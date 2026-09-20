„Eu împărat, el slujitor” Gigi Becali, declarații acide la adresa lui Mihai Rotaru după ce FCSB a fost umilită de Universitatea Craiova

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a avut un discurs dur la adresa omologului său de U Craiova, Mihai Rotaru (53 de ani), după ce oltenii s-au impus în derby cu 5-0.

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FCSB nu a avut nicio șansă în Bănie. Craiova a controlat partida de la un capăt la celălalt și s-a impus categoric, grație „dublelor” semnate de Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor, la care s-a adăugat și golul lui Cicâldău.

U Craiova - FCSB 5-0 . Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Rotaru: „Eu împărat, el slujitor la palat”

Gigi Becali a reacționat vehement la finalul partidei, după ce a fost comparat cu Mihai Rotaru. Deși FCSB a suferit o înfrângere usturătoare, patronul roș-albaștrilor a transmis clar că nu îl consideră pe omul de afaceri de la Craiova la același nivel cu el.

„Am vrut să fiu smerit, dar aud că mă compari. Care adversar, cine e adversarul meu?! Ce a făcut Rotaru în viaţă lui să fie adversarul meu? Chiar mă enervez, de unde eu adversar cu Rotaru? Nici sportiv, nimic.

Cum să fie ăla adversar cu mine?! Eu împărat, el slujitor la palat. Sau mă compari cu Şucu?! Cu cine?! Bravo lui, îl felicit pe Rotaru, dar niciodată în viaţa lui nu are cum să se compare cu mine.

Nici dacă se naşte de 200 de ori. Nu e împărat. Eu nu mă compar cu ei”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

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Ultima partidă în care FCSB a încasat 5 goluri fără să înscrie a fost pe 3 noiembrie 2022, FCSB - Silkeborg 0-5.

FCSB a mai primit 5 goluri și de la Rapid pe 27 mai 2023, când giuleștenii au câștigat cu 5-1 în deplasare.

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