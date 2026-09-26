Italienii renunță la Arabia Saudită Unde și când se va juca  Supercupa dintre Interul lui Chivu și Lazio +17 foto
Foto: Imago
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Italienii renunță la Arabia Saudită Unde și când se va juca Supercupa dintre Interul lui Chivu și Lazio

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 12:30
  • S-a stabilit când se vor întâlni Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), și Lazio în Supercupa Italiei.
  • Unde se va disputa lupta pentru trofeu, în contextul în care ultimele 4 ediții au avut loc în Arabia Saudită, mai jos.
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Interul lui Cristi Chivu a reușit eventul în sezonul trecut, în primul an al antrenorului român pe banca „nerazzurrilor”.

A câștigat campionatul și Cupa, ultimul trofeu fiind cucerit chiar împotriva lui Lazio. Inter s-a impus atunci cu scorul de 2-0.

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Supercupa Italiei va avea loc la Milano. Când se joacă Inter - Lazio

Supercupa Italiei se va disputa pe San Siro/Giuseppe Meazza din Milano, stadionul pe care AC Milan și Inter joacă meciurile de pe teren propriu.

Meciul pentru trofeu va avea loc pe 22 decembrie. Se vor duela Inter, campioana și câștigătoarea Cupei, și Lazio, finalista Cupei.

Anul acesta, câștigătoarea Supercupei Italiei va fi stabilită după un singur meci, revenindu-se la formatul utilizat înaintea ultimelor trei ediții, care s-au disputat în sistem semifinale și finală, anunță gazzetta.it.

Din 2018, Supercupa Italiei a fost găzduită de Arabia Saudită, competiția revenind în Italia în 2020 și 2021.

Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
+17 Foto
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Ultimele 4 ediții ale Supercupei Italiei

Supercupa Italiei 2025

  • Semifinale: Napoli - AC Milan 2-0 și Bologna - Inter 1-1, 3-2 d.pen.
  • Finală: Napoli - Bologna 2-0

Supercupa Italiei 2024

  • Semifinale: Inter - Atalanta 2-0 și Juventus - AC Milan 1-2
  • Finală: Inter - AC Milan 2-3

Supercupa Italiei 2023

  • Semifinale: Napoli - Fiorentina 3-0 și Inter - Lazio 3-0
  • Finală: Napoli - Inter 0-1

Supercupa Italiei 2022

  • Finală: AC Milan - Inter 0-3

În acest sezon, echipa lui Cristi Chivu se află pe locul 2 în Serie A, cu 13 puncte acumulate după 5 etape, la egalitate cu liderul AS Roma și cu Lazio, de pe 3.

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