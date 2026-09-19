Mara vrea la FCSB! Ar accepta imediat oferta lui Gigi Becali: „Am ajutat deja la transferuri”

Bogdan Mara (48 de ani) a dezvăluit că ar accepta să lucreze la FCSB, după ce a fost propus de patronul Gigi Becali (68 de ani).

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Bogdan Mara a fost ultima dată director sportiv la CFR Cluj, în perioada 2021-2026.

Becali a declarat după meciul cu U Craiova, scor 0-5, că o să poarte o discuție cu acesta pentru a-l angaja la FCSB.

Bogdan Mara: „Dacă domnul Gigi are nevoie de serviciile mele, de ce nu?”

„De colaborat, cu drag. Am colaborat foarte bine în această scurtă perioadă cu domnul Gigi, cu MM Stoica. Am ajutat puțin la intermedierea acestor transferuri care au fost făcute.

Dacă domnul Gigi are nevoie de serviciile mele, de ce nu? E un club mare, e un club care poate să atragă jucători foarte importanți. De ce nu aș fi dispus să colaborez?

Aș putea să încerc să aduc jucători peste nivelul României și aș lucra cu drag dacă s-ar apela la serviciile mele”, a declarat Bogdan Mara la Digi Sport.

Cât despre înfrângerea drastică suferită de FCSB, Bogdan Mara a declarat:

„Eu cred că, momentan, e o echipă nouă. Sunt mult jucători foarte noi. FCSB a pierdut jucători importanți în această perioadă. Jucători care au reprezentat scheletul principal pe care s-a construit echipa în ultima perioadă.

Și acum sunt șapte jucători noi, abia veniți, e greu să formezi o echipă. Nu există omogenitate”.

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