Moment istoric la  națională Meciul cu Georgia îi plasează pe Gică Hagi și Ianis în grupul restrâns al fotbalului mondial: tată selecționer - fiu jucător

Ianis Hagi (27 de ani) este titular, îmbracă tricoul cu numărul 10 și este căpitan, în primul meci al lui Gică Hagi ca selecționer după 25 de ani.

România intră într-un club select al fotbalului mondial, al tandemurilor tată selecționer - fiu internațional.

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Seară istorică pentru fotbalul românesc la Tbilisi. Ianis Hagi (27 de ani) este titular în amicalul cu Georgia, primul meci al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în cel de-al doilea mandat al său ca selecționer al echipei naționale a României.

Georgia - România: moment istoric pentru Gică Hagi și Ianis Hagi

Astfel, Gică Hagi și Ianis Hagi intră în clubul restrâns al fotbalului mondial, cel al tandemurilor tată selecționer - fiu jucător la echipa națională de seniori.

Momentul are și o puternică încărcătură simbolică. Ianis Hagi a preluat două dintre cele mai importante repere ale echipei naționale: tricoul cu numărul 10, asociat de decenii cu numele tatălui său, și banderola de căpitan.

De la Viitorul la echipa națională

Parcursul fotbalistic al lui Ianis s-a desfășurat încă de la început sub îndrumarea tatălui său.

Gheorghe Hagi l-a format la Academia Hagi și l-a promovat ulterior la FC Viitorul, actuala Farul Constanța, unde cei doi au colaborat în 92 de meciuri oficiale la nivel de club.

Au urmat transferurile în străinătate și afirmarea lui Ianis la echipa națională, însă parteneriatul de la prima reprezentativă îi plasează acum într-o categorie aparte a fotbalului mondial.

Ianis sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți care au fost înaintea mea. Sper să mă ajute, e un jucător experimentat, e unul dintre căpitanii echipei Gheorghe Hagi, selecționerul României

Dinastia Hagi intră în galeria fotbalului mondial, alături de nume precum Maldini sau Blind

De-a lungul timpului, foarte puțini selecționeri au ajuns să își antreneze propriii fii la nivelul primei reprezentative.

Cel mai celebru exemplu rămâne cel al Italiei, unde Cesare Maldini l-a avut sub comandă pe legendarul Paolo Maldini la 23 de meciuri internaționale, inclusiv la Campionatul Mondial din 1998.

În Croația, Zlatko Kranjcar și Niko Kranjcar au bifat 24 de partide împreună, în timp ce Slovacia a avut propriul său tandem de succes prin Vladimir Weiss senior și Vladimir Weiss junior, prezenți împreună inclusiv la Mondialul din 2010.

Olanda a trecut și ea printr-o experiență similară atunci când Danny Blind a devenit selecționerul „Portocalei Mecanice”, iar fiul său Daley Blind era unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Recordurile mondiale

În ceea ce privește longevitatea, liderii sunt departe de Europa.

Venezuelenii Richard Paez și Ricardo Paez dețin recordul absolut, cu 62 de meciuri împreună la națională.

Pe locul secund se află americanii Bob Bradley și Michael Bradley, care au colaborat în 57 de partide pentru reprezentativa Statelor Unite.

În Andorra, actualul selecționer Koldo Alvarez și fiul său Iker Alvarez au ajuns deja la 37 de meciuri împreună, într-un caz aparte, deoarece ambii sunt portari de formație.

VIDEO. Ianis Hagi, despre colaborarea cu tatăl său

M-am simțit foarte bine cu tata și cu staff-ul lui. Am avut succese împreună, am câștigat două trofee în România. Mă simt bine. Este un avantaj când antrenorul te înțelege și știe ce să ceară de la tine. Nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari, sunt conștient de asta. Responsabilitatea este imensă. Avem același interes de a califica România la EURO Ianis Hagi, mijlocaș România

Un precedent chiar în Georgia

Georgia se numără printre puținele naționale care au avut o situație similară. În 2015, selecționerul Kakhaber Tskhadadze l-a folosit pe fiul său, Bachana Tskhadadze, în două meciuri ale reprezentativei georgiene.

Fost atacant, Bachana Tskhadadze a a adunat în total 8 selecții, fără să marcheze vreun gol.

Lista completă a tandemurilor tată selecționer - fiu internațional

1. Richard Paez - Ricardo Paez (Venezuela) - 62 meciuri

2. Bob Bradley - Michael Bradley (SUA) - 57

3. Koldo Alvarez - Iker Alvarez (Andorra) - 37

4. Zlatko Kranjcar - Niko Kranjcar (Croația) - 24

5. Cesare Maldini - Paolo Maldini (Italia) - 23

6. Vladimir Weiss – Vladimir Weiss Jr. (Slovacia) - 23

7. David Schweitzer - Moshe Schweitzer (Israel) - 23

8. Gudjon Thordarson - Thordur Gudjonsson (Islanda) - 20

9. Danny Blind - Daley Blind (Țările de Jos) - 14

10. Kalman Meszöly - Geza Meszöly (Ungaria) - 11

11. Ilian Iliev – Ilian Iliev Jr. (Bulgaria) - 11

12. Andrew Bascome - Drewonde Bascome (Bermude) - 11

13. Ilija Petkovic - Dusan Petkovic (Serbia și Muntenegru) - 10

14. Dean Gorre - Kenji Gorre (Curacao) - 7

15. Serghei Cleșcenco - Nicky Cleșcenco (Republica Moldova) - 6

16. Gudjon Thordarson - Bjarni Gudjonsson (Islanda) - 5

17. Ondino Viera – Milton Viera (Uruguay) – 5

18. Kamou Malo - Patrick Malo (Burkina Faso) - 3

19. Emile Rustom - Paul Rustom (Liban) - 3

20. Meho Kodro - Kenan Kodro (Bosnia și Herțegovina) - 2

21. Kakhaber Tskhadadze - Bachana Tskhadadze (Georgia) - 2

22. Julio Cesar Uribe - Edson Uribe (Peru) - 2

23. Stale Solbakken - Markus Solbakken (Norvegia) - 1

24. Luc Holtz - Kevin Holtz (Luxemburg) - 1

25. Stephane Auvray - Kaile Auvray (Saint Martin) - 1

26. Gheorghe Hagi - Ianis Hagi (România) - 1

România a mai avut exemple, dar nu la un asemenea nivel

Fotbalul românesc a cunoscut și alte relații tată-antrenor și fiu-jucător: Victor Pițurcă și Alexandru Pițurcă la Steaua, Cristian Dulca și Marco Dulca la naționala de tineret U21, Cristian Sava și Andrei Sava, Adrian Dulcea și Patrick Dulcea la loturile de juniori.

Un alt exemplu este cel al lui Liviu Ciobotariu și Denis Ciobotariu, care au lucrat împreună atât la FC Voluntari, cât și la Sepsi OSK.

Niciunul dintre aceste cazuri nu a avut însă încărcătura simbolică a tandemului Hagi.

Top 10 perechi tată-fiu după numărul total de selecții la echipa națională

Gheorghe Hagi și Ianis Hagi ocupă locul 7 în clasamentul mondial al perechilor tată-fiu după numărul total de selecții la echipa națională, cu 178 de meciuri cumulate pentru România (124 pentru Gheorghe Hagi și 54 pentru Ianis Hagi).

Loc Tată / Selecții Fiu / Selecții Națională Total 1 1. Peter Schmeichel (129) Kasper Schmeichel (120) Danemarca 249 2 Cha Bum-kun (130) Cha Du-ri (76) Coreea de Sud 206 3 Abedi Pelé (73) André Ayew (120) Ghana 193 4 Abedi Pelé (73) Jordan Ayew (117) Ghana 190 5 Maynor Figueroa (181) Dereck Moncada (3) Honduras 184 6 Alexandre Guimarães (16) Celso Borges (164) Costa Rica 180 7 Gheorghe Hagi (124) Ianis Hagi (53) România 177 8 Lilian Thuram (142) Marcus Thuram (33) Franța 175 9 Young Chimodzi (159) Young Chimodzi Junior (6) Malawi 165 10 Pierre Aubameyang (80) Pierre-Emerick Aubameyang (83) Gabon 163

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