Harry Kane închide ușa Angliei Atacantul nu mai e dispus să alerge după recordul lui Shearer

„Microbul” întoarcerii în Premier League pare să se fi stins pentru căpitanul naționalei Angliei la Munchen

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Recordul istoric al lui Alan Shearer, de 260 de goluri în Premier League, a părut ani la rând miza supremă pentru Harry Kane.

Kane a plecat de la Tottenham în vara lui 2023, după ce înscrisese 213 goluri în Premier League. Mai avea nevoie de 48 pentru a-l depăși pe Alan Shearer. Atacantul englez părea că lăsase o muncă neterminată pe Insulă. Și toată lumea se întreba care e momentul exact al revenirii.

Situația contractuală actuală a căpitanului naționalei Angliei, aflat în ultimul an al acordului semnat cu Bayern în 2023, a stârnit numeroase zvonuri privind o revenire spectaculoasă în Albion.

Însă, la trei ani de la transferul pe Allianz Arena și proaspăt premiat cu al doilea trofeu Gheata de Aur a Europei din carieră, internaționalul de 33 de ani admite acum că prioritățile i s-au schimbat radical.

Stabilitatea de la Bayern și visul recordurilor uitate

Atacantul bavarezilor a oferit într-un interviu acordat revistei FourFourTwo o declarație tranșantă despre speculațiile privind o posibilă revenire în fotbalul englez: „Când am plecat de la Spurs, eram convins că mă voi întoarce la un moment dat. Însă acea dorință, acel microb de a reveni în Premier League nu mai există în interiorul meu la fel ca înainte. Sunt extrem de fericit la Munchen. Transferul în Germania mi-a deschis ochii către o lume fotbalistică complet diferită și m-a făcut să apreciez și mai mult fotbalul continental”.

Evoluția lui Kane la Munchen a fost remarcabilă. Cu un bilanț uluitor - 146 de goluri în 147 de meciuri în tricoul bavarezilor - atacantul englez a devenit o piesă fundamentală pe Allianz Arena, contribuind decisiv la trofeele interne cucerite de Bayern în ultimele sezoane.

Urmează prelungirea contractului?

De altfel, Kane, care în sezonul trecut a înscris 36 de goluri în campionat și a cucerit din nou titlul de golgheter, precum și Gheata de Aur a Europei, a lăsat de înțeles că negocierile pentru o prelungire a contractului cu Bayern sunt pe cale să înceapă.

„Sigur, nu poți spune niciodată niciodată în fotbal, dar în acest moment concentrarea mea este sută la sută la Bayern. Familia mea se simte grozav aici, avem un grup excelent și un antrenor extraordinar. Tot ce contează este să fii în cel mai bun loc posibil pentru a performa”, a comentat prolificul atacant britanic.

Cum și conducerea bavarezilor transmite semnale pozitive în privința unei eventuale prelungiri, lucrurile par destul de clare. Directorul sportiv Max Eberl s-a declarat optimist, subliniind că englezul se simte foarte bine la Munchen și că reprezintă un model atât pe teren, cât și în afara lui.

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