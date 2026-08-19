Carlos Sainz a semnat Salariu de top pentru pilotul spaniol din Formula 1: „Avem una dintre cele mai puternice echipe”
Carlos Sainz (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Formula 1

Carlos Sainz a semnat Salariu de top pentru pilotul spaniol din Formula 1: „Avem una dintre cele mai puternice echipe”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 19:54
  • Carlos Sainz (31 de ani) a semnat un nou contract cu Williams.
  • Anunțul vine la doar o zi după ce și Alexander Albon (30 de ani) și-a prelungit înțelegerea cu echipa britanică din Formula 1.
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Sainz s-a alăturat Williams în 2025, după ce a fost înlocuit de Ferrari cu Lewis Hamilton. În primul său sezon, a ajutat echipa să se claseze pe locul 5 în clasamentul constructorilor, obținând două podiumuri.

Sezonul 2026 a fost mult mai dificil: Sainz a acumulat doar 6 puncte, după ce a terminat pe locul 9 în cursele din China, Miami și Canada.

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Carlos Sainz și-a prelungit contractul cu Williams

Deși a avut mai multe oferte, spaniolul a ales să continue la Williams și a semnat un contract pe mai mulți ani, fără a fi specificată data încheierii.

„Sunt încântat să anunț că îmi voi continua parcursul alături de familia Atlassian Williams F1.

Cred cu adevărat în oamenii care alcătuiesc această echipă, atât la fabrică, cât și pe circuitele de curse, precum și în investițiile și munca asiduă care se desfășoară în culise.

Avem tot ce ne trebuie pentru a redresa situația împreună. Sunt la fel de hotărât ca în prima zi să contribui la readucerea echipei Williams acolo unde îi este locul și aștept cu nerăbdare să creez și mai multe amintiri alături de echipă”, a spus Sainz, potrivit formula1.com.

Carlos Sainz, salariu de top la Williams

Carlos Sainz va încasa anual aproximativ 30 de milioane de euro, cu aproximativ 10 mai mult decât salariul pe care îl are în prezent, scrie marca.com.

Cele mai mari salarii din Formula 1:

  1. Max Verstappen (Red Bull): 70 de milioane de euro
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60 de milioane de euro
  3. Charles Leclerc (Ferrari): 40 de milioane de euro
  4. George Russell (Mercedes): 34 de milioane de euro
  5. Carlos Sainz (Williams) și Lando Norris (McLaren): câte 30 de milioane de euro
  6. Fernando Alonso (Aston Martin): 20 de milioane de euro.
4 victorii
a obținut Carlos Sainz în Formula 1, toate cu Ferrari: Marea Britanie 2022, Singapore 2023, Australia 2024 și Mexic 2024

Șeful Williams: „Cu Sainz și Albon avem una dintre cele mai puternice echipe”

Cu Alex Albon și Carlos Sainz confirmați pentru sezonul următor, James Vowles, șeful Williams, e sigur că echipa va lupta în viitor la vârful grilei.

„Încă de la momentul în care s-a alăturat echipei, talentul lui Carlos la volan și dedicarea sa în cadrul fabricii au fost extrem de valoroase pentru acest proiect – lucrând zi de zi alături de inginerii săi pentru a câștiga fiecare milisecundă.

El este un lider al acestei echipe și sunt încântat că vede potențialul pe măsură ce continuăm să o reconstruim. Nu doar abilitățile sale de pilotaj și viteza ies în evidență, ci și munca pe care o depune în culise în căutarea performanțelor de vârf.

Carlos împărtășește convingerea și ambiția pe care le avem la Atlassian Williams F1 Team și se străduiește în fiecare zi să le transforme în realitate”, a declarat Vowles.

Împreună cu Alex, cred cu tărie că avem una dintre cele mai puternice echipe de pe grila de start, capabilă să lupte pentru fiecare gram de performanță. James Vowles, șeful echipei Williams

Clasamentul general al piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169
  3. George Russell (Mercedes) 160
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 138
  5. Lando Norris (McLaren) 129
  6. Max Verstappen (RedBull) 109
  7. Oscar Piastri (McLaren) 92
  8. Isack Hadjar (RedBull) 68
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 43
  10. Pierre Gasly (Alpine) 42

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