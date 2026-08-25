SABAH - HAPOEL BEER-SHEVA 5-2 d.prel. (în tur 1-2). Campioana Azerbaidjanului a obținut, în premieră, calificarea în Liga Campionilor.

- 5-2 d.prel. (în tur 1-2). Campioana Azerbaidjanului a obținut, în premieră, calificarea în Liga Campionilor. Partida de la Baku a fost arbitrată de o brigadă condusă de românul Istvan Kovacs (41 de ani), care a luat o decizie importantă în reprizele de prelungiri.

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Hapoel Beer-Sheva a fost la doar câteva minute distanță de a aduce granzii Europei în România.

Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva

După ce s-au impus cu 2-1 în turul cu Sabah Baku, într-un meci desfășurat pe stadionul Giulești, israelienii au început excelent și returul din Azerbaidjan.

În minutul 5, Zlatanovic (28 de ani) a deschis scorul, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Cinci minute mai târziu, sârbul a trimis din nou mingea în plasă, la capătul unei erori uriașe a portarului Pokatilov. De această dată, reușita a fost validată.

Sabah a restabilit egalitatea până la pauză, Nwachukwu a înscris în minutul 38.

HBS a revenit în avantaj după o oră de joc. Pokatilov a comis o nouă eroare, iar Mizrahi a profitat. Gazdele nu au cedat.

Rakhmonaliev a marcat pentru 2-2 în minutul 74 și a reaprins speranțele celor de la Sabah de a duce meciul în prelungiri.

Gazdele au atacat în valuri, iar la ultima fază a timpului regulamentar, Mutallimov a dat lovitura și a dus meciul în prelungiri!

Soarta partidei s-a schimbat în minutul 100, când Istvan Kovacs a luat o decizie extrem de importantă.

„Centralul” din Carei i-a arătat al doilea cartonaș galben senegalezului Djibril Diop (27 de ani), care a fost astfel eliminat.

La nici un minut distanță, Mbina a dus scorul la 4-2 pentru Sabah. Hapoel n-a mai contat în atac, iar Mickels a înscris și el. Mai mult decât atât, Peretz a fost și el eliminat în minutul 117, tot pentru două cartonașe galbene.

Sabah s-a calificat în faza principală din Liga Campionilor, în timp ce Beer-Sheva trebuie să se mulțumească doar cu Europa League. Israelienii își vor disputa meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Giulești din Capitală.

Tragerea la sorți pentru Liga Campionilor va avea loc joi, de la ora 19:00, în timp ce cea pentru Europa League se va desfășura vineri, de la ora 14:00.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a Ligii Campionilor

Urna 1:

PSG

Bayern Munich

Real Madrid

Liverpool

Inter Milano

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

Urna 2

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

AS Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV Eindhoven

Real Betis Sevilla

Urna 3

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Câștigătoarea „dublei” Fenerbahce - Lyon (în tur, 1-1)

Urna 3 sau 4

Câștigătoarea duelului NEC Nijmegen – Bodo/Glimt (în tur, 1-3)

Câștigătoarea duelului Dinamo Zagreb – Viking (în tur, 2-2)

Câștigătoarea duelului Celtic – LASK (în tur, 3-0)

Slavia Praga

Urna 4

Pot 4

Câștigătoarea dintre Slovan Bratislava și Celje (în tur, 1-1)

VfB Stuttgart

Câștigătoarea dintre Levski Sofia și AEK Athens (în tur, 0-0)

Como

Lens

Sabah Baku

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