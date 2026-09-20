Louis Munteanu (24 de ani), atacantul celor de la DC United, a fost implicat într-o fază controversată în înfrângerea cu Charlotte FC, scor 1-2, din MLS.

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Arbitrul a luat o decizie crucială împotriva lui DC United, iar antrenorul vârfului român a fost furios la finalul partidei.

Louis Munteanu, în centrul unei controverse uriașe în MLS

Charlotte a deschis scorul în minutul 22, prin Ashley Westwood, însă gazdele de la DC United au egalat imediat după pauză, prin Lucas Bartlett (min. 47).

Allan Saint-Maximin a readus-o pe Charlotte în avantaj în minutul 71, cu un șut dintr-un unghi dificil.

În minutul 75, la scorul de 1-2, Louis Munteanu a șutat puternic de la marginea careului. Mingea a lovit transversala, a căzut în apropierea liniei porții și a revenit în teren.

Jucătorii lui DC United au cerut să fie validat golul, considerând că balonul depășise în întregime linia porții, însă arbitrul Armando Villarreal nu a fost de acord.

Reluările nu au lămurit dacă mingea a depășit integral linia porții sau dacă a rămas în teren pentru numai câțiva milimetri.

MLS nu folosește tehnologia pentru linia porții, astfel că decizia a depins de imaginile disponibile în camera VAR.

VAR a verificat faza și nu a avut dovezi video clare, din unghiurile disponibile, care să confirme că mingea a depășit în întregime linia porții PRO, organismul responsabil de arbitrajul din MLS

Antrenorul lui DC United a contestat decizia

La finalul partidei, René Weiler, antrenorul lui DC United, și-a exprimat nemulțumirea față de decizia arbitrilor.

„Meritam mai mult. Este incredibil. Am marcat două goluri, dar numai unul a fost acordat.

Nu știu ce verifică cei din camera VAR. Nu știu ce face arbitrul. Noi aveam imaginile și chiar al patrulea oficial ne-a spus că da, dar poate ei nu au imaginile respective.

E de necrezut cum de nu-și dau seama. De necrezut. Suntem în 2026 și, desigur că trebuie să fim mai eficienți, dar este prima dată când am marcat două goluri și doar unul a fost luat în considerare”, a declarat Weiler, potrivit thedistrictpress.com.

Este destul de incredibil că nu avem tehnologia pentru linia porții. Avem acum o franciză care valorează un miliard de dolari. Nu știu dacă mingea a intrat în poartă. Indiferent de situație, o asemenea decizie nu ar trebui să depindă de cineva care trebuie să analizeze o astfel de înregistrare. Poate că decizia a fost corectă Lucas Bartlett, căpitanul lui DC United

VIDEO. Decizie controversată după șutul lui Louis Munteanu:

Goal or not for Louis Munteanu pic.twitter.com/iRD4ky6jzh — TheFootballZone (@football_t69515) September 20, 2026

Louis Munteanu, nouă șuturi în meciul cu Charlotte

Românul a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei, fiind unul dintre cei mai activi jucători ai gazdelor.

În prima repriză, Munteanu a avut trei ocazii. În minutul 25, portarul Kristijan Kahlina i-a respins un șut cu piciorul. Ulterior, românul a trimis peste poartă din voleu, iar la o altă fază a șutat de la distanță, puțin pe lângă bară.

După pauză, Munteanu a mai ratat o ocazie, când a trimis cu capul pe lângă poartă.

9 șuturi a expediat Louis Munteanu în cele 90 de minute jucate împotriva lui Charlotte FC

În urma rezultatului, formația din Washington a rămas cu 29 de puncte și ocupă locul 12 în Conferința de Est, fiind în continuare în lupta pentru calificarea în play-off. Primele șapte clasate merg direct în „optimi”, iar echipele de pe pozițiile 8 și 9 joacă un baraj.

replay în Louis Munteanu shot. is on or out? pic.twitter.com/ELmp1Z5PBz — TheFootballZone (@football_t69515) September 20, 2026

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