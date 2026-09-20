Chivu caută soluții Inter, condusă cu 0-2 în patru meciuri la rând: „Știm ce nu am făcut bine”. Ce a spus Lautaro

AS Roma - Inter 2-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a reacționat după un nou meci în care echipa sa a reușit să revină de la 0-2.

Lautaro Martinez (29 de ani), eroul lui Inter de pe Olimpico, a vorbit despre marea problemă a echipei.

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A fost al patrulea meci consecutiv în toate competițiile în care Inter a fost condusă cu 0-2. Campioana Italiei a reușit să obțină două victorii și o remiză în Serie A, însă a pierdut cu Real Madrid, 1-2 în Liga Campionilor.

AS Roma conducea la pauză grație golurilor marcate de Manu Kone. Inter a reușit o nouă remontada în repriza secundă, Lautaro Martinez fiind din nou decisiv.

AS Roma - Inter 2-2 . Cristi Chivu: „Știm cu toții ce nu am făcut bine”

Cristi Chivu a preferat să nu vorbească despre evoluția echipei sale din prima repriză:

„Ceea ce spun la pauză rămâne în vestiar și nu voi veni aici să dezvălui anumite lucruri. Știm cu toții ce nu am făcut bine. În fotbal există două faze și trebuie să ne îmbunătățim atunci când nu avem posesia. Sunt convins că și ei știu asta.

În repriza a doua, din punct de vedere al atitudinii, al determinării, al calității și al personalității, am făcut un meci foarte bun. Am întâlnit o echipă puternică și a fost un meci frumos.

Am arătat ceva în plus față de începutul sezonului. De aici aș porni. Vom munci pentru a corecta anumite lucruri care rămân între noi. A fost un punct bun obținut pe un teren dificil”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Cristi Chivu a vorbit apoi despre începuturile slabe de meci ale lui Inter, care încasează prea multe goluri în debutul partidelor.

„Trebuie să înțelegem mai bine adversarul. Se întâmplă, învățăm și mergem mai departe. Suntem într-un punct mai bun față de sezonul trecut, când eram într-o situație mai dificilă.

Am avut deja două meciuri directe împotriva lui Napoli și Roma. Avem 13 puncte, ceea ce reprezintă un bilanț bun. Mai este mult de muncă, dar aleg să păstrez lucrurile bune din repriza a doua”.

Lautaro Martinez: „Am avut o primă repriză care trebuie uitată”

Lautaro Martinez, autorul celor două goluri care au salvat-o pe Inter, a criticat jocul echipei sale din prima repriză, dar a subliniat modul în care nerazzurrii au revenit în partea a doua a meciului.

„Am avut o primă repriză care trebuie uitată. Nu am existat pe teren, iar atitudinea nu a fost cea potrivită.

În repriza a doua, însă, ne-am schimbat imediat mentalitatea. Când joci astfel de meciuri, dacă pierzi o repriză, lucrurile devin dificile.

Nu am reușit să obținem cele trei puncte, dar rămânem cu unul, care este oricum foarte bun, ținând cont de modul cum joacă Roma”, a declarat căpitanul lui Inter, conform sursei citate.

Este vorba de atitudine și de modul în care pregătim meciurile. Este clar că trebuie să regândim modul în care începem partidele. Este dificil să fim mereu nevoiți să alergăm după rezultat. Lautaro Martinez, atacant Inter

Patru partide la rând în care Interul lui Chivu începe să joace la 0-2 . La fel și cu Roma

De patru meciuri, numai în septembrie, campionii Peninsulei ratează startul în ultimele două săptămâni. Orice ar face, încep jocul de la 0-2.

Până acum, au întors rezultatul de două ori și au pierdut o dată.

0-2 cu Napoli (acasă), cu două goluri primite în trei minute ('50-'53). A întors și a învins, 3-2.

0-2 cu Real (deplasare), cedând de două ori în nouă minute ('14-'23). S-a înclinat la final, 1-2

0-2 cu Udinese (a), alte două goluri luate rapid, în șapte minute ('9-'16). A răsturnat rezultatul, 5-3 la sfârșit

0-2 cu AS Roma (d) la pauză. Același Kone a înscris de două ori ('6-'37). A egalat prin „dubla” lui Lautaro.

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