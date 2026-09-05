„Problemă cu rezilierea” Detalii despre blocajul transferului lui Karlo Muhar la FCSB: „Nu am ce să rezolv eu” +4 foto
Mihai Stoica
Superliga

„Problemă cu rezilierea” Detalii despre blocajul transferului lui Karlo Muhar la FCSB: „Nu am ce să rezolv eu”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 14:25
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre situația lui Karlo Muhar (30 de ani), jucător care încă nu a semnat cu FCSB, după acordul inițial.
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Mijlocașul croat se află printre cele trei mutări făcute de patronul Gigi Becali, alături de Denis Drăguș și Meriton Korenica, însă doar cei doi au fost prezentați oficial până acum.

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Mihai Stoica: „Este problema cu rezilierea unilaterală”

Având în vedere situația dintre croat și fostul său club, CFR Cluj, FCSB trebuie să ajungă la un acord și cu ardelenii, ceea ce ar putea implica o sumă de transfer, în locul unei mutări gratuite.

Însă, oficialul de la FCSB a transmis că patronul Gigi Becali se va ocupa în mod direct de această problemă.

„Alaltăieri dimineaţă, de la 8 până noaptea la 3 jumătate. Ieri dimineaţă, de la 8 până spre seară, iar azi am vorbit toate limbile pe care le stăpânesc.

Deocamdată s-au făcut două transferuri. La Muhar există înţelegerea, dar este problema cu rezilierea unilaterală, dar asta acum e pasată la Gigi. Noi am scăpat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Care este situația mai exact? Deși FIFA i-a acordat lui Karlo Muhar un permis provizoriu de muncă după plecarea de la CFR, actul ar fi valabil doar în cazul unui transfer într-o altă țară.

Astfel, FCSB este nevoită să intre la masa negocierilor cu clubul din Gruia sau să aștepte.

„Nu am ce să rezolv eu cu Muhar. În două-trei săptămâni, FIFA îi va da drept de joc. Oricum îi trebuie câteva săptămâni de antrenament, înainte să joace.

Mai vine și pauza competițională și gata. Deci nu am ce să rezolv eu cu Muhar", a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg
Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg
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136 de meciuri
a bifat Muhar pentru CFR Cluj, reușind 22 de goluri și 12 pase decisive

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