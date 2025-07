„Total în defavoarea noastră!” Gică Popescu dă vină pe arbitraj pentru remiza cu Botoșani: „Manieră dezechilibrată”

BOTOȘANI - FARUL 1-1. Gică Popescu (57 de ani), președintele „marinarilor”, consideră că echipa sa a fost nedreptățită de arbitraj în prima etapă din Liga 1.

Echipa antrenată de Ianis Zicu a plecat cu un punct de la Botoșani, însă crede că merita mai mult. Vinovatul găsit pentru rezultat: „centralul” Horia Mladinovici.

BOTOȘANI - FARUL 1-1 . Gică Popescu: „Suntem nemulțumiți de maniera de arbitraj”

Farul a solicitat un penalty în prima repriză, a cerut ca golul gazdelor să fie anulat pentru un fault al lui Mailat, iar Dican a fost eliminat în ultimele minute.

„Cred că am făcut un meci bun. Cred că am dominat majoritatea timpului, am avut multe situaţii. Eram preocupaţi că e primul meci din sezon şi echipa nu este la turaţie maximă. Mereu când aduni puncte este foarte bine.

Suntem nemulţumiţi de maniera de arbitraj, total în defavoarea noastră. Ca manieră în general, nu neapărat anularea golului, dar cred că am avut şi un penalty clar, că altfel nu-l chema Bîrsan la VAR pe arbitrul central. Apoi fault la golul lor… maniera a fost în defavoarea noastră în tot meciul!

Șase cartonaşe galbene şi roşii pentru noi, dar niciunul pentru ei. Mi se pare o manieră dezechilibrată de arbitraj. Ştiţi că nu am comentarii la adresa arbitraului, dar nu este normal ce s-a întâmplat în seara asta.

Dacă se întâmplau lucruri ca să se dea cartonaşe, atunci aşa este, dar nu se poate să dai doar într-o parte. Mi se pare o manieră total dezechilibrată”, a afirmat Gică Popescu, potrivit orangesport.ro.

Brigada care a condus meciul dintre FC Botoșani și Farul Constanța:

Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel. Asistenți: Vatamanu Cosmin, Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel, Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

