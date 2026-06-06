Prima victorie pentru Hagi România a învins  Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League +71 foto
România - Țara Galilor. Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Nationala

Prima victorie pentru Hagi România a învins Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League

alt-text Ștefan Neda , Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 23:33
  • România a învins Țara Galilor, scor 2-1, într-o partidă amicală, pe Stadionul Steaua.
  • Este prima victorie pentru „tricolori” de la revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naționalei.
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Cu o mulțime de absențe importante în lot, România a intrat mai greu în meci, iar prima ocazie le-a aparținut galezilor, însă Brennan Johnson n-a reușit să-l învingă pe Hindrich.

Împinși de la spate de peste 23.000 de spectatori, „tricolorii” au reacționat excelent, iar Louis Munteanu a trimis mingea în poarta lui Ward, cu un șut senzațional.

Din nefericire, reușita atacantului de la DC United a fost anulată eronat pentru o poziție de ofsaid.

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Prima victorie pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca României

La pauză, „Regele” a efectuat cinci schimbări, iar România a deschis scorul în cele din urmă prin Florinel Coman, după o fază colectivă. Era minutul 52.

Țara Galilor nu a cedat, iar Brooks a restabilit egalitatea în minutul 63, la doar două minute după ce fusese trimis pe gazon.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (13).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (13).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
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„Tricolorii” au dat lovitura pe final. Adrian Rus a marcat cu o lovitură de cap, în urma unei centrări semnate de David Matei, colegul său de la Universitatea Craiova, campioana României.

Pentru România a fost ultimul test înainte de primele meciuri oficiale cu Gică Hagi pe bancă.

Pe 25 septembrie, „tricolorii” urmează să întâlnească Suedia, la debutul în Liga Națiunilor.

Programul României din Liga Națiunilor în 2026:

  • 25 septembrie: Suedia - România
  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 2 octombrie: Polonia - România
  • 5 octombrie: România - Suedia
  • 14 noiembrie: România - Polonia
  • 17 noiembrie: Bosnia - România

România - Țara Galilor 2-1

  • Au marcat: F.Coman ('52), Rus ('80) / Brooks ('63)
  • Spectatori: 23.276

Min.90+6 - Final de meci pe Ghencea.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 6 minute

Min.84 - D.Matei șutează din afara careului, dar mingea lovește doar stâlpul porții lui Ward.

Min.80 - GOL România, 2-1! Rus reia cu capul o centrare a lui D.Matei de pe partea dreaptă.

Min.78 - Drăguș primește în interiorul careului de 16 metri, șutează, dar Ward este atent și respinge în corner.

Min.75- Koumas șutează la colțul scurt, însă Târnovanu intervine excelent.

Min,70 - Modificare la „tricolori”: iese Stanciu, intră D. Matei.

Min.65 - Noi schimbări la România: ies Olaru, L.Munteanu, M.Ilie și Băluță, intră Drăguș, Coubiș M.Popescu și Cîrjan.

Min.63 - GOL Țara Galilor, 1-1! Brooks restabilește egalitatea cu un voleu din 6 metri.

Min.61 - Triplă schimbare la galezi: ies Broadhead, Moore, Norrington-Davies, intră Koumas, Roberts și Brooks.

Min.52 - GOOL România, 1-0! Borza a primit o minge pe partea stângă, i-a pasat lui Olaru, iar fotbalistul celor de la FCSB l-a găsit liber în interiorul careului de 16 metri pe Coman, care l-a învins pe Ward cu un șut la colțul lung.

Min.50 - Ward respinge peste transversală un șut trimis de Coman din lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri.

Pentru Strata este debutul la echipa națională

Min.46 - Gică Hagi efectuează cinci schimbări: ies Hindrich, Sorescu, Eissat, Baiaram și Burcă, intră Târnovanu, Strata, Rus, Borza și Coman

Min.45 +1 - Final de primă repriză.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.43 - Stanciu șutează, dar mingea se duce puțin pe lângă poartă.

Min.42 - Olaru este faultat la marginea careului de Broadhead, iar România beneficiază de o lovitură liberă periculoasă.

Min.40 - Moore trimite cu capul pe lângă poarta lui Hindrich.

Min.27 - Același Munteanu îl încearcă pe Ward, dar mingea este respinsă în corner.

Min.26 - GOL ANULAT pentru România! L. Munteanu trimite o rachetă direct în vinclul porții lui Ward, dar asistentul semnalizează eronat o poziție de ofsaid,

Gică Hagi și-a dat jos sacoul jos de nervi și a urlat la elevii săi

Min.23 - Sarabandă de cornere la poarta galezilor, dar România nu reușeste să se aleagă cu nimic pe tabelă.

Min.21 - Dragomir încearcă poarta, dar mingea este deviată de zid în corner. Din lovitura de colț rezultată, Băluță reia din voleu, însă Ward se află pe poziția șutului și respinge.

Min.20 - Olaru driblează frumos un adversar, este tras de tricou și pus jos. România beneficiază de o lovitură liberă de la marginea careului, lateral dreapta.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
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Min.14 - James centrează de pe partea stângă, Johnson lovește mingea cu capul, balonul e blocat de Eissat, rămâne în careu, de unde același Johnson șutează, dar Hindrich intervine excelent.

Min.10 - „Tricolorii” găsesc cu greu drumul spre poarta lui Ward.

Min.4 - Ocazie pentru Țara Galilor. Ampadu apare la finalizare, după un corner de pe partea dreaptă, dar lovitura sa de cap trece pe lângă poarta lui Hindrich.

Min.1 - Start de meci în Ghencea.

Echipele de start:

  • România: Hindrich - Sorescu, Burcă, M. Ilie, Eissat - Stanciu (C), Băluță, Dragomir - Olaru, L.Munteanu, Baiaram
  • Rezerve: Târnovanu, Aioani, Strata, M.Popescu, Rus, Coman, Drăguș, Dobre, Matei, Borza, Moruțan, Coubiș, Cîrjan.
  • Antrenor: Gică Hagi
  • Țara Galiilor: D. Ward - N. Williams, Rodon, Ampadu, Norrington-Davies - Broadhead, Sheehan, K. Andrews - B. Johnson, K. Moore, D. James
  • Rezerve: Darlow, King, Mepham, B. Davies, Brooks, Colwil, Koumas, Robertz, Dasilva, Kpakio, Thomas, I. Davies, Bostockm Congreve
  • Selecționer: Craig Bellamy
  • Arbitru: Rohit Saggi (Norvegia)
  • Stadion: Steaua (București)

Galerie foto (30 imagini)

România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (5).jpeg
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20:00 Fanii Români sunt pregătiți de meci

19:25 Fanii galezi au ajuns la stadion

15:30 Fanii galezi s-au adunat în Centrul Vechi din București

14:30 Mesaj emoționant al lui Richard Evans, fiului fostului internațional galez Brian Evans

„Cine vrea să vadă un ultim meci amical înainte de vară? Țara Galilor va juca împotriva României. Din păcate, cele două nu participă la Cupa Mondială pentru că România, la fel ca Țara Galilor, a pierdut barajul de calificare pentru turneul din America de Nord.

Ultima dată când s-au întâlnit a fost în 1993, la Cupa Mondială din Franța, când Paul Bodin a lovit bara transversală din penalty și România a plecat în America.

Cel care a marcat în acea seară, eroul național, a fost Gheorghe Hagi. Și știți ce? S-a întors. Sâmbătă va fi primul meci pe teren propriu al lui Hagi în calitate de nou antrenor al României.

Așteptați-vă la o seară emoționantă aici, la Stadionul Steaua, în această seară. Va fi o ocazie de a-l comemora pe fostul antrenor Mircea Lucescu și pe regretatul meu tată.

Dar, pentru Craig Bellamy, trebuie să privim înainte. Cât de multe experimente vor fi înainte de următoarea campanie? Pe cine vrei să vezi în primul unsprezece?”, a transmis Richard Evans, înaintea partidei

14:00 FRF a venit cu ultimele precizări înaintea partidei

Ultimele informații înainte de România - Țara Galilor, 20:45:

  • În limita locurilor disponibile, casele de bilete de la stadionul Steaua sunt deschise încă de la ora prânzului;
  • Porțile Arenei Fanilor se deschid începând cu 17:45;
  • La partidă sunt așteptați și aproape 1.500 de fani galezi;
  • La fel ca în precedentul meci de pregătire, naționala noastră poate face diseară până la 10 înlocuiri, în maximum trei opriri ale jocului;
  • Partida se va vedea la Prima TV și va putea fi ascultată live și la Radio România Actualități.

13:30 Hagi va avea la dispoziție 25 de jucători

Pentru meciul de pregătire cu Țara Galilor, programat în această seară, selecționerul Gheorghe Hagi are la dispoziție un lot format din 25 de jucători.

Din lista finală fac parte 3 portari, 9 fundași, 7 mijlocași și 6 atacanți.

11:40 Hagi umple Ghencea!

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, pentru meciul de astăzi, programat pe stadionul Steaua, s-au vândut deja peste 23.000 de bilete.

FRF estimează că aproximativ 25.000 de spectatori vor fi prezenți diseară în tribune.

Gică Hagi: „România trebuie să spună: «Da, se poate»”

Înainte de duelul cu Țara Galilor, Hagi a afirmat:

„Fiecare are o opinie, eu am spus la început direcțiile mele, ideile mele. Dacă e o idee bună în altă parte, o iau! Dacă nu e, nu e.

Am personalitate, îmi asum lucruri. Ce vreau eu, cum să jucăm fotbal pentru a avea performanțe, succes. Nu există la națională alt obiectiv decât să încerci să devii cel mai bun”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Cât despre ce-și dorește de la jocul echipei, Hagi a transmis:

În atac, control, dictăm ritmul, posesie. Apoi defensiv, pentru că fotbalul are două faze, să fim buni și pe tranziție… Acesta este fotbalul modern. Vin după 25 de ani la națională. România trebuie să spună: „Da, se poate”. Să nu mai spună „Nu se poate”. Gheorghe Hagi, selecționer România

Craig Bellamy: „Echipa e total diferită”

Selecționerul Țării Galilor a subliniat că a sesizat deja diferențe mari în jocul naționalei sub comanda lui Hagi, față de jocul din perioada lui Mircea Lucescu.

„Am urmărit România în barajul pentru Mondial, cu Lucescu selecționer, am văzut și amicalul contra Georgiei cu Hagi antrenor și echipa e total diferită.

Hagi a făcut o impresie uriașă, un jucător incredibil. În 1992, ne-ați bătut cu 5-1, atunci am văzut talentul incredibil al lui Hagi.

În 1993, la Cardiff, Hagi a înscris un gol norocos, aveam un portar extraordinar (n.r. Southall), dar n-a prins cea mai bună zi.

Ne-ați rupt sufletul atunci, că n-am fost și noi la Mondial. Ne-ați zdrobit inima. Dar în acea echipă nu-l aveați doar pe Hagi, ci și pe Răducioiu, pe Dumitrescu. Incredibili toți.

Cineva din afară putea fi surprins de România, nu și noi, galezii. Noi vă știam”, a spus Craig Bellamy, la coferință.

Lotul României pentru meciul cu Țara Galiilor

  • Portari: Marian Aioani, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu
  • Fundași: Deian Sorescu, Tony Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Mihai Popescu, Andrei Borza
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan
  • Atacanți: Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Louis Munteanu, Florinel Coman, Denis Drăguș.

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lotul pentru partida cu Țara Galilor.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut nici deplasarea în Georgia, pentru amicalul încheiat 1-1, din cauza unor probleme medicale acuzate încă de la sosirea în cantonament.

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