„Ar fi o așezare a dreptății”  Gică Popescu, mesaj războinic înainte de Suedia - România +52 foto
Gică Popescu
Nationala

„Ar fi o așezare a dreptății” Gică Popescu, mesaj războinic înainte de Suedia - România

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 12:00
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 12:00
  • Gică Popescu (58 de ani), fostul mare jucător al naționalei, a prefațat meciul de debut al României din noua ediție a Ligii Națiunilor, cu Suedia.
  • Partida se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Popescu a rememorat și înfrângerea suferită de „tricolori” în fața suedezilor la Campionatul Mondial din 1994, din SUA.

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Gică Popescu, despre meciul cu Suedia: „E nevoie și de puțină șansă”

Deși adversarii din Liga Națiunilor sunt mult mai bine cotați, Gică Popescu își pune încrederea în selecționerul Gică Hagi și e sigur că România poate obține rezultate pozitive.

„Nu cred că mă aștept la altceva decât se așteaptă toți românii și anume o evoluție bună și rezultate pozitive. Avem o grupă foarte grea, cu echipe valoroase, cu jucători foarte valoroși, care joacă la un nivel foarte ridicat.

Aici, în primul rând, mă refer la Suedia. Dar eu cred că îl cunosc foarte bine pe Gică, am mare încredere în inspirația lui, în tot ceea ce știe el legat de fotbal.

Experiența pe care o are este una nemaipomenită, nu cred că ar fi fost o altă persoană mai potrivită decât Gică să preia echipa națională.

E nevoie și de puțină șansă. Eu sper ca toate astea să fie în favoarea noastră și să obținem rezultatele pe care le așteptăm de foarte mult timp”, a declarat Gică Popescu, conform prosport.ro.

FOTO. Sosirea naționalei României în Suedia

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Popescu și-ar dori foarte mult ca „tricolorii” să o învingă acum pe Suedia, mai ales după episodul de la Mondialul din 1994, când România pierdea în fața scandinavilor la loviturile de departajare, scor 4-5, în sferturile de finală. Fusese 1-1 după 90 de minute și 2-2 după prelungiri.

„Dacă ne uităm la Argentina din ’94 și o comparăm cu echipa noastră din ’94, cred că erau net superiori și, totuși, am câștigat (scor 3-2).

Da, e important să ai jucători de valoare, care să joace la un nivel foarte ridicat. Dar aici ține și de ziua pe care o prinzi, iar eu sper ca Suedia să prindă o zi proastă și noi să jucăm mai bine decât am făcut-o vreodată.

Ah, ce mi-ar plăcea să ne răzbune! Ar fi senzațional! Eu cred că ar fi o așezare a dreptății, pentru că atunci chiar am avut parte de ghinion. Ar fi senzațional!”, a mai completat fostul internațional.

Eu îmi doresc cât mai multe puncte. Îmi doresc, în primul rând, să începem cu bine. Un rezultat pozitiv înseamnă chiar și un rezultat de egalitate în Suedia, pentru că rezultatele bune îți dau mare încredere și avem nevoie de asta. Gică Popescu

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

  • I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

  • Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

  • Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

  • Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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