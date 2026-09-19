AS Roma și Inter au remizat, scor 2-2, pe Olimpico, în derby-ul etapei a 5-a din Serie A.

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A fost al 4-lea meci consecutiv în care campioana Inter începe de la 0-2. Cristi Chivu nu reușește să rezolve această problemă, iar nerazzurrii au fost surprinși încă o dată.

Inter, specialistă în reveniri! Echipa lui Cristi Chivu a smuls un punct cu AS Roma, după ce a fost condusă cu 0-2

După 0-2 cu Napoli (3-2 la final), 0-2 cu Real (1-2) și 0-2 cu Udinese (5-3), acum a fost 0-2 și cu AS Roma.

Un sezon excelent, în care a cucerit cu Inter și titlul în Serie A, și Cupa Italiei, Cristi Chivu are un start complicat în actuala stagiune.

Chiar dacă nerazzurrii au câștigat tot în primele patru etape, ceva arată că au problemă pe care antrenorul nu a rezolvat-o deocamdată. Sau jucătorii nu reușesc să respecte ce li se cere.

O problemă care s-a prelungit și în Champions League, la Madrid, în fața Realului.

Patru partide la rând în care Interul lui Chivu începe să joace la 0-2 . La fel și cu Roma

De patru meciuri, numai în septembrie, campionii Peninsulei ratează startul în ultimele două săptămâni. Orice ar face, încep jocul de la 0-2.

Până acum, au întors rezultatul de două ori și au pierdut o dată.

0-2 cu Napoli (a), cu două goluri primite în trei minute (50-53). A întors și a învins, 3-2.

0-2 cu Real (d), cedând de două ori în nouă minute (14-23). S-a înclinat la final, 1-2.

0-2 cu Udinese (a), alte două goluri luate rapid, în șapte minute (9-16). A răsturnat rezultatul, 5-3 la sfârșit.

0-2 cu AS Roma (d), astăzi, la pauză. Același Kone a înscris de două ori (6-37).

Chivu a replicat și contra Romei. Lautaro Martinez, decisiv

Reacția a venit și pe terenul Romei. Cum a început repriza secundă, Inter a redus scorul:

Thuram a centrat în fața porții și căpitanul Lautaro Martinez a înscris cu un șut la colțul lung: 1-2. Era chiar minutul 46.

Argentinianul a reușit și el „dubla” în minutul 80, cu un șut puternic din apropierea careului de 6 metri. Inter a forțat victoria, dar n-a reușit să mai înscrie și golul trei.

În urma remizei, AS Roma rămâne lider în Serie A, cu 13 puncte, la egalitate cu Inter, dar cu un golaveraj mai bun.

AS Roma - Inter 2-2

Au marcat: Kone ('6, '37) / Lautaro Martinez ('46, '80)

Min.90+3 - Final de meci pe Olimpico! Remiză între primele două clasate din Serie A.

Min.80 - GOL Inter, 2-2! Lautaro Martinez face și el „dubla”! Se anunță un final incendiar pe Olimpico.

Min. 46 - GOL Inter, 2-1! Start perfect de repriză pentru gruparea lui Cristi Chivu. Thuram este lansat în adâncime și centrează în mijlocul careului pentru Lautaro Martinez, care îl învinge pe Svilar.

Min.37 - GOL AS Roma, 2-0! Kone reușește „dubla” cu un șut sub transversală, din interiorul careului. Inițial, reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, dar validată de VAR.

Min.5 - GOL AS Roma, 1-0! Dybala centrează, Molina recentrează cu capul în mijlocul careului, de unde Koné îl învinge pe Martinez cu un șut la firul ierbii.

Min.1 - Start de meci pe Olimpico!

Echipele de start

AS Roma: Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, Cristante , M. Kone, Wesley Franca - Dybala, Soule - Malen

Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, Cristante , M. Kone, Wesley Franca - Dybala, Soule - Malen Rezerve : De Marzi, Gollini - Balerdi, Castro, De Roon, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, R. Mora, Lo. Pellegrini, Pisilli, Rensch

: De Marzi, Gollini - Balerdi, Castro, De Roon, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, R. Mora, Lo. Pellegrini, Pisilli, Rensch Antrenor: Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini Inter: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - A. Diouf, Barella, Zielinski, C. Jones, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez

J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - A. Diouf, Barella, Zielinski, C. Jones, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez Rezerve : Di Gennaro, Provedel - A. Stankovic, Sucic, L. Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito

: Di Gennaro, Provedel - A. Stankovic, Sucic, L. Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito Antrenor: Cristi Chivu

Cristi Chivu, palmares pozitiv în duelurile cu Roma

Tehnicianul român și-a întâlnit de trei ori fosta echipă din postura de antrenor: are două victorii și o înfrângere.

10 mai 2025: Parma - Roma 2-3

Parma - Roma 2-3 18 octombrie 2025: Roma - Inter 0-1

Roma - Inter 0-1 5 aprilie 2026: Inter - Roma 5-2

4 ani a stat Chivu la AS Roma (2003-2007), jucând 124 de meciuri, marcând în 6 rânduri și oferind 4 pase de gol

Războiul lui Chivu cu fanii Romei

Presa din Italia a scris despre relația dintre Chivu și fanii Romei, care a fost marcată de mai multe episoade tensionate.

Totul a început în noiembrie 2005, după un meci dintre Roma și Strasbourg, în Cupa UEFA.

Chivu a vorbit atunci despre fostul său antrenor, Fabio Capello, plecat între timp la Juventus, românul declarând că i-ar plăcea să lucreze din nou cu acesta.

El m-a adus la Roma și îi voi fi mereu recunoscător. Mi-ar face plăcere să lucrez din nou cu el. Eu sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar în fotbal nu se știe niciodată, nu noi, jucătorii, decidem totul Cristi Chivu, în 2005

Declarația a fost interpretată de o parte a suporterilor drept un semn că fundașul român își dorea să plece la Juventus, rivala Romei. La următoarele apariții pe Olimpico, acesta a fost huiduit.

„A doua zi, în presă a apărut titlul «Chivu vrea la Juventus» și m-am trezit huiduit de 70-80.000 de oameni pe Olimpico. Atunci am cerut ajutorul unui psiholog.

Terminam meciurile și vomitam din cauza nedreptății pe care mi-o făceau fanii. Totul a pornit de la un interviu pe care l-am dat după ce a ajuns Capello la Juventus”, a mărturisit ulterior fotbalistul.

Plecarea la Inter a intensificat conflictul

În vara lui 2007, Chivu a decis să se transfere la Inter. Mutarea a venit după negocieri îndelungate, în condițiile în care fundașul refuzase alte variante și își dorea să ajungă la formația din Milano.

La prezentarea echipei pe Stadio Flaminio, în iulie 2007, o parte a suporterilor Romei l-a întâmpinat cu scandări ostile și insulte. Chivu a intrat pe teren și s-a antrenat fără să răspundă provocărilor.

Tensiunile au continuat și după transfer. De fiecare dată când revenea pe Olimpico în calitate de adversar, românul ajungea la stadion însoțit de bodyguarzi.

Unul dintre cele mai tensionate episoade s-a petrecut pe 5 mai 2010, la finalul Cupei Italiei, câștigată de Inter în fața Romei, scor 1-0.

După ce fusese fluierat și insultat în timpul partidei, Chivu a reacționat arătând degetul mijlociu către suporterii Romei și făcând mai multe gesturi obscene.

Chivu și-a cerut ulterior scuze, conform gazzetta.it.

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