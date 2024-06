Românii din Garmisch-Partenkirchen și-au înregistrat formația în 2021. „O alternativă la viața grea departe de casă”, le-au spus ei reporterilor GOLAZO.ro.

Geto-Dacii au imn, logo cu Decebal și steaguri tricolore în jurul terenului: „Ne iubim țara”.

Echipa joacă în liga a 11-a și a atins turul 4 în faza regională a Cupei Germaniei: „Ce am trăit aici nu am trăit în România. Au fost și multe lacrimi”.

Ei le cer compatrioților să-și susțină naționala la Euro: „Noi vom fi pe toate stadioanele unde joacă România”.

Corespondență din Garmisch-Partenkirchen

Știam că la Garmisch-Partenkirchen, o stațiune celebră pentru sporturile de iarnă, cum intri în Germania dinspre Austria, există o echipă de fotbal a românilor, creată de români veniți aici să muncească în căutarea unei vieți mai bune, o echipă formată în proporție de 95% din români. Numele ei: Geto-Dacii!

Pe furtună, lângă trambulina olimpică

Bogdan Rotaru, 41 de ani, din Iași, e sufletul Geto-Dacilor Bavariei. Președinte, antrenor, jucător.

El ne-a trimis locația terenului unde se pregătesc și evoluează galben-negrii. E exact lângă „Grosse Olympiaschanze”, faimoasa platformă de sărituri cu schiurile din Turneul celor Patru Trambuline.

Trambulina nu era însă prea clară din cauza norilor ca de plumb. Vârfurile munților din jur nu se observau deloc. Se vedeau însă clar steagurile tricolore prinse de gard, în spatele porții. Erau imaginea lor, a românilor aflați departe de țară.

Exact când am ajuns la teren, o ploaie s-a abătut asupra orașului. Nu ploaie, ci furtună, cu tunete, trăsnete și fulgere. Așa e vremea aici de mai mult de două săptămâni. Cei care se antrenau în iarbă au căutat adăpost.

Au venit aici din toate părțile României

Doar Max, micul bichon, mascota formației, mai alerga neastâmpărat pe gazon, fericit în ploaia torențială.

Max i-a ajutat o dată pe Geto-Daci într-un meci. Nu e glumă.

„Jucam împotriva grecilor din Garmisch, era o partidă importantă și adversarii ne dominau, la 0-0. Nu mai știam ce să fac, la un moment dat i-am dat drumul cățelului pe teren.

Meciul a fost oprit câteva minute, noi ne-am revenit și, în cele din urmă, am învins cu 2-1”, povestește Bogdan.

I-am cunoscut și pe ceilalți Geto-Daci care veniseră la teren în acea după-amiază furtunoasă. Sibianul Adrian Lazăr, Gabriel Băcilă din Caraș Severin, ieșeanul Mircea Alexa, Răzvan Despa din București…

Bogdan, liderul, e de opt ani aici, la fel Răzvan, Gabriel de doi, Mircea de trei ani și jumătate.

Dintre ei, Adi s-a stabilit cel mai devreme în zonă, încă din 2006, cînd era în anul 2 de facultate. El jucase opt sezoane la echipa locală, FC Garmisch-Partenkirchen, aflată acum în liga a 6-a. E căsătorit cu o slovacă și au împreună doi copii gemeni, fată și băiat.

Toate tricourile aliniate ca la meci, cu numerele și numele lor. Au și imn, logo cu chipul lui Decebal

„Sunt peste un milion de români în Germania. Cei mai mulți, în regiunea Bochum, în jur de 400.000”, ne spune Gabriel. Câți sunt în Bavaria? „124.000. Numai în Garmisch, 1.500”, răspunde Răzvan. Comuna în care trăiesc are puțin mai mult de 26.000 de locuitori.

Furtuna ne trimite în vestiar, cu hainele ude. Băieții ne arată cum e cabina într-o zi de meci, aranjează frumos toate tricourile galben-negre la locul fiecărui jucător.

Au numerele și numele lor pe spate, ca la profesioniști. De ce galben? „Mai exact, auriu, de la dorința de a învinge, de a avea performanță”. De ce negru? „E impunător”.

Cineva pune imnul echipei. Da, Geto-Dacii au imn, au emblemă: „Logo-ul cu chipul lui Decebal ni l-a făcut un artist, un român grafician din Irlanda”.

Au cutii de vin cu logo-ul lor pe care le distribuie în zonă. Un mod de a le crește bugetul.

Bogdan întinde pe masa din mijloc tricoul galben cu numărul 10 al lui Gică Hagi, o replică a celui purtat pe 25 mai, la retragerea Generației de Aur, pe Național Arena. Lângă tricoul tatălui, cel al fiului Ianis, de la Fiorentina Primavera.

Sprijiniți de Primărie. Vor avea și nocturnă: „Pentru tabela de marcaj, firma a căutat sponsori”

Acum e pauză competițională, echipa care promovase doi ani la rând a retrogradat sezonul trecut și o ia de la capăt în liga a 11-a germană.

Se antrenează de două ori pe săptămână, miercuri și vineri de la ora 7 seara, după ce termină serviciul. Meciul e duminica, la 3 după-amiază.

Au un avantaj. Primăria din Garmisch îi ajută.

Terenul e gratis de la Primărie. Apă, curent, vestiare, oamenii angajați de ei vin și trasează terenul Adrian Lazăr, jucător Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen

În curând, vor avea și nocturnă, și tabelă de marcaj. Ne povestesc despre tabelă.

„Noi am făcut o cerere și am câștigat un proiect. Sunt firme specializate care realizează tabele de marcaj în valoare de 20.000 de euro.

Firma caută sponsori dispuși să investească pentru noi, le trece numele pe tabelă, sunt 12 spații pentru ei, și, după ce firma își recuperează banii în cinci ani, tabela rămâne a noastră”.

„Vin pentru câștigători, felicitări pentru învinși”. Turul 4 al Cupei Germaniei

Au un album în care sunt prinse ziarele locale, în frunte cu Merkur, cotidiene ce au scris despre ei de-a lungul timpului.

„O jurnalistă germană s-a mutat în România, la Tălmaciu, aproape de Sibiu. Înainte să plece, a făcut un reportaj cu noi”.

Un titlu din presa regională sună astfel: „Vin pentru învingători, felicitări pentru învinși”. Se leagă de performanța Geto-Dacilor din al doilea sezon, 2022-2023.

„Clubul a fost înregistrat în 2021, atunci am început oficial, în liga a 12-a, nivelul cel mai de jos din Germania. În 2022, am promovat și am participat prima oară la Cupa Germaniei, zona Bavaria.

Am eliminat VTA, formația turcilor din Garmisch, care era în liga a 11-a, am trecut de Krun, din liga a noua, apoi de reprezentanta grecilor din orașul nostru, Megas Alexandros, din liga a zecea”, își amintesc toți acel parcurs.

Au atins turul 4 și au jucat împotriva lui Murnau, din liga a 7-a, pregătită de Sven Teichmann, care antrenase la academia de juniori a lui Unterhaching.

Murnau s-a impus cu dificultate, 2-0, iar la sfârșitul partidei, Teichmann i-a felicitat pe români. Gazdele i-au oferit o cutie cu sticle de vin cu logo-ul lor și astfel a apărut acel titlu: „Vin pentru cîștigători, felicitări pentru învinși”.

„Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul îi priveau pe turci de pe steaguri”

În acel sezon, i-au „speriat” pe jucătorii turci de la VTA Garmisch, cu care împart terenul la meciuri și antrenamente.

„Am fost puțin agresivi. Am avut 80 de metri pătrați de steag tricolor pe gardul din jurul terenului. Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul priveau spre teren de pe steaguri. Mesajul nostru: «Împreună pentru România»”, dă timpul înapoi Bogdan.

Turcii s-au simțit ca într-o cușcă, era presiune, pe margine numai spectatori români. Mircea Alexa, jucător Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen

„Împărțim stadionul cu turcii, dar ei ne-au mărturisit atunci: «Am ieșit în dezavantaj de la vestiare. Azi nu aveam nicio șansă»”.

Se mândresc cu trofeele primite pentru cele două promovări succesive, 2022 și 2023, din liga a 12-a până în liga a 10-a. Cu medaliile. Inclusiv cu un tricou realizat de unul dintre copiii lor, tricoul cu cel mai frumos mesaj pentru Geto-Daci.

Au o temă la fiecare meci, cine realizează cel mai bun, emoționant mesaj.

„Ce am trăit aici nu am putut trăi în România”

În vestiar, Bogdan a vorbit mai mult despre echipă. Mircea i-a fost alături.

„Împreună cu mai mulți români inimoși am creat o alternativă la viața foarte grea, departe de casă. Am vrut să aducem România aici, în Bavaria.

Ne-am gândit cum o putem face și am zis că prin sport vom reuși. Nu a fost ușor, a fost o muncă de un an de zile pentru a pune la punct bazele, strategia”.

Momentul din al doilea sezon, după a doua promovare succesivă, cu prezența în turul 4 și întâlnirea cu Sven Teichmann a fost cel mai important.

Eu sunt Bogdan Rotaru, eu și ceilalți colaboratori venim cu bani de acasă, venim cu inima, în timp ce adversarii noștri aveau un antrenor plătit lunar cu 4.000 de euro. Bogdan Rotaru, jucător, antrenor și președinte la Geto-Daci

Tot Bogdan continuă: „Aceasta a fost poate performanța maximă, să vină acest om, Sven Teichmann, care antrenase în Bundesliga la juniori, și să ne felicite. Iată una dintre cele mai frumoase medalii ale noastre. Nu o putem arăta, o putem numai povesti, demonstra prin poze prin articolele din ziare”.

Merge mai departe cu descrierea proiectului. „Pe plan sentimental, pentru că nu e vorba doar despre fotbal, doar despre a alerga spre minge, pentru puncte și trofee, ele au însemnat lacrimi multe.

Am văzut spectatori plângând, i-am văzut și zâmbind, fericiți, ne-am văzut soțiile emoționate… Ce am trăit aici nu am putut trăi în România”.

E tulburat, ochii i se umplu de lacrimi. „Sunt mai sensibil acum”, se scuză el. Îl privește și pe Mircea: „Și tu ai lacrimi în ochi”. „Da, sunt clipe frumoase”.

470 de fani la un meci: „Record de spectatori în ultimii 11 ani”

Mircea adăugă: „La noi, meciurile nu durează numai 90 de minute. Atmosfera începea cu o oră înainte și se încheia la o oră și jumătate după joc.

Se discuta mult, proiectul în sine a fost să strângem comunitatea de români, foarte mulți au fost și sunt alături de noi”.

Ceea ce simt acum… E ușor să le reamintesc soției, mamei, să-i spun părintelui paroh, dar când le zic unor oameni pentru prima oară, românilor… Bogdan Rotaru, Geto-Dacii Partenkirchen

Dezvăluie cum reușesc să strângă bani pentru echipă. „Noi nu avem potențial financiar. Rezistăm datorită acestor oameni și a suporterilor care vin și cumpără celebrul mic românesc, berea. Și așa se formează bugetul nostru”, explică Bogdan.

„Avem încasări la fiecare meci, datorită celor 100, 150, 200 de spectatori. Împotriva turcilor de la VTA am bătut recordul. Federația regională ne-a dat această veste.

Am avut 470 de spectatori la nivelul ligii a 11-a, ceea ce a însemnat un record în ultimii 11 ani. Încasările de la acea partidă ne-au ajutat o jumătate de sezon. Așa ne-am gestionat. Am câștigat acel joc și toată lumea a plecat acasă zâmbind”.

Aici, pe terenul nostru, e ca și cum am juca în România, la București, la Iași, la Timișoara. Cuprindem toată harta României și fiecare zice: «Simt că am jucat în România» Bogdan Rotaru, Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen

Unii distribuie presa: „Șim ce se scrie despre noi de când iese ziarul din tipografie”

Ce meserii au jucătorii Geto-Dacilor? Bogdan și Mircea se completează reciproc: „De la oameni care lucrează în clinică și plimbă pacienții între sala de operații și salon până la oameni care distribuie presa”.

Aici se opresc amândoi și se amuză: „Practic, știm ce se scrie despre noi de când iese ziarul din tipografie”.

Reiau ideea: „Lucrăm în distribuție la toate firmele posibile, lucrăm foarte mult în HoReCa, în restaurante, hoteluri, trăind într-o zonă cu atâția turiști…”.

O explicație: „Poate acesta e unul dintre motivele pentru care nu am reușit și lucruri mai mari, sportiv vorbind, pentru că depindem de un job pe care îl avem și programul la serviciu e prioritar acolo”.

Se bucură că și nemții îi apreciază. „Presa germană a evidențiat întotdeauna performanța. În România, cancanul domină.

În trei ani, cred că avem peste 20 de articole despre noi. Îți dă un imbold să vezi că ai un rezultat, deschizi a doua zi ziarul și te regăsești acolo”.

Și-a amintit mesajul unui prieten. „Un suporter al nostru din Vaslui care ne vizitează des a spus ceva care m-a lăsat fără cuvinte: «Românii din țară nu realizează ce calitate au oamenii care au plecat și ce bine ne-ar fi fost nouă tuturor acolo împreună»”.

Toți muncim. După muncă, antrenament. Problema e că duminica unii sunt la muncă și nu pot ajunge la meciuri, așa că alegem din lotul pe care îl avem în acele momente. La noi, toți jucătorii vin de plăcere. Totul este plăcere. Mircea Alexa, jucător Geto-Dacii

„Noi, Geto-Dacii, vom fi pe toate stadioanele unde va juca România”

Își îndreaptă atenția spre Gică Hagi, Ianis și echipa națională. „Ne iubim țara, iubim tricolorul, jucăm în continuare, susținem România la Campionatul European, iar Gheorghe Hagi rămâne simbolul nostru”.

Prelungește paralela cu Ianis: „Deși contestat, el e un jucător care poate face diferența. Ar trebui să nu mai facem comparații între generații. Să ne gândim că mai buni de atât nu avem”.

Așteaptă mult la acest turneu final. „Noi, Geto-Dacii, vom fi pe toate stadioanele unde va juca România, vom merge la fiecare meci și aș vrea să cred că nu vom vedea doar trei partide. Nu știu, optimi…

Și dacă vom ajunge acolo, s-ar putea repeta ce s-a întâmplat în 2019”. Când „tricolorii” care se pregătesc azi de Euro s-au oprit în semifinale.

Bogdan nu a uitat că a fost la acel turneu final. „Am fost întrebat atunci de un jurnalist român dacă acei jucători ar putea promova la naționala mare. I-am răspuns da. Știam că nu aveam alții, ei erau. A durat trei-patru ani, dar ne-au dus acolo”.

Un mesaj pentru toți românii:

Fiți alături de naționala României! Nu iau tricoul lui Gheorghe Hagi, iau tricoul lui Ianis Hagi. Fiți alături de ei. Pe ei îi avem acum. Bogdan Rotaru, președinte Geto-Dacii

„I-am cules din parcuri pe unii dintre ei. Le-am spus că vor face parte din lot”

Încheie cu viitorul Geto-Dacilor. „Trăim momentul, facem totul pas cu pas și, dacă este loc, vrem să urcăm până în Bundesliga”.

Râd toți în vestiar. „Mai avem încă zece divizii”.

Președintele echipei din liga a 11-a s-a întors în acești ultimi trei ani. „Meritul nu e al meu, ca antrenor și președinte, e al băieților.

Meritul că n-au fost complexați că i-am cules din parcuri pe unii dintre ei, că i-am abordat pe stradă, că i-am invitat la o miuță și unora le-am spus că vor face parte din lotul Geto-Dacilor”.

I-a făcut să creadă: „Ei voiau doar să privească. Lor le-am zis că vor avea o medalie la gât. Și în clipa când au fost cu medalia la gât, având și familia alături, acela a fost lucrul care a însemnat totul. Adevărata noastră performanță”.

