potrivit contractelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), societatea a furnizat în 2023 servicii medicale pentru trei meciuri disputate de formația arădeană pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea.

Este vorba despre:

  • UTA Arad - Rapid București, SuperLiga, etapa a 13-a, 20 octombrie 2023;
  • UTA Arad - Universitatea Craiova, Cupa României, 1 noiembrie 2023;
  • UTA Arad - Dinamo București, SuperLiga, etapa a 15-a, 6 noiembrie 2023.

Tariful prevăzut a fost de 500 de euro pentru fiecare meci, fiind solicitate câte două ambulanțe.

Anunțurile din SEAP pentru serviciile medicale contractate de UTA Arad de la Recovery Praxismed pentru meciurile cu Universitatea Craiova și Dinamo București, disputate la Oradea în noiembrie 2023 Anunțurile din SEAP pentru serviciile medicale contractate de UTA Arad de la Recovery Praxismed pentru meciurile cu Universitatea Craiova și Dinamo București, disputate la Oradea în noiembrie 2023
Anunțurile din SEAP pentru serviciile medicale contractate de UTA Arad de la Recovery Praxismed pentru meciurile cu Universitatea Craiova și Dinamo București, disputate la Oradea în noiembrie 2023

Șovre, observator la meciul UTA - Rapid din 2023, pentru care firma sa a asigurat ambulanțele

Dintre cele trei partide, UTA - Rapid este cea care creează o suprapunere directă între activitatea comercială a firmei și atribuțiile lui Șovre în CCA.

Pe 20 octombrie 2023, Șovre a fost delegat observator de arbitri la partida disputată pe stadionul „Iuliu Bodola”. În aceeași zi, Recovery Praxismed asigura serviciile medicale prevăzute în contractul încheiat cu UTA.

Astfel, Șovre a avut calitatea de oficial CCA la un meci la care firma în care este asociat presta servicii pentru clubul gazdă.

Anunțul din SEAP pentru serviciile medicale contractate de UTA Arad de la Recovery Praxismed la meciul cu Rapid București, disputat la Oradea pe 20 octombrie 2023 Anunțul din SEAP pentru serviciile medicale contractate de UTA Arad de la Recovery Praxismed la meciul cu Rapid București, disputat la Oradea pe 20 octombrie 2023
Anunțul din SEAP pentru serviciile medicale contractate de UTA Arad de la Recovery Praxismed la meciul cu Rapid București, disputat la Oradea pe 20 octombrie 2023

Recovery Praxismed, contracte și cu FC Bihor

O altă relație comercială este cea cu FC Bihor Oradea, formație care evoluează în Liga 2. Recovery Praxismed a asigurat recent servicii medicale pentru meciurile clubului.

Publicația Bihoreanul a relatat că o ambulanță Recovery Praxismed a fost prezentă la meciul FC Bihor – Sepsi, din 7 martie 2026, deși autorizația firmei pentru servicii de asistență medicală de urgență și transport medical asistat expirase în 2023.

Președintele FC Bihor, George Tătar, a explicat pentru publicația bihoreană că societatea a fost păstrată ca furnizor inclusiv datorită prețului.

„Preţul foarte mic ne-a convenit. Toată lumea lucra cu ei, pentru că au tarife convenabile. Fotbal, baschet, polo etc.

Vă daţi seama că la grupele de copii sunt meciuri de dimineaţa până seara. Nu e totuna să ne ceară 250 lei sau 6-700 lei pentru o oră. Nici nu ne-a trecut prin cap că ar avea probleme”, a declarat oficialul pentru sursa citată.

Ce legătură are Șovre cu firma

Recovery Praxismed SRL a fost înființată în 2019. Potrivit datelor publice despre companie, Octavian Șovre este asociat cu 50%, alături de medicul Aranka Iagăr, care este și administratorul societății.

Iagăr este angajată a Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Site-ul Bihoreanul a scris despre activitatea firmei și despre contractele acesteia cu instituții publice și organizatori de evenimente sportive.

Societatea nu a lucrat doar în fotbal. A avut relații comerciale cu CSM Oradea, federații sportive, cluburi sportive, primării și alte instituții, pentru servicii medicale și asistență la competiții și evenimente.

Potrivit aceleiași investigații, în ultimii trei ani Recovery Praxismed a obținut 57 de contracte publice prin achiziție directă, în valoare totală de aproape 336.000 de lei.

Probleme cu autorizația

Firma în care Șovre este asociat a intrat însă și în atenția autorităților. Potrivit publicației Bihoreanul, Recovery Praxismed presta servicii de asistență medicală de urgență și transport medical asistat deși autorizația pentru aceste activități expirase în 2023.

În urma controlului, DSP Bihor a amendat societatea cu 40.000 de lei și a dispus suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Problemele privind autorizarea au apărut în timp ce firma continua să asigure servicii medicale la evenimente sportive, inclusiv pentru cluburi de fotbal.

În 2025, Recovery Praxismed a avut o cifră de afaceri de 2,02 milioane de lei și un profit net de 902.745 de lei. Firma a crescut de la o cifră de afaceri de 458.565 de lei în 2019 la peste 2 milioane de lei șase ani mai târziu.

Șovre s-a retras din arbitraj în 2021

Octavian Șovre s-a retras din arbitraj la finalul sezonului 2020-2021, la vârsta de 47 de ani.

A fost arbitru asistent internațional și a făcut parte din brigada lui Ovidiu Hațegan la competiții importante, inclusiv EURO 2016.

Unul dintre momentele care i-au marcat finalul carierei a fost episodul de după Manchester City - Borussia Dortmund, când Șovre i-a cerut lui Erling Haaland un autograf pentru o acțiune caritabilă.

Din septembrie 2022, Octavian Șovre este membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, având atribuții de instructor VAR, mentor de talente și instructor pentru arbitrii asistenți din Liga 1 și Liga 2.

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