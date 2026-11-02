„Lucescu a vrut să antreneze FCSB” Putea stabili un record incredibil! De ce ar fi picat totul înainte să preia naționala

Gigi Becali susține că regretatul Mircea Lucescu și-ar fi dorit să o antreneze pe FCSB înainte să ajungă pe banca echipei naționale în 2024.

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Mircea Lucescu ar fi putut avea șansa devină singurul antrenor din istoria fotbalului românesc care câștigă titlul cu toți granzii din București.

„Lucescu a vrut să antreneze FCSB”. De ce ar fi picat totul înainte ca Il Luce să preia naționala României

Gigi Becali susține că Il Luce și-ar fi dorit să antreneze la FCSB. Nu s-a ajuns mai departe fiindcă patronul roș-albaștrilor s-ar fi temut că nu se va mai putea implica la echipă.

„Mircea Lucescu a vrut să vină antrenor la FCSB. El a vrut să vină, numai că eu n-am dat curs discuției. Mi-am dat seama că vrea să vină. De ce n-am făcut-o? Pentru că mie nu-mi convenea condițiile pe care le-ar fi pus. Nu mi le-a zis, dar eu știam cine e el.

A venit, a vrut să vadă bază, să vadă cum văd eu lucrurile, adică ar fi venit. Dar eu mă făceam că nu înțeleg. M-am făcut că nu înțeleg și nici el n-a spus mai departe mai mult. Tatonarea a fost din partea lui, dar n-a spus nimic și nici eu n-am spus”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

Totuși, Becali crede că ar fi putut colabora și cu legendarul antrenor român: „Cred că puteam să lucrez cu Mircea. Era om prea înțelept, prea cuminte om, prea deștept. N-aveai cum să nu te împaci cu Lucescu”.

Discuțiile ar fi avut loc în perioada 2023-2024, când Lucescu plecase de la Dinamo Kiev și încă nu preluase naționala României. La FCSB era deja Elias Charalambous, care avea să câștige două titluri, o Supercupă și să califice echipa de două ori în faza principală din Europa League și o dată în primăvara europeană.

Lucescu putea intra în istorie!

Il Luce a decedat în acest an pe 7 aprilie, la 80 de ani, la finalul mandatului la echipa națională. Dacă ar fi ales să meargă la FCSB, ar fi putut bifa un record aproape imposibil de egalat.

Deja face parte dintr-o listă selectă de 5 tehnicieni care au reușit să câștige titlul cu doi dintre granzii Capitalei:

Florin Halagian (Steaua și Dinamo)

Valentin Stănescu (Rapid și Dinamo)

Dumitru Dumitriu (Steaua și Rapid)

Mircea Rednic (Rapid și Dinamo)

Mircea Lucescu (Dinamo și Rapid)

Dacă ar fi mers la FCSB, Il Luce le-ar fi călcat pe urme lui Coloman Braun-Bogdan, Valentin Stănescu și Constantin Cernăianu. Cei trei sunt singurii antrenori care au antrenat toate cele 3 mari rivale, Dinamo, Rapid și Steaua/FCSB.

În cazul în care ar fi reușit să câștige titlul, ar fi devenit unicul antrenor campion cu toți cei 3 granzi ai Capitalei!

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