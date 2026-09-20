„Declarația ultimilor 5 ani” Păreri împărțite după afirmațiile dure ale lui Al-Hamlawi despre FCSB: „Trebuie să-i respecți!”

U Craiova - FCSB 5-0. Gică Craioveanu (58 de ani) și Ilie Dumitrescu (57 de ani) au avut păreri diferite în privința declarațiilor oferite de Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul oltenilor, după meci.

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Al-Hamlawi a deschis scorul în Bănie în minutul 29 după o aruncare de la margine a lui Bancu, profitând de neatenția apărării roș-albaștrilor.

U Craiova - FCSB 5-0 . Gică Craioveanu: „Nu e declarația serii, ci a ultimilor 5 ani”

La finalul partidei, atacantul Craiovei a avut o declarație ironică la adresa celor de la FCSB: „Am văzut că fundașii lor centrali dormeau și m-am dus în spatele lor”.

Gică Craioveanu a reacționat imediat după afirmațiile lui Al-Hamlawi: „Nu e declarația serii, ci a ultimilor 5 ani”.

Ilie Dumitrescu a avut însă o părere diferită. Fostul internațional consideră că atacantul a dat dovadă de lipsă de fairplay:

„Să faci declarații de astea, nu... Dar mă rog. Trebuie să-ți respecți adversarul. N-am auzit niciodată un atacant din Spania că a marcat pentru că au dormit adversarii.

Din punctul meu de vedere, asta a fost problema FCSB-ului: dezorganizarea pe faza defensivă. Sunt probleme foarte mari.

Chiar dacă ai un lot valoros, reacție la jocul fără minge nu există. Acest Muhar nu e număr 6, e număr 8, mai avansat”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Am văzut că fundașii lor centrali dormeau și m-am dus în spatele lor. M-am uitat la el (n.r. la Bancu), mi-a aruncat mingea și am rămas singur cu portarul. (n.r. Dormeau?) Sigur! (n.r. Ați umilit rivala?) După 5-0, mai e ceva de spus? Assad Al-Hamlawi, atacant U Craiova, la Digi Sport

În urma victoriei obținute, Craiova a urcat pe locul secund în Superliga, cu 20 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Rapid.

Dinamo poate reveni pe primul loc în campionat dacă o va învinge astăzi pe Farul Constanța.

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