Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”

FRF a anulat ediția din acest an a Supercupei României la futsal.

Partida dintre ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe și CS United Galați ar fi trebuit să se dispute miercuri de la ora 18:00, la Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc.

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Clubul covăsnean a anunțat, printr-un comunicat, că partida a fost anulată, după ce CS United Galați, campioana și câștigătoarea Cupei în sezonul trecut, a informat FRF și CSM Odorheiu Secuiesc că nu poate face deplasarea din motive tehnice.

Supercupa României la futsal a fost anulată!

„Supercupa României a fost anulată!

Echipa noastră ar fi trebuit să dispute primul meci oficial al sezonului 2026–2027, pentru trofeul Supercupei.

Miercuri, 26 august, de la ora 18:00, la Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, echipa noastră ar fi trebuit să întâlnească campioana și câștigătoarea Cupei României, CS United Galați.

Cu toate acestea, cu două zile înaintea meciului, United Galați a anunțat Federația Română de Fotbal, precum și gazda partidei, CSM Odorheiu Secuiesc, că nu se poate deplasa la meci din motive tehnice.

Ulterior, FRF a anulat ediția din acest an a Supercupei României la futsal, astfel că meciul nu se va mai disputa”, se arată în comunicatul celor de la Sepsi SIC pe rețelele de socializare.

Fanii au luat foc: „ Într-o țară corectă, Supercupa ar trebui acordată oficial lui Sepsi SIC”

Imediat după anunțul făcut de reprezentanții clubului Sepsi SIC, mai mulți fani și-au exprimat nemulțumirea față de decizia FRF.

„Nu ar fi trebuit să se anuleze meciul, ci să se acorde victoria cu 3-0 echipei Sepsi, dar numai în România se ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”

„Într-o țară corectă, Supercupa ar trebui acordată oficial lui Sepsi SIC, din cauza absenței adversarului”

„Cineva trebuie să câștige Supercupa. Sepsi ISC are prioritate!”

„Motive tehnice, adică? Să spună adevărul”

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