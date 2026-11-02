„Nu meritam să pierdem” Denis Drăguș explică de ce FCSB a plecat învinsă de la Cluj: „Detaliile fac diferența”

U Cluj - FCSB 1-0. Denis Drăguș (27 de ani), atacantul oaspeților, a declarat, la finalul meciului, că FCSB nu merita să piardă această partidă.

Internaționalul român a vorbit și despre situația FCSB-ului, după două înfrângeri consecutive.

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Universitatea Cluj a înscris singurul gol al partidei prin Jovo Lukic, în minutul 77. Aceasta a fost prima înfrângere în campionat a FCSB-ului de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

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Denis Drăguș: „Nu meritam să pierdem”

„Părerea mea e că nu meritam să pierdem acest meci, am avut multe situații de a marca, am controlat jocul. Din păcate, n-am fost destul de concentrați la o fază fixă și detaliile fac diferența. Probabil ne așteptam să înscriem în orice moment. Dacă nu suntem concentrați 100%, se întâmplă astfel de lucruri.

Trebuie să mergem înainte, n-avem ce face. Trebuie să avem încredere, ca joc, am arătat mai bine. Era important să nu pierdem, dar e un campionat lung, destul de echilibrat. Toate echipele sunt puternice, orice meci e deschis oricărui rezultat”, a declarat Drăguș după meci, potrivit digisport.ro.

Atacantul a vorbit și despre faptul că FCSB a înregistrat două înfrângeri în mai puțin de o săptămână, cu Gloria Bistrița și cu U Cluj.

„Am ieșit din aceste două meciuri cu înfrângeri, dar trebuie să mergem înainte. Mă simt bine. Mă simțeam mai bine dacă noi câștigam astăzi. Sper să ajut cât mai mult echipa și să adunăm puncte”, a concluzionat Drăguș.

Reghecampf, prima înfrângere în Liga 1

FCSB a început mai bine partida și a avut inițiativa, însă fără să își creeze ocazii importante în prima jumătate de oră.

În minutul 32, Reghecampf a fost nevoit să facă prima schimbare, după ce Juri Cisotti s-a accidentat și nu a mai putut continua. În locul său a intrat Alexandru Stoian.

Atacantul a reușit să trimită mingea în plasă în minutul 44, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Korenica. Golul a fost însă anulat după verificarea VAR, pentru ofsaid.

În repriza secundă, U Cluj a deschis scorul prin Jovo Lukic, în minutul 77, după o lovitură liberă.

FCSB a încercat să egaleze pe final și a fost foarte aproape să o facă în minutul 90+2, când Denis Drăguș a șutat spectaculos din voleu, din întoarcere, dar mingea a lovit bara transversală.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în U Cluj - FCSB 1-0

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