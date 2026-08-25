Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva +6 foto
Istvan Kovacs/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 22:32
  • SABAH - HAPOEL BEER-SHEVA 5-2 d.prel. (în tur 1-2). Campioana Azerbaidjanului a obținut, în premieră, calificarea în Liga Campionilor.
  • Partida de la Baku a fost arbitrată de o brigadă condusă de românul Istvan Kovacs (41 de ani), care a luat o decizie importantă în reprizele de prelungiri.
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Hapoel Beer-Sheva a fost la doar câteva minute distanță de a aduce granzii Europei în România.

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Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva

După ce s-au impus cu 2-1 în turul cu Sabah Baku, într-un meci desfășurat pe stadionul Giulești, israelienii au început excelent și returul din Azerbaidjan.

În minutul 5, Zlatanovic (28 de ani) a deschis scorul, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Cinci minute mai târziu, sârbul a trimis din nou mingea în plasă, la capătul unei erori uriașe a portarului Pokatilov. De această dată, reușita a fost validată.

Sabah a restabilit egalitatea până la pauză, Nwachukwu a înscris în minutul 38.

HBS a revenit în avantaj după o oră de joc. Pokatilov a comis o nouă eroare, iar Mizrahi a profitat. Gazdele nu au cedat.

Rakhmonaliev a marcat pentru 2-2 în minutul 74 și a reaprins speranțele celor de la Sabah de a duce meciul în prelungiri.

Gazdele au atacat în valuri, iar la ultima fază a timpului regulamentar, Mutallimov a dat lovitura și a dus meciul în prelungiri!

Soarta partidei s-a schimbat în minutul 100, când Istvan Kovacs a luat o decizie extrem de importantă.

„Centralul” din Carei i-a arătat al doilea cartonaș galben senegalezului Djibril Diop (27 de ani), care a fost astfel eliminat.

Galerie foto (6 imagini)

SABAH - HAPOEL. Eliminarea lui Diop Foto captură VIDEO Digi Sport.jpeg SABAH - HAPOEL. Eliminarea lui Diop Foto captură VIDEO Digi Sport .jpeg SABAH - HAPOEL. Eliminarea lui Diop Foto captură VIDEO Digi Sport.jpeg SABAH - HAPOEL. Eliminarea lui Diop Foto captură VIDEO Digi Sport .jpeg SABAH - HAPOEL. Eliminarea lui Diop Foto captură VIDEO Digi Sport .jpeg
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La nici un minut distanță, Mbina a dus scorul la 4-2 pentru Sabah. Hapoel n-a mai contat în atac, iar Mickels a înscris și el. Mai mult decât atât, Peretz a fost și el eliminat în minutul 117, tot pentru două cartonașe galbene.

Sabah s-a calificat în faza principală din Liga Campionilor, în timp ce Beer-Sheva trebuie să se mulțumească doar cu Europa League. Israelienii își vor disputa meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Giulești din Capitală.

Tragerea la sorți pentru Liga Campionilor va avea loc joi, de la ora 19:00, în timp ce cea pentru Europa League se va desfășura vineri, de la ora 14:00.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a Ligii Campionilor

Urna 1:

  • PSG
  • Bayern Munich
  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Inter Milano
  • Manchester City
  • Arsenal
  • Barcelona
  • Atletico Madrid

Urna 2

  • Aston Villa
  • Manchester United
  • Borussia Dortmund
  • AS Roma
  • Sporting
  • Porto
  • Club Brugge
  • PSV Eindhoven
  • Real Betis Sevilla

Urna 3

  • Feyenoord
  • Lille
  • Napoli
  • RB Leipzig
  • Villarreal
  • Shakhtar Donetsk
  • Galatasaray
  • Câștigătoarea „dublei” Fenerbahce - Lyon (în tur, 1-1)

Urna 3 sau 4

  • Câștigătoarea duelului NEC Nijmegen – Bodo/Glimt (în tur, 1-3)
  • Câștigătoarea duelului Dinamo Zagreb – Viking (în tur, 2-2)
  • Câștigătoarea duelului Celtic – LASK (în tur, 3-0)
  • Slavia Praga

Urna 4

Pot 4

  • Câștigătoarea dintre Slovan Bratislava și Celje (în tur, 1-1)
  • VfB Stuttgart
  • Câștigătoarea dintre Levski Sofia și AEK Athens (în tur, 0-0)
  • Como
  • Lens
  • Sabah Baku

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