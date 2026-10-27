Bayern Munchen a ales să sărbătorească într-un mod inedit triumful lui Harry Kane (33 de ani) pentru Balonul de Aur.

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Marți, nemții au organizat o conferință de presă înainte de meciul cu Magdeburg din turul 2 al Cupei Germaniei.

Cum Vincent Kompany este încă internat în spital din cauza problemelor de sănătate, la întâlnirea cu presa a venit „secundul” Aaron Danks, alături de Dieter Nickles, ofițerul de presă.

Spectacol la conferința lui Bayern după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Nickles i-a luat prin surprindere pe jurnaliști și a plasat pe masă o figurină Funko-POP! cu Harry Kane sărbătorind în tricoul lui Bayern Munchen. Și a spus „Acum suntem toți aici”, spre amuzamentul celor prezenți în sală.

Kane a câștigat luni seară Balonul de Aur după o luptă strânsă cu Kylian Mbappe (Real Madrid) și Lamine Yamal (Barcelona).

Înainte de eveniment, în dialog cu DAZN, britanicul dezvăluia că a fost sunat de Kompany din spital, care a ținut să-l încurajeze.

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Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) s-au clasat pe locurile 2 și 3 în clasamentul Balonului de Aur 2026, iar fanii de pe internet au dat startul glumelor la adresa vedetelor din La Liga.

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