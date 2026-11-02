Spune NU unui profit uriaș Motivul pentru care Gigi Becali refuză să vândă Palatul

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a luat în calcul să vândă Palatul din Aleea Alexandru, însă a renunțat la idee deși ar putea obține o sumă mai mult decât triplă față de investiția inițială.

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Patronul „roș-albaștrilor” se gândea să facă o nouă afacere și să renunțe la una dintre cele mai cunoscute proprietăți ale sale.

Motivul pentru care Gigi Becali refuză să vândă Palatul

„Am vrut să vând Palatul, dar lumea mi-a spus că este emblemă. Și am zis să rămână emblema la familie.

Sub 25 de milioane de euro nici nu se discută. Cam 25-30 de milioane ar fi. Poziția aia, rar găsești așa ceva. E făcută și pe interior cu aur, e un simbol. Rămâne așa, Palatul lui Becali”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Latifundiarul a cumpărat Palatul din Aleea Alexandru în 2006, de la moștenitorii industriașului Max Auschnitt, pentru 7 milioane de euro. Ulterior, a mai investit în jur de 1,5 milioane de euro pentru a-l renova.

Ar încasa de 3 ori mai mulți bani

Dacă ar vinde clădirea la prețul la care o evaluează, latifundiarul ar încasa o sumă de 3 ori mai mare decât investiția inițială.

A fost ridicată în 1915, după proiectul realizat de arhitectul Grigore Cerchez, și este o copie a Palatului Biron din Paris, actualul Muzeu Rodin.

De-a lungul timpului, Becali a primit mai multe oferte pentru imobil, inclusiv una de 23 de milioane de euro venită din partea unui ambasador. Clădirea este trecută pe numele celor trei fiice ale sale, Cristina, Alexandra și Teodora.

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