„Lucescu a vrut să antreneze FCSB” Putea stabili un record incredibil! De ce ar fi picat totul înainte să preia naționala
Superliga

„Lucescu a vrut să antreneze FCSB” Putea stabili un record incredibil! De ce ar fi picat totul înainte să preia naționala

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 19:39
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 19:47
  • Gigi Becali susține că regretatul Mircea Lucescu și-ar fi dorit să o antreneze pe FCSB înainte să ajungă pe banca echipei naționale în 2024.
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Mircea Lucescu ar fi putut avea șansa devină singurul antrenor din istoria fotbalului românesc care câștigă titlul cu toți granzii din București.

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„Lucescu a vrut să antreneze FCSB”. De ce ar fi picat totul înainte ca Il Luce să preia naționala României

Gigi Becali susține că Il Luce și-ar fi dorit să antreneze la FCSB. Nu s-a ajuns mai departe fiindcă patronul roș-albaștrilor s-ar fi temut că nu se va mai putea implica la echipă.

„Mircea Lucescu a vrut să vină antrenor la FCSB. El a vrut să vină, numai că eu n-am dat curs discuției. Mi-am dat seama că vrea să vină. De ce n-am făcut-o? Pentru că mie nu-mi convenea condițiile pe care le-ar fi pus. Nu mi le-a zis, dar eu știam cine e el.

A venit, a vrut să vadă bază, să vadă cum văd eu lucrurile, adică ar fi venit. Dar eu mă făceam că nu înțeleg. M-am făcut că nu înțeleg și nici el n-a spus mai departe mai mult. Tatonarea a fost din partea lui, dar n-a spus nimic și nici eu n-am spus”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

Totuși, Becali crede că ar fi putut colabora și cu legendarul antrenor român: „Cred că puteam să lucrez cu Mircea. Era om prea înțelept, prea cuminte om, prea deștept. N-aveai cum să nu te împaci cu Lucescu”.

Discuțiile ar fi avut loc în perioada 2023-2024, când Lucescu plecase de la Dinamo Kiev și încă nu preluase naționala României. La FCSB era deja Elias Charalambous, care avea să câștige două titluri, o Supercupă și să califice echipa de două ori în faza principală din Europa League și o dată în primăvara europeană.

Lucescu putea intra în istorie!

Il Luce a decedat în acest an pe 7 aprilie, la 80 de ani, la finalul mandatului la echipa națională. Dacă ar fi ales să meargă la FCSB, ar fi putut bifa un record aproape imposibil de egalat.

Deja face parte dintr-o listă selectă de 5 tehnicieni care au reușit să câștige titlul cu doi dintre granzii Capitalei:

  • Florin Halagian (Steaua și Dinamo)
  • Valentin Stănescu (Rapid și Dinamo)
  • Dumitru Dumitriu (Steaua și Rapid)
  • Mircea Rednic (Rapid și Dinamo)
  • Mircea Lucescu (Dinamo și Rapid)

Dacă ar fi mers la FCSB, Il Luce le-ar fi călcat pe urme lui Coloman Braun-Bogdan, Valentin Stănescu și Constantin Cernăianu. Cei trei sunt singurii antrenori care au antrenat toate cele 3 mari rivale, Dinamo, Rapid și Steaua/FCSB.

În cazul în care ar fi reușit să câștige titlul, ar fi devenit unicul antrenor campion cu toți cei 3 granzi ai Capitalei!

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